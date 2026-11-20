После 65 лет организм постепенно теряет мышечную массу, из-за чего может снижаться физическая сила и ухудшаться равновесие. Однако регулярные силовые нагрузки помогают замедлить эти возрастные изменения и поддерживать активность.

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Для этого не обязательно ходить в спортзал или покупать специальное оборудование. Тренер Джеймс Брейди назвал eatthis.com пять простых упражнений, которые можно выполнять дома для укрепления мышц после 65 лет.

Почему силовые упражнения важны после 65 лет?

С возрастом постепенно уменьшается мышечная масса – этот процесс называют саркопенией. Он может негативно влиять на силу, равновесие и способность выполнять обычные повседневные дела.

В то же время силовые нагрузки помогают замедлить эти изменения. Метаанализ 13 рандомизированных контролируемых исследований с участием 569 пожилых людей показал, что такие тренировки способны улучшать силу хвата, скорость ходьбы и состояние скелетных мышц.

По словам тренера Джеймса Брейди, регулярные силовые упражнения помогают не только сохранять, но и постепенно восстанавливать мышцы.

"Ежедневные движения, направленные на развитие силы, могут помочь пожилым людям поддерживать и восстанавливать мышечную массу, особенно если постепенно увеличивать сложность тренировок", – объясняет специалист.

Для занятий понадобятся стул, стена, устойчивая столешница и пара легких гантелей или бутылок с водой.

Приседания со стулом

Это упражнение помогает укрепить бедра и ягодицы, а также облегчает выполнение обычных бытовых движений – например, вставание с кресла.

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Как выполнять:

Встаньте перед устойчивым стулом, расставив ноги примерно на ширину плеч. Медленно отводите таз назад и опускайтесь к сиденью. Слегка коснитесь стула и поднимитесь, опираясь на ноги. На протяжении всего движения держите спину ровно, а грудь расправленной. Сделайте 2-3 подхода по 10-12 повторений. Отдыхайте между подходами 60-90 секунд.

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Отжимания от стены

Это облегченный вариант классических отжиманий, который позволяет тренировать верхнюю часть тела, не опускаясь на пол. Он задействует грудные мышцы, плечи и руки.

Как выполнять:

Встаньте лицом к стене на расстоянии вытянутых рук. Упритесь ладонями в поверхность на уровне плеч. Сгибая локти, медленно приближайте грудь к стене. Оттолкнитесь ладонями и вернитесь в исходное положение. Следите, чтобы спина и ноги оставались на одной линии. Выполните 2-3 подхода по 10-15 повторений, отдыхая 45-60 секунд.

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Обратные выпады с опорой

Упражнение направлено на укрепление ног и одновременно помогает развивать равновесие. Опора на стул или столешницу делает движения более контролируемыми и снижает риск потерять устойчивость.

Как выполнять:

Встаньте рядом с устойчивым стулом или столешницей и при необходимости держитесь рукой за опору. Сделайте шаг назад одной ногой. Медленно согните оба колена, опускаясь в выпад. Вернитесь в вертикальное положение. Повторите движение другой ногой. Сделайте 2-3 подхода по 8-10 повторений на каждую ногу. Отдых между подходами – 45-60 секунд.

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Подъемы на носки стоя

Икроножные мышцы играют важную роль при ходьбе, поддержании равновесия и передвижении. Их укрепление помогает сохранять подвижность и устойчивость в повседневной жизни.

Как выполнять:

Встаньте рядом со стулом или другой надежной опорой. Медленно поднимите пятки, перенося вес тела на переднюю часть стоп. Задержитесь в верхнем положении на 1-2 секунды. Плавно опустите пятки на пол. Сделайте 2-3 подхода по 12-15 повторений. Отдыхайте 30-45 секунд между подходами.

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Тяга гантелей в наклоне

Завершает комплекс упражнение для верхней части спины, плеч и рук. Для него подойдут легкие гантели или обычные бутылки с водой.

Как выполнять:

Поставьте ноги на ширине бедер и слегка наклоните корпус вперед, отводя таз назад. Держите спину ровно, а руки с отягощением опустите вниз. Согните локти и потяните их назад, приближая к туловищу. Медленно опустите руки в исходное положение. Выполните 2-3 подхода по 10-12 повторений. Отдыхайте 45-60 секунд между подходами.

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Регулярное выполнение этих пяти упражнений поможет поддерживать силу ног, спины, груди и рук без сложного оборудования. Главное – соблюдать правильную технику, не спешить и постепенно увеличивать нагрузку, когда движения становятся слишком легкими.

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