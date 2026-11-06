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4 упражнения каждое утро: тренер рассказал, как укрепить пресс и подтянуть живот

Руслана СтрелецРуслана Стрелец
Time to read2 мин
1,7 т.
4 упражнения каждое утро: тренер рассказал, как укрепить пресс и подтянуть живот
Подъемы ног, боковая планка и еще два эффективных упражнения помогут укрепить мышцы пресса и кора. Источник: magnific

Плоский и подтянутый живот – цель многих людей, стремящихся улучшить свою физическую форму. Однако для этого недостаточно ежедневно выполнять скручивания или подъемы туловища.

Фитнес-тренер Тим Лю советует сосредоточиться на укреплении мышц кора и включить в утреннюю рутину четыре простых упражнения. Издание eatthis.com рассказывает, как правильно их выполнять и сколько повторений нужно делать.

По словам тренера, многие люди стремятся одновременно похудеть, нарастить мышцы и получить плоский живот. Однако для заметных результатов одних тренировок пресса недостаточно. Необходимо сочетать силовые нагрузки, сбалансированное питание с умеренным дефицитом калорий и ежедневную физическую активность.

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Также специалист советует не злоупотреблять упражнениями для живота с дополнительным весом. Как и любые другие мышцы, пресс может увеличиваться в объеме под воздействием нагрузок. Поэтому лучше сосредоточиться на движениях, которые развивают выносливость, силу и стабильность кора.

Тренер предлагает выполнять приведенный ниже комплекс из четырех упражнений, повторяя его 3-4 раза.

4 упражнения каждое утро: тренер рассказал, как укрепить пресс и подтянуть живот

Источник: eatthis.com

Вакуум живота

Встаньте на четвереньки: ладони расположите под плечами, а колени – под бедрами. Максимально втяните живот, напрягая мышцы кора, и задержитесь в таком положении на 20-30 секунд. После этого расслабьте мышцы живота.

4 упражнения каждое утро: тренер рассказал, как укрепить пресс и подтянуть живот

Источник: eatthis.com

Прокатывание колеса для пресса

Встаньте на колени и возьмитесь обеими руками за колесо для пресса. Напрягите живот и ягодицы, после чего медленно прокатите колесо вперед, вытягивая тело как можно дальше.

В самой нижней точке выдохните и контролируемо вернитесь в исходное положение. Выполните 10 повторений. Важно не прогибать поясницу и постоянно держать мышцы живота напряженными.

4 упражнения каждое утро: тренер рассказал, как укрепить пресс и подтянуть живот

Источник: eatthis.com

Боковая планка с вращением

Примите положение боковой планки, опираясь на предплечье. Локоть должен находиться непосредственно под плечом, а ноги – лежать одна на другой.

Напрягите пресс и ягодицы. Верхнюю руку заведите под корпус, поворачивая туловище, а затем вернитесь в исходное положение. Сделайте 8–10 повторений, после чего смените сторону.

4 упражнения каждое утро: тренер рассказал, как укрепить пресс и подтянуть живот

Источник: eatthis.com

Подъем ног лежа

Лягте на спину, прижмите поясницу к полу и выпрямите ноги. Напрягая мышцы живота, поднимите обе ноги в направлении головы.

Затем медленно опустите их, не теряя контроля над движением и не расслабляя пресс. Выполните 10–15 повторений.

"Этот утренний комплекс состоит всего из четырех упражнений, но помогает уделить внимание основным мышцам живота и укрепить кор. Для лучшего результата стоит повторять все четыре упражнения 3-4 раза и сочетать их с регулярной физической активностью и правильным питанием", – подытоживает тренер.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие упражнения помогут уменьшить жир на животе.

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