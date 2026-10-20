11 упражнений после 60 лет, которые помогают сохранять энергию в течение дня

После 60 лет поддерживать бодрость и физическую активность в течение дня становится особенно важно. Регулярные упражнения помогают укреплять мышцы, улучшать осанку, развивать равновесие и поддерживать подвижность суставов.

Видео дня

Для этого не обязательно ходить в спортзал или выполнять сложные тренировки. Фитнес-тренеры старше 60 лет рекомендуют eatthis.com 11 упражнений, которые можно делать дома, чтобы оставаться сильными и активными.

72-летняя тренер Лиз Гиллард отмечает, что регулярные движения с умеренной нагрузкой помогают укреплять мышцы, улучшать осанку и поддерживать активность в течение дня.

"Я обнаружила, что выполнение этих семи упражнений способствует поддержанию стабильного уровня энергии и метаболизма в течение дня", — отмечает она.

62-летняя инструкторка по пилатесу и йоге Мэри Э. Хольтшнайдер объясняет, что даже короткая разминка может помочь преодолеть усталость после длительного сидения и вернуть сосредоточенность.

Переход из позиции "пике" в планку

Это упражнение активизирует мышцы живота, плеч и спины, а также растягивает заднюю поверхность ног.

РЕКЛАМА

Встаньте в планку, расположив ладони под плечами. Напрягите мышцы живота и поднимите таз вверх, образуя перевернутую букву V. Поднимите одну ногу, а затем вернитесь в планку, подтягивая колено к груди. Выполните 10 повторений на каждую ногу, контролируя положение спины.

Отжимания

Отжимания укрепляют мышцы груди, плеч, рук и туловища.

Главные истории дня

Примите положение высокой планки, расположив ладони под плечами. Сгибайте локти, опуская грудь к полу, а затем оттолкнитесь руками и вернитесь в исходное положение. Спину держите ровно, не допуская провисания таза.

"Отжимания всегда помогают мне почувствовать собственную силу", — говорит Гиллард.

Если классический вариант слишком сложен, попробуйте отжиматься от стены, столешницы или дивана. Начните с 10 повторений и постепенно увеличивайте их количество в соответствии со своими возможностями.

РЕКЛАМА

Отжимания на трицепс

Упражнение направлено на укрепление задней поверхности рук. Сядьте на пол, согните колени и поставьте стопы на поверхность. Расположите ладони позади себя, примерно под плечами. Поднимите таз, согните локти, опуская тело, а затем выпрямите руки и вернитесь в исходное положение.

Чтобы упростить упражнение, его можно выполнять у устойчивого стула или тренировочной скамьи. Для более сложного варианта выпрямите ноги и опирайтесь на пятки. Выполните 10–20 повторений, если можете соблюдать правильную технику.

РЕКЛАМА

Выпады с гантелями

Выпады помогают укрепить квадрицепсы, ягодицы и мышцы задней поверхности бедер. Использование гантелей также увеличивает нагрузку на руки.

Встаньте ровно, держа гантели вдоль туловища. Сделайте шаг назад и согните оба колена, опускаясь вниз. Переднее колено должно оставаться примерно над лодыжкой. Затем оттолкнитесь передней ногой и вернитесь в исходное положение.

РЕКЛАМА

Для дополнительной нагрузки можно одновременно сгибать руки в локтях, поднимая гантели к плечам. Выполните 10–20 повторений на каждую ногу, выбирая вес, который обеспечивает ощутимую, но контролируемую нагрузку.

Приседания с жимом гантелей над головой

Это упражнение задействует мышцы ног, ягодиц, плеч и рук.

Встаньте ровно, держа гантели у плеч. Отведите таз назад и согните колени, опускаясь в приседание. Поднимитесь, оттолкнувшись пятками, и одновременно выпрямите руки, поднимая гантели над головой. Верните гантели к плечам и повторите движение.

