5 ежедневных упражнений для восстановления мышечной массы после 65 лет
После 65 лет организм постепенно теряет мышечную массу, из-за чего может снижаться физическая сила и ухудшаться равновесие. Однако регулярные силовые нагрузки помогают замедлить эти возрастные изменения и поддерживать активность.
Для этого не обязательно ходить в спортзал или покупать специальное оборудование. Тренер Джеймс Брейди назвал eatthis.com пять простых упражнений, которые можно выполнять дома для укрепления мышц после 65 лет.
Почему силовые упражнения важны после 65 лет?
С возрастом постепенно уменьшается мышечная масса – этот процесс называют саркопенией. Он может негативно влиять на силу, равновесие и способность выполнять обычные повседневные дела.
В то же время силовые нагрузки помогают замедлить эти изменения. Метаанализ 13 рандомизированных контролируемых исследований с участием 569 пожилых людей показал, что такие тренировки способны улучшать силу хвата, скорость ходьбы и состояние скелетных мышц.
По словам тренера Джеймса Брейди, регулярные силовые упражнения помогают не только сохранять, но и постепенно восстанавливать мышцы.
"Ежедневные движения, направленные на развитие силы, могут помочь пожилым людям поддерживать и восстанавливать мышечную массу, особенно если постепенно увеличивать сложность тренировок", – объясняет специалист.
Для занятий понадобятся стул, стена, устойчивая столешница и пара легких гантелей или бутылок с водой.
Приседания со стулом
Это упражнение помогает укрепить бедра и ягодицы, а также облегчает выполнение обычных бытовых движений – например, вставание с кресла.
Как выполнять:
- Встаньте перед устойчивым стулом, расставив ноги примерно на ширину плеч.
- Медленно отводите таз назад и опускайтесь к сиденью.
- Слегка коснитесь стула и поднимитесь, опираясь на ноги.
- На протяжении всего движения держите спину ровно, а грудь расправленной.
- Сделайте 2-3 подхода по 10-12 повторений.
- Отдыхайте между подходами 60-90 секунд.
Отжимания от стены
Это облегченный вариант классических отжиманий, который позволяет тренировать верхнюю часть тела, не опускаясь на пол. Он задействует грудные мышцы, плечи и руки.
Как выполнять:
- Встаньте лицом к стене на расстоянии вытянутых рук.
- Упритесь ладонями в поверхность на уровне плеч.
- Сгибая локти, медленно приближайте грудь к стене.
- Оттолкнитесь ладонями и вернитесь в исходное положение.
- Следите, чтобы спина и ноги оставались на одной линии.
- Выполните 2-3 подхода по 10-15 повторений, отдыхая 45-60 секунд.
Обратные выпады с опорой
Упражнение направлено на укрепление ног и одновременно помогает развивать равновесие. Опора на стул или столешницу делает движения более контролируемыми и снижает риск потерять устойчивость.
Как выполнять:
- Встаньте рядом с устойчивым стулом или столешницей и при необходимости держитесь рукой за опору.
- Сделайте шаг назад одной ногой.
- Медленно согните оба колена, опускаясь в выпад.
- Вернитесь в вертикальное положение.
- Повторите движение другой ногой.
- Сделайте 2-3 подхода по 8-10 повторений на каждую ногу. Отдых между подходами – 45-60 секунд.
Подъемы на носки стоя
Икроножные мышцы играют важную роль при ходьбе, поддержании равновесия и передвижении. Их укрепление помогает сохранять подвижность и устойчивость в повседневной жизни.
Как выполнять:
- Встаньте рядом со стулом или другой надежной опорой.
- Медленно поднимите пятки, перенося вес тела на переднюю часть стоп.
- Задержитесь в верхнем положении на 1-2 секунды.
- Плавно опустите пятки на пол.
- Сделайте 2-3 подхода по 12-15 повторений.
- Отдыхайте 30-45 секунд между подходами.
Тяга гантелей в наклоне
Завершает комплекс упражнение для верхней части спины, плеч и рук. Для него подойдут легкие гантели или обычные бутылки с водой.
Как выполнять:
- Поставьте ноги на ширине бедер и слегка наклоните корпус вперед, отводя таз назад.
- Держите спину ровно, а руки с отягощением опустите вниз.
- Согните локти и потяните их назад, приближая к туловищу.
- Медленно опустите руки в исходное положение.
- Выполните 2-3 подхода по 10-12 повторений.
- Отдыхайте 45-60 секунд между подходами.
Регулярное выполнение этих пяти упражнений поможет поддерживать силу ног, спины, груди и рук без сложного оборудования. Главное – соблюдать правильную технику, не спешить и постепенно увеличивать нагрузку, когда движения становятся слишком легкими.
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