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5 утренних упражнений для укрепления коленей после 65 лет: простая альтернатива приседаниям

Руслана СтрелецРуслана Стрелец
Time to read3 мин
2,0 т.
5 утренних упражнений для укрепления коленей после 65 лет: простая альтернатива приседаниям
Как укрепить колени после 65 лет: 5 простых упражнений для выполнения дома. Источник: magnific

С возрастом колени могут становиться менее подвижными, а привычные повседневные дела – требовать больше усилий. Чтобы сохранить силу ног и снизить нагрузку на суставы, важно регулярно укреплять мышцы бедер и голеней.

При этом глубокие приседания не всегда подходят людям старше 65 лет. Издание eatthis.com опубликовало пять простых утренних упражнений, которые помогут поддерживать здоровье коленей и оставаться активными без сложного спортивного оборудования.

Почему после 65 лет стоит осторожно относиться к приседаниям?

Сильные мышцы бедер и голеней помогают стабилизировать коленный сустав и уменьшают нагрузку на него. Однако глубокие приседания могут раздражать колени и повышать риск повреждения мениска.

"Я никогда не рекомендовал бы глубокие приседания людям старше 65 лет. Мини-приседания, приседания со стулом или у стены помогут задействовать те же мышцы, не перегружая сустав или мениск", – объясняет ортопед Джозеф Вейзен.

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Если даже упрощенные приседания вызывают дискомфорт, стоит обратить внимание на другие упражнения. Их можно выполнять дома без спортивного оборудования.

Растяжка

Растяжка помогает поддерживать гибкость мышц вокруг коленей, улучшает подвижность суставов и может снизить риск травм.

"Поддержание гибкости и подвижности мышц вокруг коленей поможет увеличить диапазон движений и снизить риск травм. Растягиваться следует как до, так и после физической активности", – советует ортопед.

Выполняйте движения плавно, не допуская резкой боли или чрезмерного растяжения мышц.

Напряжение квадрицепсов с полотенцем

Квадрицепсы – это мышцы передней поверхности бедра, которые играют важную роль в стабилизации коленей.

"Квадрицепс является главным стабилизатором колена. Если он слабый, колено не будет ощущаться стабильным", – объясняет Вейзен.

Как выполнять упражнение:

  1. Лягте на спину, вытянув ноги.
  2. Подложите свернутое полотенце под одно колено.
  3. Напрягите мышцы бедра и осторожно прижмите колено к полотенцу.
  4. Удерживайте напряжение несколько секунд, а затем расслабьте мышцы.
  5. Повторите упражнение для другой ноги.

Подъемы прямых ног

Это упражнение укрепляет квадрицепсы, сгибатели бедра и мышцы туловища, которые помогают поддерживать стабильность коленей.

"Если мышцы бедер и корпуса слабые, колени остаются без должной поддержки и испытывают чрезмерную нагрузку", – отмечает ортопед.

Как выполнять упражнение:

  1. Лягте на спину, одну ногу выпрямите, а другую согните в колене.
  2. Напрягите мышцы живота и прижмите поясницу к полу.
  3. Медленно поднимите прямую ногу.
  4. Задержите ее вверху на три секунды.
  5. Контролируемо опустите ногу и повторите движение другой.

Подъемы на носки

Во время этого упражнения работают икроножные мышцы, которые участвуют в поддержке нижних конечностей и помогают сохранять равновесие.

"Укрепление икроножных мышц может улучшить поддержку коленей, снизить риск травм и способствовать лучшему равновесию", – говорит Вейзен.

Как выполнять упражнение:

  1. Встаньте прямо перед столешницей или устойчивым стулом.
  2. Поставьте ноги на ширине бедер и слегка опирайтесь руками на опору.
  3. Медленно поднимите пятки, перенося вес на переднюю часть стоп.
  4. Задержитесь на одну секунду.
  5. Плавно опустите пятки на пол.

Мягкая утренняя мобилизация коленей

После ночного отдыха движения могут казаться скованными. Поэтому перед более активными упражнениями полезно осторожно размять коленные суставы.

Как выполнять упражнение:

  1. Сядьте на стул, поставив ступни на пол.
  2. Медленно выпрямите одну ногу перед собой.
  3. Задержитесь на несколько секунд, не перегружая сустав.
  4. Плавно верните ступню на пол.
  5. Повторите другой ногой.

Как сделать утренние тренировки безопасными?

Начинайте с небольшого количества повторений и постепенно увеличивайте нагрузку. Выполняйте движения медленно, при необходимости используйте устойчивую опору и не пытайтесь преодолевать боль.

Если колени регулярно болят, отекают или подвижность заметно ограничена, перед началом тренировок стоит проконсультироваться с врачом. Правильно подобранные упражнения помогут поддерживать силу мышц, равновесие и подвижность в пожилом возрасте.

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