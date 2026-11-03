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5 утренних упражнений для женщин старше 65 лет, укрепляющих мышцы кора

Руслана СтрелецРуслана Стрелец
Time to read2 мин
1,1 т.
5 утренних упражнений для женщин старше 65 лет, укрепляющих мышцы кора
Как укрепить мышцы живота после 65 лет: тренер назвала 5 эффективных упражнений. Источник: magnific

С возрастом мышцы живота, спины и бедер постепенно теряют силу, что может влиять на осанку, равновесие и подвижность. Особенно важно поддерживать мышцы кора женщинам после 65 лет, ведь они помогают сохранять стабильность тела и снижают риск падений.

Фитнес-тренер Дениз Чакоян рекомендует пять простых упражнений, которые можно выполнять утром дома. Они не требуют специального оборудования и помогают подготовить тело к ежедневным нагрузкам, пишет eatthis.com.

По словам эксперта, регулярная тренировка мышц кора помогает поддерживать стабильность тела и снижать риск падений.

"С возрастом эти мышцы могут постепенно слабеть, что затрудняет повседневные действия", – объясняет Чакоян.

Она советует выполнять упражнения утром, чтобы мягко активизировать мышцы после ночного отдыха и подготовить тело к нагрузкам в течение дня.

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При этом не нужно выполнять весь комплекс ежедневно. Для начала достаточно выбрать два-три упражнения и делать их два-три раза в неделю. Постепенно можно увеличивать продолжительность занятий или количество повторений.

Напряжение мышц живота сидя

Это упражнение помогает активизировать мышцы живота без значительной нагрузки на суставы.

  1. Сядьте на устойчивый стул, держите спину прямо, а стопы поставьте на пол.
  2. Напрягите живот, как будто готовитесь к легкому удару.
  3. Сохраняйте напряжение в течение пяти секунд.
  4. Расслабьте мышцы и повторите движение.

Подъем коленей стоя

Упражнение задействует мышцы живота и помогает развивать равновесие и контроль над движениями.

  1. Встаньте прямо, расставив ноги на ширине бедер.
  2. Для устойчивости держитесь за спинку стула или край столешницы.
  3. Поднимите левое колено до уровня бедра, задержитесь на мгновение и напрягите мышцы живота.
  4. Медленно опустите ногу.
  5. Повторите движение правым коленом.
  6. Во время упражнения следите за осанкой и не задерживайте дыхание.

Планка у стены

Это облегченный вариант планки, который позволяет укреплять мышцы кора, не опускаясь на пол.

  1. Встаньте лицом к стене на расстоянии примерно вытянутой руки.
  2. Поставьте ладони на стену на уровне плеч.
  3. Сделайте несколько шагов назад, чтобы тело образовало прямую линию от головы до пят.
  4. Напрягите мышцы живота и ягодиц.
  5. Удерживайте положение, дыша ровно.

Разгибание ног сидя

Это движение помогает укреплять мышцы ног и поддерживать стабильность тела.

  1. Сядьте на стул, согнув колени примерно под прямым углом.
  2. Выпрямите спину и напрягите мышцы живота.
  3. Медленно разогните одну ногу в колене.
  4. Задержитесь в таком положении на три-пять секунд.
  5. Контролируемо опустите ногу.
  6. Повторите упражнение другой ногой.

Наклоны таза стоя

Это упражнение активизирует мышцы живота и ягодиц, помогая поддерживать стабильность корпуса.

  1. Встаньте ровно, поставив ноги на ширине бедер.
  2. Положите ладони на бедра.
  3. Слегка подкрутите таз, подтягивая копчик вперед.
  4. Одновременно напрягите ягодицы и мышцы живота.
  5. Задержитесь на три секунды, после чего расслабьтесь.
  6. Повторите движение.

Ранее OBOZ.UA писал, какие упражнения на кровати можно выполнять после 60 лет.

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