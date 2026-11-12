5 упражнений для укрепления ног после 65 лет: помогут вернуть силу, как в 40

После 65 лет мышцы ног могут терять силу, из-за чего привычные повседневные движения становятся сложнее. Однако вернуть выносливость и укрепить нижнюю часть тела можно даже в старшем возрасте.

Видео дня

Для этого недостаточно только ходьбы и легких приседаний – важно добавить силовые упражнения с постепенным увеличением нагрузки. Специалисты рекомендуют eatthis.com пять эффективных упражнений, которые помогут укрепить ноги и вернуть им силу, которая у вас была в 40 лет.

Для тренировок важно правильно подобрать вес. Он должен позволять сделать 8-10 повторений, оставляя силы еще на одно-два. Когда выполнять упражнение становится легко, нагрузку можно постепенно увеличивать.

Ниже приведены пять упражнений с гантелями и эластичной лентой, которые помогут укрепить основные мышцы ног. Для занятий также понадобятся стул или стойка, невысокая ступенька и полотенце или толстая книга.

Приседания с гантелью и поднятыми пятками

Это упражнение особенно хорошо нагружает переднюю часть бедер, а также помогает укрепить мышцы корпуса. Небольшое возвышение под пятками облегчает выполнение приседаний людям, которым трудно достаточно сгибать голеностопные суставы.

Положите под пятки сложенное полотенце или толстую книгу, а позади поставьте стул. Возьмите одну гантель и прижмите ее к груди. Медленно опускайтесь, отводя таз назад, пока слегка не коснетесь сиденья. Затем оттолкнитесь пятками и вернитесь в исходное положение. Когда 10 повторений станут легкими, увеличьте вес.

РЕКЛАМА

Становая тяга с гантелями

Становая тяга помогает укрепить ягодичные мышцы и заднюю поверхность бедер. Выполнение упражнения с невысокой опоры позволяет удобнее наклоняться и сохранять правильное положение спины.

Поставьте гантели на прочную невысокую ступеньку. Встаньте перед ними, расположив стопы на ширине бедер. Отведите таз назад, сохраняя спину ровной, и возьмите отягощения. Поднимитесь, выпрямляя корпус и напрягая ягодицы. Затем медленно верните гантели на опору. Постепенно увеличивайте вес, когда 10 повторений выполняются без труда.

Главные истории дня

Отведение ноги в сторону с эластичной лентой

Сильные мышцы внешней части бедер помогают стабилизировать таз и сохранять равновесие во время ходьбы. Это упражнение тренирует обе ноги: одна выполняет движение, а другая удерживает тело в стабильном положении.

Закрепите эластичную ленту вокруг щиколоток. Если упражнение кажется сложным, расположите ее немного выше колен. Одной рукой держитесь за устойчивую поверхность. Медленно отводите одну ногу в сторону, не разворачивая носок и не наклоняя туловище. После этого так же контролируемо верните ее назад. Выполните 8-10 повторений и поменяйте ногу.

РЕКЛАМА

Подъемы на носок с гантелью на одной ноге

Икроножные мышцы играют важную роль во время ходьбы и подъема по лестнице. Чтобы эффективнее укрепить их, можно выполнять подъемы на носки поочередно каждой ногой, используя дополнительный вес.

Возьмите гантель одной рукой, а другой держитесь за опору для равновесия. Перенесите вес тела на ногу со стороны гантели и медленно поднимитесь на носок. Задержитесь на мгновение в верхней точке, после чего опустите пятку. Если пока сложно выполнять упражнение на одной ноге, начните с подъемов на обеих. Выполните 8-10 повторений и поменяйте ногу.

РЕКЛАМА

Обратные выпады с гантелью в одной руке

Это упражнение помогает развивать силу каждой ноги по отдельности. Дополнительная нагрузка только с одной стороны заставляет мышцы активнее работать, чтобы удерживать равновесие.

Возьмите гантель в руку со стороны передней ноги, а свободной рукой держитесь за опору. Сделайте небольшой шаг назад и согните оба колена, опускаясь настолько, насколько позволяет комфортная амплитуда движения. Затем оттолкнитесь пяткой передней ноги и вернитесь в исходное положение. Сначала попробуйте выполнять выпады без дополнительного веса. Когда движения станут уверенными и контролируемыми, можно взять гантель. Сделайте 8-10 повторений, после чего поменяйте сторону.

Регулярное выполнение этих упражнений поможет укрепить бедра, ягодицы и икроножные мышцы, улучшить равновесие и облегчить повседневные движения. Главное – не спешить, следить за техникой и постепенно увеличивать нагрузку.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие упражнения помогут укрепить мышцы ног после 65 лет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.