РЕКЛАМА

Тренер рекомендует начинать с веса примерно 3,6–4,5 кг для каждой гантели, но нагрузку нужно подбирать индивидуально. Выполните 10–20 повторений или остановитесь раньше, если чувствуете усталость или теряете правильную технику.

Скручивания для мышц живота

Упражнение помогает укреплять мышцы туловища, в частности прямую и косые мышцы живота.

РЕКЛАМА

Лягте на спину, согните колени и поставьте стопы на пол. Поднимите голову и плечи, слегка приближая грудную клетку к бедрам. Поясницу держите в стабильном положении, а движения выполняйте медленно, без рывков.

Постепенно вернитесь в исходное положение, не опуская плечи резко на пол.

Выполните 10–20 повторений, следя за дыханием и не напрягая шею.

РЕКЛАМА

Разгибание спины с движениями руками

Это упражнение активизирует мышцы спины и ягодиц, а также помогает противодействовать последствиям длительного сидения.

Лягте на живот, вытянув ноги и положив руки у груди. Напрягите мышцы живота и осторожно поднимите голову, плечи и верхнюю часть грудной клетки над полом.

Затем вытяните руки вперед, верните их к груди, сгибая локти, и медленно опуститесь. На протяжении всего движения не закидывайте голову и старайтесь держать шею в нейтральном положении. Выполните 10–20 повторений, не поднимая туловище слишком высоко.

РЕКЛАМА

Скручивание позвоночника в положении сидя

Это движение помогает поддерживать подвижность грудного отдела позвоночника и улучшать осанку.

Сядьте ровно, расправьте плечи и вытяните макушку вверх. Сделайте глубокий вдох, а на выдохе медленно поверните грудную клетку в одну сторону. Задержитесь на несколько секунд, после чего вернитесь в центр и повторите движение в другую сторону.

РЕКЛАМА

"Представьте, что вы поднимаете макушку и располагаете ухо над плечом и грудной клеткой", — советует Хольтшнайдер.

Выполняйте движения без резких поворотов, сохраняя ровную осанку.

Отжимания стоя

Это доступный вариант классических отжиманий, который помогает укрепить руки, грудь и плечи.

Встаньте лицом к устойчивой столешнице и положите на нее ладони. Отойдите на удобное расстояние, держа тело ровно. Сгибайте локти, приближая грудь к поверхности, а затем оттолкнитесь руками.

РЕКЛАМА

"Держите мышцы живота и ягодиц в напряжении и контролируйте движения, не используя инерцию", — объясняет Хольтшнайдер.

Чем дальше ноги расположены от столешницы, тем сложнее может быть упражнение. Начинайте с комфортного положения и постепенно увеличивайте нагрузку.

Упражнение "Тизер"

"Тизер" из пилатеса направлен на укрепление мышц живота и развитие равновесия.

РЕКЛАМА

Сядьте на пол и слегка отклоните туловище назад. Поднимите ноги, стараясь найти устойчивое положение на ягодицах. Вытяните руки вперед и задержитесь в этом положении на несколько секунд.

Если сложно держать ноги выпрямленными, согните колени. Начинайте с коротких удержаний и постепенно увеличивайте их продолжительность. Важно не перенапрягать поясницу и не задерживать дыхание.

РЕКЛАМА

Боковые наклоны с мячом

Последнее упражнение помогает развивать подвижность позвоночника и активизировать внутренние мышцы бедер.

Встаньте у устойчивой опоры и поместите небольшой мяч между бедрами, чуть выше колен. Слегка сожмите его ногами. Поднимите одну руку над головой и плавно наклоните туловище в сторону. Вернитесь в исходное положение и повторите движение в другую сторону. Выполняйте наклоны медленно, не скручивая туловище и не теряя равновесия.

Тренер Хольтшнайдер отмечает, что такие движения могут способствовать поддержанию гибкости и подвижности позвоночника.

Ранее OBOZ.UA писал, какие упражнения на полу полезны для людей старше 60 лет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.