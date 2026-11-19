После 60 лет поддерживать плоский живот и крепкие мышцы корпуса становится сложнее из-за возрастных и гормональных изменений. Обычные скручивания подходят не всем, поэтому стоит обратить внимание на альтернативные способы тренировок.

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Физиотерапевт Линдси Херст рекомендует четыре простых упражнения, которые можно выполнять, не вставая с кровати. Они помогут укрепить мышцы живота, улучшить стабильность корпуса и поддерживать физическую активность, пишет eatthis.com.

"Утолщение в области живота – это не просто потеря мышечного тонуса. На накопление жира вокруг талии влияют гормоны, питание и возраст. Поэтому даже упражнения для укрепления корпуса вряд ли сами по себе помогут избавиться от лишних сантиметров на талии. Однако пилатес изначально развивался именно как система упражнений в кровати", – объясняет Херст.

Эксперт предлагает добавить к повседневной активности четыре несложных движения.

Поочередное выпрямление ног

Это упражнение помогает активизировать мышцы живота и улучшить контроль над движениями корпуса.

Как выполнять:

Лягте на спину, руки расположите вдоль туловища. Поднимите обе ноги, согнув колени под углом 90 градусов. Голени должны быть параллельны матрасу. На выдохе медленно выпрямите одну ногу, приближая ее к поверхности кровати. На вдохе верните ногу в исходное положение. Повторите движение другой ногой.

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Сделайте по 10 повторений для каждой ноги.

Поочередное касание матраса носками с поднятием рук

Движение сочетает работу мышц живота и рук, помогая развивать координацию и стабильность корпуса.

Как выполнять:

Лягте на спину, поднимите ноги и согните колени под прямым углом. На выдохе медленно опустите одну ногу, коснувшись носком матраса. Одновременно вытяните обе руки за голову. На вдохе вернитесь в исходное положение. Повторите движение другой ногой.

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Выполните по 10 повторений на каждую сторону.

Круговые движения бедрами

Упражнение направлено на укрепление мышц корпуса и развитие контроля над положением таза.

Как выполнять:

Лягте на спину и поднимите ноги, согнув колени под углом 90 градусов. Старайтесь удерживать таз и туловище неподвижными. Начните медленно рисовать круги одним коленом в воздухе. Делайте движения небольшой амплитуды, не меняя положения корпуса. Повторите упражнение другой ногой.

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Выполните по 10 круговых движений в каждую сторону.

Подъемы таза лежа на боку

Это движение помогает укрепить боковые мышцы живота и улучшить стабильность корпуса.

Как выполнять:

Лягте на бок, согните колени, а локоть расположите прямо под плечом. Опирайтесь на предплечье, сохраняя спину ровной. Медленно поднимите таз от матраса, образуя прямую линию от плеч до бедер. Задержитесь на мгновение и подконтрольно опустите бедра обратно. После завершения повторите упражнение на другом боку.

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Сделайте по 10 повторений для каждой стороны.

Эти упражнения помогают поддерживать силу мышц живота, но не обеспечивают локального сжигания жира. Для уменьшения объема талии важно сочетание регулярной физической активности, сбалансированного питания и полноценного отдыха. Во время выполнения движений не стоит спешить или заниматься через боль.

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