4 упражнения на диване после 60 лет: как укрепить пресс и уменьшить талию
После 60 лет поддерживать стройную талию и тонус мышц становится сложнее из-за возрастных изменений в организме. Однако для эффективной тренировки совсем не обязательно покупать спортивное оборудование или выполнять множество скручиваний.
Обычный диван может стать удобной опорой для упражнений, которые одновременно задействуют мышцы живота, рук и ног. Издание eatthis.com опубликовало четыре простых движения, которые помогут разнообразить домашние тренировки после 60 лет.
Почему стоит попробовать упражнения на диване?
С возрастом мышечная масса может уменьшаться, а жировые отложения – увеличиваться. При этом место накопления жира в значительной степени зависит от индивидуальных особенностей организма. Снижение общего количества жира может помочь скорректировать объем талии, однако добиться этого только с помощью упражнений на пресс невозможно.
Силовые тренировки помогают сохранять мышцы, а более активные упражнения увеличивают расход энергии. Важными остаются также сбалансированное питание, регулярная ходьба и полноценное восстановление.
Прочная спинка или подлокотник дивана могут служить опорой для выполнения планки, отжиманий и других движений. Благодаря наклону некоторые упражнения становятся доступнее, а нагрузку можно постепенно увеличивать в соответствии с физической подготовкой.
Альпинист с опорой на диван
Это упражнение сочетает работу мышц живота с активными движениями ног. Оно помогает укреплять мышцы кора, улучшать координацию и повышать частоту сердечных сокращений.
Как выполнять:
- Поставьте ладони на прочную спинку или подлокотник дивана.
- Отступите ногами назад, чтобы тело образовало прямую линию.
- Напрягите мышцы живота, не прогибая поясницу.
- Подтяните правое колено к груди.
- Верните ногу в исходное положение и повторите движение левой.
- Чередуйте ноги в комфортном темпе.
Выполните 2-3 подхода продолжительностью 20-40 секунд. Отдыхайте между ними 30-45 секунд.
Планка с касанием плеч
Во время этого упражнения нужно поочередно отрывать руки от опоры. Чтобы удерживать равновесие, мышцы живота и боковые мышцы туловища должны стабилизировать тело и не давать ему поворачиваться.
Как выполнять:
- Поставьте руки на прочную спинку или подлокотник дивана.
- Отступите назад, приняв положение наклонной планки.
- Расставьте ноги немного шире бедер для лучшей устойчивости.
- Поднимите правую руку и коснитесь левого плеча.
- Верните ладонь на опору.
- Повторите движение другой рукой, чередуя стороны.
Сделайте 2-3 подхода по 6-10 касаний каждой рукой. Отдыхайте 30-45 секунд.
Приседания с касанием дивана
Приседания задействуют крупные группы мышц, в частности ягодицы и переднюю поверхность бедер. Это помогает развивать силу ног и увеличивать общую нагрузку во время тренировки.
Диван служит ориентиром, который помогает контролировать глубину приседания и двигаться увереннее.
Как выполнять:
- Встаньте перед диваном, поставив ноги примерно на ширине плеч.
- Вытяните руки перед собой для равновесия.
- Отведите таз назад и согните колени.
- Слегка коснитесь поверхности дивана, не перенося на него весь вес тела.
- Оттолкнитесь стопами и вернитесь в исходное положение.
- Повторяйте движение в равномерном темпе.
Выполните 2-3 подхода продолжительностью 30-45 секунд. Отдыхайте 45-60 секунд.
Отжимания от дивана
Отжимания помогают укреплять мышцы груди, плеч и рук, одновременно задействуя мышцы живота для стабилизации туловища. Высота опоры влияет на сложность упражнения: чем выше расположены руки, тем обычно легче выполнять движение.
Как выполнять:
- Поставьте ладони на прочную спинку или подлокотник дивана чуть шире плеч.
- Отставьте ноги назад, выровняв тело.
- Напрягите мышцы живота и ягодиц.
- Медленно согните локти и приблизьте грудь к опоре.
- Оттолкнитесь руками и вернитесь в исходное положение.
- Повторяйте движение, сохраняя контроль над телом.
Сделайте 2-3 подхода по 6-12 повторений. Отдыхайте 45-60 секунд.
Как тренироваться, чтобы поддерживать здоровую талию после 60 лет?
Чтобы получить пользу от упражнений, важно сочетать силовые нагрузки с повседневной активностью и сбалансированным питанием. Сами по себе упражнения на пресс не обеспечивают локального сжигания жира в области живота.
Вот несколько рекомендаций, которые помогут организовать тренировку:
- Начинайте постепенно. Сначала выполняйте короткие подходы, следя за самочувствием и техникой.
- Сочетайте упражнения. Выполните все четыре движения по очереди, отдохните 1-2 минуты и, если позволяет физическая подготовка, повторите комплекс еще 1-2 раза.
- Занимайтесь регулярно. Начните с 2 тренировок в неделю, постепенно адаптируя нагрузку к своим возможностям.
- Больше ходите. Прогулки помогают увеличивать ежедневную физическую активность.
- Позаботьтесь о питании. Достаточное количество белка и разнообразный рацион помогают поддерживать мышечную массу.
- Отслеживайте изменения. Оценивайте результаты в течение нескольких недель, а не по ежедневным колебаниям объема талии.
Регулярность важнее интенсивности отдельной тренировки. Если у вас есть заболевания суставов, нарушения равновесия или другие проблемы со здоровьем, перед началом занятий стоит обсудить подходящую нагрузку с врачом. При появлении боли, головокружения или необычной одышки тренировку следует прекратить.
Ранее OBOZ.UA писал, какие упражнения на кровати можно выполнять после 60 лет.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.