5 утренних упражнений для женщин старше 65 лет, укрепляющих мышцы кора
С возрастом мышцы живота, спины и бедер постепенно теряют силу, что может влиять на осанку, равновесие и подвижность. Особенно важно поддерживать мышцы кора женщинам после 65 лет, ведь они помогают сохранять стабильность тела и снижают риск падений.
Фитнес-тренер Дениз Чакоян рекомендует пять простых упражнений, которые можно выполнять утром дома. Они не требуют специального оборудования и помогают подготовить тело к ежедневным нагрузкам, пишет eatthis.com.
По словам эксперта, регулярная тренировка мышц кора помогает поддерживать стабильность тела и снижать риск падений.
"С возрастом эти мышцы могут постепенно слабеть, что затрудняет повседневные действия", – объясняет Чакоян.
Она советует выполнять упражнения утром, чтобы мягко активизировать мышцы после ночного отдыха и подготовить тело к нагрузкам в течение дня.
При этом не нужно выполнять весь комплекс ежедневно. Для начала достаточно выбрать два-три упражнения и делать их два-три раза в неделю. Постепенно можно увеличивать продолжительность занятий или количество повторений.
Напряжение мышц живота сидя
Это упражнение помогает активизировать мышцы живота без значительной нагрузки на суставы.
- Сядьте на устойчивый стул, держите спину прямо, а стопы поставьте на пол.
- Напрягите живот, как будто готовитесь к легкому удару.
- Сохраняйте напряжение в течение пяти секунд.
- Расслабьте мышцы и повторите движение.
Подъем коленей стоя
Упражнение задействует мышцы живота и помогает развивать равновесие и контроль над движениями.
- Встаньте прямо, расставив ноги на ширине бедер.
- Для устойчивости держитесь за спинку стула или край столешницы.
- Поднимите левое колено до уровня бедра, задержитесь на мгновение и напрягите мышцы живота.
- Медленно опустите ногу.
- Повторите движение правым коленом.
- Во время упражнения следите за осанкой и не задерживайте дыхание.
Планка у стены
Это облегченный вариант планки, который позволяет укреплять мышцы кора, не опускаясь на пол.
- Встаньте лицом к стене на расстоянии примерно вытянутой руки.
- Поставьте ладони на стену на уровне плеч.
- Сделайте несколько шагов назад, чтобы тело образовало прямую линию от головы до пят.
- Напрягите мышцы живота и ягодиц.
- Удерживайте положение, дыша ровно.
Разгибание ног сидя
Это движение помогает укреплять мышцы ног и поддерживать стабильность тела.
- Сядьте на стул, согнув колени примерно под прямым углом.
- Выпрямите спину и напрягите мышцы живота.
- Медленно разогните одну ногу в колене.
- Задержитесь в таком положении на три-пять секунд.
- Контролируемо опустите ногу.
- Повторите упражнение другой ногой.
Наклоны таза стоя
Это упражнение активизирует мышцы живота и ягодиц, помогая поддерживать стабильность корпуса.
- Встаньте ровно, поставив ноги на ширине бедер.
- Положите ладони на бедра.
- Слегка подкрутите таз, подтягивая копчик вперед.
- Одновременно напрягите ягодицы и мышцы живота.
- Задержитесь на три секунды, после чего расслабьтесь.
- Повторите движение.
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