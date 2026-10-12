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4 упражнения, которых тренер советует избегать после 50 лет

Руслана СтрелецРуслана Стрелец
Time to read2 мин
icon 6,5 т.
4 упражнения, которых тренер советует избегать после 50 лет
Узнайте, чем заменить потенциально опасные движения, чтобы сохранить мышечную силу и подвижность. Источник: magnific

После 50 лет важно не только оставаться физически активными, но и правильно подбирать упражнения для тренировок. С возрастом подвижность суставов может снижаться, а некоторые силовые нагрузки способны усиливать дискомфорт в плечах и спине.

Фитнес-тренер Тим Лю назвал четыре популярных упражнения, которые стоит заменить более безопасными альтернативами. Издание eatthis.com рассказывает, каких движений лучше избегать и как тренироваться, чтобы поддерживать силу и подвижность с возрастом.

4 упражнения, которых тренер советует избегать после 50 лет

Источник: eatthis.com

Жим штанги лежа на горизонтальной скамье

Это упражнение помогает развивать грудные мышцы, однако не всем подходит после 50 лет. Во время выполнения жима значительная нагрузка может приходиться на плечевые суставы, особенно если техника неправильная или подвижность плеч ограничена.

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Что делать вместо этого: попробуйте жим гантелей лежа. Они позволяют двигать каждой рукой независимо и подбирать более комфортную амплитуду движения.

4 упражнения, которых тренер советует избегать после 50 лет

Источник: eatthis.com

Тяга штанги в наклоне

Тяга штанги помогает укреплять мышцы верхней части спины и широчайшие мышцы. Однако для правильного выполнения этого упражнения необходимо сохранять стабильное положение туловища. Если подвижность снижена или сложно удерживать спину в правильном положении, нагрузка на позвоночник может увеличиться.

Что делать вместо этого: выберите тягу с опорой на грудь, используя гантели или специальный тренажер. Такой вариант помогает уменьшить необходимость удерживать корпус в наклоне.

4 упражнения, которых тренер советует избегать после 50 лет

Источник: eatthis.com

Отжимания на брусьях или от скамьи на трицепс

Во время этого упражнения плечи отводятся назад, а в нижней точке движения плечевой сустав может испытывать значительную нагрузку. Особенно осторожны следует быть людям, у которых уже есть дискомфорт в плечах или ограниченная подвижность.

Что делать вместо этого: попробуйте обычные отжимания, адаптировав их к своему уровню подготовки, или разгибание рук с гантелями для тренировки трицепсов.

4 упражнения, которых тренер советует избегать после 50 лет

Источник: eatthis.com

Тяга верхнего блока за голову

Это упражнение предполагает заведение грифа за голову, что требует достаточной подвижности плеч и грудного отдела позвоночника. Если ее не хватает, движение может создавать излишнюю нагрузку на шею и плечевые суставы.

Что делать вместо этого: выполняйте тягу верхнего блока к верхней части груди. Такой вариант позволяет тренировать широчайшие мышцы спины без необходимости заводить гриф за голову.

Как тренироваться после 50 лет без лишней нагрузки?

Возраст сам по себе не является поводом отказываться от силовых упражнений. Важнее учитывать состояние суставов, уровень подвижности, физическую подготовку и правильность техники.

Если какое-либо движение вызывает боль, не стоит продолжать его выполнять, преодолевая себя. Лучше уменьшить нагрузку, изменить технику или подобрать альтернативу вместе со специалистом. При наличии хронических заболеваний или травм программу тренировок желательно согласовать с врачом.

"Главное правило: силовые тренировки должны помогать сохранять мышцы и подвижность, а не вызывать боль. Правильно подобранные упражнения позволяют оставаться активными и после 50 лет", — подытоживает тренер.

Ранее OBOZ.UA рассказывал , какие упражнения помогают замедлить старение после 50 лет.

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