5 домашних упражнений для укрепления бедер после 65 лет: они эффективнее беговой дорожки

После 65 лет мышцы бедер могут терять силу, что влияет на подвижность, равновесие и способность выполнять повседневные дела. Обычной ходьбы не всегда достаточно, чтобы поддерживать их в хорошей форме.

Видео дня

Фитнес-тренер Дениз Чакоян рекомендует eatthis.com добавить к домашним занятиям пять простых силовых упражнений, для которых не нужны тренажеры. Они помогут укрепить ноги и поддержать мышечную выносливость в старшем возрасте.

"Домашние упражнения позволяют пожилым людям развивать силу благодаря контролируемым движениям и комфортному темпу. Многие из них можно выполнять рядом с прочным стулом или стойкой, чтобы иметь дополнительную опору, если возникают трудности с равновесием", – отмечает эксперт.

По ее словам, ходьба на беговой дорожке хорошо тренирует сердечно-сосудистую систему, но для укрепления бедер нужно сопротивление. Его можно создать с помощью собственного веса, эспандеров или легких гантелей.

Приседания со стулом

Это упражнение помогает укрепить бедра и ягодицы. Стул служит ориентиром для движения и делает тренировку доступнее.

РЕКЛАМА

Как выполнять:

Встаньте перед прочным стулом, поставив ноги на ширине бедер. Выпрямите спину, расправьте грудь и вытяните руки перед собой. Медленно согните колени и отведите таз назад, словно собираетесь сесть. Остановитесь чуть выше сиденья и задержитесь примерно на пять секунд. Оттолкнитесь пятками и вернитесь в исходное положение.

Главные истории дня

Подъемы из положения сидя

Вставание со стула – простое движение, которое помогает тренировать мышцы бедер и ягодиц. Оно также развивает силу, необходимую для повседневных дел.

Как выполнять:

Сядьте ближе к краю устойчивого стула, поставив ступни на пол на ширине бедер. Скрестите руки на груди, положив ладони на плечи. Слегка наклоните корпус вперед и поднимитесь, опираясь на стопы. Медленно опуститесь обратно на стул, контролируя движение.

РЕКЛАМА

Подъем на платформу

Подъемы на невысокую платформу задействуют мышцы бедер и ягодиц, а также помогают поддерживать равновесие и координацию.

Как выполнять:

Встаньте перед невысокой устойчивой ступенькой высотой примерно 15-20 см. Поставьте левую стопу на платформу, держа спину прямо. Перенесите вес на левую ногу и поднимите тело, выпрямляя ее. Контролируемо опуститесь обратно на пол. Повторите движение другой ногой.

РЕКЛАМА

Стульчик у стены

Это статическое упражнение хорошо нагружает переднюю часть бедер и помогает развивать мышечную выносливость.

Как выполнять:

Прислонитесь спиной к стене, поставив ноги на небольшом расстоянии от нее. Медленно согните колени и опускайтесь вниз, будто садитесь на невидимый стул. Остановитесь на комфортной высоте, не допуская боли в коленях. Удерживайте положение столько, сколько можете без чрезмерного напряжения.

РЕКЛАМА

Разгибание ноги стоя

Разгибание ног помогает активизировать мышцы передней поверхности бедер. Для выполнения понадобится только устойчивый стул или другая надежная опора.

Как выполнять:

Встаньте прямо и держитесь рукой за стул. Слегка поднимите одну ногу, согнув ее в колене. Медленно выпрямите ногу перед собой. Согните колено и вернитесь в исходное положение. Выполните движение другой ногой.

Важно: начинайте с комфортного количества повторений и постепенно увеличивайте нагрузку. Выполняйте движения без рывков, используйте надежную опору и прекратите упражнение, если чувствуете боль или головокружение.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие упражнения помогут продлить жизнь.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.