5 упражнений у стены для улучшения равновесия после 65 лет

С возрастом риск падений возрастает, поэтому важно поддерживать равновесие и координацию движений. После 65 лет простые физические упражнения могут помочь укрепить мышцы и чувствовать себя увереннее при ходьбе.

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Для этого не обязательно ходить в спортзал или выполнять сложные асаны йоги. Тренер Терри Татеосян рекомендует eatthis.com пять простых упражнений у стены, которые помогут улучшить равновесие и снизить риск падений.

По словам Татеосян, йога полезна для гибкости, подвижности и координации тела, однако для профилактики падений стоит уделять особое внимание специальным упражнениям на равновесие.

"Йога тренирует всё тело, помогая ему хорошо двигаться. Целенаправленная работа над балансом тренирует специфическую рефлекторную систему, которая удерживает вас, когда вы спотыкаетесь", — объясняет тренер.

Она советует выполнять приведённый комплекс примерно 12 минут в день, четыре-пять раз в неделю в течение восьми недель. Регулярные тренировки могут помочь улучшить устойчивость и уверенность при движении.

Стояние на одной ноге с опорой на стену

Это упражнение помогает развивать равновесие и учит контролировать положение тела.

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Как выполнять:

Встаньте рядом со стеной и слегка прикоснитесь к ней рукой. Перенесите вес тела на ногу, расположенную дальше от стены. Медленно оторвите другую ногу от пола. Задержитесь в таком положении на 15–30 секунд. Поменяйте ноги и повторите упражнение.

Выполните два подхода на каждую сторону. Когда равновесие улучшится, попробуйте уменьшить опору до легкого прикосновения кончиками пальцев.

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Тандемная стойка "пятка к носку"

Упражнение тренирует способность сохранять равновесие в узкой стойке, что особенно важно при ходьбе.

Как выполнять:

Встаньте у стены и положите на неё одну руку. Расположите стопы на одной линии: пятка передней ноги должна касаться носка задней. Удерживайте положение в течение 30 секунд. Поменяйте ноги местами.

Выполните два подхода с каждым положением ног. При необходимости используйте стену для дополнительной опоры.

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Подъемы ноги в сторону у стены

Это движение помогает укрепить мышцы, отвечающие за стабильность таза и положение тела во время ходьбы.

Как выполнять:

Встаньте лицом к стене, поставив ноги на ширине бедер. Слегка опирайтесь на поверхность обеими руками. Медленно отведите одну ногу в сторону, не поворачивая носок наружу. Плавно верните ногу в исходное положение. Повторите движение другой ногой.

Выполните два подхода по 10 повторений на каждую сторону. Старайтесь держать спину ровно и не наклонять туловище.

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Касание пола в разных направлениях

Это упражнение учит удерживать равновесие, когда одна нога движется в разных направлениях.

Как выполнять:

Встаньте лицом к стене и слегка коснитесь её одной рукой. Перенесите вес тела на одну ногу. Свободной ногой поочередно касайтесь пола спереди, сбоку, сзади и поперек перед опорной ногой. После завершения последовательности поменяйте ноги.

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Выполните два подхода на каждую сторону. Двигайтесь медленно, контролируя положение тела, и при необходимости опирайтесь на стену.

Перенос веса тела у стены

Упражнение помогает научиться плавно переносить вес с одной ноги на другую, не теряя устойчивости.

Как выполнять:

Встаньте спиной к стене, прижав к ней спину и голову. Расположите стопы примерно в 15 см от стены. Поднимите руки до уровня плеч, согнув локти под прямым углом, чтобы предплечья и тыльные стороны ладоней касались стены. Медленно переносите вес тела с одной ноги на другую, слегка покачиваясь в стороны. Старайтесь сохранять контакт со стеной и не терять контроль над движениями.

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Выполните один-два подхода по 10 переносов веса.

Важно: во время выполнения упражнений двигайтесь не спеша и используйте стену в качестве опоры. Если чувствуете неустойчивость, головокружение или боль, прекратите тренировку. При наличии проблем с равновесием или частых падений стоит проконсультироваться с врачом или физиотерапевтом.

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