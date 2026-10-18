4 упражнения для женщин старше 60 лет, которые помогут сохранить молодость

После 60 лет важно поддерживать физическую активность, чтобы сохранить мышечную силу, гибкость и подвижность суставов. Для этого не обязательно проводить много времени в спортзале или выполнять сложные упражнения.

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Существуют простые движения, которые помогают укреплять мышцы ног, ягодиц и туловища, а также поддерживать контроль над телом. Издание eatthis.com рассказывает о четырёх упражнениях, которые женщины могут выполнять ежедневно, чтобы оставаться активными и чувствовать себя моложе.

Переход из позы собаки в позу кобры

Это упражнение помогает улучшить подвижность плеч и бедер. Оно также подходит для разминки после сна или длительного сидения.

Как выполнять:

Встаньте в положение высокой планки, опираясь на ладони и носки. Поднимите таз вверх и отведите его назад, формируя перевернутую букву V. Плавно опустите таз, направьте грудь вперёд и слегка приподнимите её. Вернитесь в исходное положение и повторите движение.

Выполните 2–3 подхода по 6–8 повторений, отдыхая между ними 30–45 секунд.

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Выпады вперед с поднятыми руками

Выпады укрепляют мышцы ног и помогают тренировать контроль над движениями. Подъем рук над головой дополнительно задействует верхнюю часть тела и способствует подвижности плеч.

Как выполнять:

Встаньте прямо, поставив ноги на ширине бедер. Сделайте шаг правой ногой вперёд. Согните оба колена, опускаясь в удобный выпад. Одновременно поднимите руки над головой. Оттолкнитесь передней ногой и вернитесь в исходное положение. Повторите движение другой ногой.

Сделайте 2–3 подхода по 6–8 повторений на каждую ногу. При необходимости используйте стул или другую устойчивую опору для равновесия.

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Планка с поочередным подъемом ног

Этот вариант планки помогает укреплять мышцы живота, туловища и ягодиц. Во время подъема ноги нужно удерживать тело в стабильном положении, не допуская чрезмерного прогиба в пояснице.

Как выполнять:

Примите положение высокой планки, расположив ладони под плечами. Напрягите мышцы живота и выпрямите спину. Медленно поднимите одну ногу на несколько сантиметров от пола. Задержитесь на мгновение и верните ногу в исходное положение. Повторите движение другой ногой.

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Выполните 2–3 подхода по 6–10 повторений на каждую сторону. Если вам трудно удерживать равновесие, сначала попробуйте упрощенный вариант упражнения.

Удержание ягодичного мостика

Ягодичный мостик укрепляет ягодицы и мышцы задней поверхности бедер. Регулярное выполнение упражнения помогает развивать мышечную выносливость и поддерживать силу нижней части тела.

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Как выполнять:

Лягте на спину, согните колени и поставьте стопы на пол на ширине бедер. Напрягите мышцы живота. Оттолкнитесь пятками от пола и поднимите таз. Остановитесь, когда плечи, таз и колени образуют примерно одну линию. Удерживайте положение, дыша ровно.

Выполните 2–3 подхода, удерживая мостик по 20–40 секунд. Между подходами отдыхайте 30–45 секунд.

Как извлечь больше пользы из ежедневных упражнений?

Чтобы комплекс стал полезной привычкой, важно учитывать свои возможности и постепенно увеличивать нагрузку.

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Начинайте с легкого темпа. Сначала сосредоточьтесь на правильной технике, а не на количестве повторений.

Используйте опору. Стул или устойчивая поверхность помогут выполнять выпады безопаснее, если вам сложно удерживать равновесие.

Увеличивайте нагрузку постепенно. Сначала добавьте несколько повторений или секунд удержания, а уже потом переходите к более сложным вариантам.

Не забывайте о ходьбе. Регулярные прогулки дополняют силовые упражнения и помогают поддерживать подвижность.

Соблюдайте регулярность. Лучше выполнять посильный комплекс постоянно, чем время от времени перегружать себя интенсивными тренировками.

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Эти четыре упражнения можно включить в ежедневную двигательную рутину, дополняя их другими видами физической активности. Если движение вызывает боль, стоит уменьшить амплитуду или прекратить выполнение. При наличии проблем с суставами или других ограничений в отношении физических нагрузок комплекс лучше согласовать с врачом.

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