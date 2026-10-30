5 упражнений, которые помогают укрепить кости без бега после 65 лет
После 65 лет кости постепенно теряют плотность, из-за чего даже обычное падение может привести к серьезному перелому. Чтобы сохранить их прочность, не обязательно бегать или выполнять интенсивные тренировки.
Некоторые силовые упражнения помогают укреплять кости, поддерживать мышцы и улучшать равновесие без чрезмерной нагрузки на суставы. Издание eatthis.com рассказывает о пяти простых упражнениях, которые стоит добавить к тренировкам в пожилом возрасте.
Почему после 65 лет важно укреплять кости?
Потеря костной массы часто происходит незаметно. Человек может не ощущать никаких изменений, пока не столкнется с переломом после обычного падения. Наиболее уязвимы бедра, запястья и позвоночник.
В то же время с возрастом слабеют мышцы, ухудшается равновесие, а страх травм нередко заставляет людей меньше двигаться. Однако недостаточная физическая активность лишь усугубляет проблему.
Ходьба, плавание и езда на велосипеде полезны для общего здоровья, но их может быть недостаточно для поддержания прочности костей. Поэтому специалисты рекомендуют дополнять такие занятия силовыми упражнениями.
Кости реагируют на механическую нагрузку, а упражнения с собственным весом, эспандером или легкими отягощениями помогают укреплять не только ноги, но и верхнюю часть тела и позвоночник. При этом интенсивность можно регулировать в соответствии с физическими возможностями.
5 упражнений для укрепления костей
Для тренировки понадобятся прочный стул, эспандер, легкие гантели или бутылки с водой. Также стоит подготовить устойчивую опору, чтобы сохранять равновесие.
Приседания со стулом
Это упражнение помогает укреплять мышцы ног и ягодиц, а также нагружает кости бедер и нижней части тела. Дополнительное преимущество – тренировка движений, необходимых для повседневной жизни.
Как выполнять:
- Сядьте на устойчивый стул, поставив стопы на пол примерно на ширине бедер.
- Медленно встаньте, полностью выпрямив ноги.
- Контролируемо опуститесь обратно на сиденье.
- Повторите движение, не торопясь.
Сделайте 10-12 повторений.
Тяга эспандера
Упражнение помогает укрепить мышцы верхней части спины, плеч и рук. Оно также помогает поддерживать силу, необходимую для выполнения повседневных задач.
Как выполнять:
- Надежно закрепите эспандер на уровне груди.
- Возьмите его концы обеими руками и отойдите назад, чтобы создать легкое натяжение.
- Потяните руки к туловищу, отводя локти назад и сводя лопатки.
- Медленно вернитесь в исходное положение.
Выполните 12-15 повторений.
Жим над головой
Подъем легких отягощений помогает укреплять плечи и руки, а также тренирует мышцы, стабилизирующие туловище.
Как выполнять:
- Сядьте или встаньте прямо, держа в руках легкие гантели или бутылки с водой на уровне плеч.
- Поднимите руки над головой, не выпрямляя локти до болезненного ощущения.
- Медленно опустите отягощения обратно к плечам.
Сделайте 8-12 повторений.
Выпады в разножке с опорой
Это упражнение задействует мышцы ног и бедер, а также помогает развивать силу и равновесие. Опора позволяет выполнять движение увереннее и снижает риск потерять устойчивость.
Как выполнять:
- Встаньте рядом с устойчивой опорой и возьмитесь за нее одной рукой.
- Отставьте одну ногу назад, оставив стопы на некотором расстоянии друг от друга.
- Медленно согните оба колена, опускаясь настолько, насколько позволяет комфортная амплитуда движения.
- Оттолкнитесь передней ногой и вернитесь в исходное положение.
- Повторите с другой ногой.
Сделайте 8-10 повторений на каждую ногу.
Отведение ноги в сторону
Упражнение укрепляет мышцы внешней поверхности бедер, которые помогают стабилизировать таз и поддерживать равновесие при ходьбе. При желании можно использовать эспандер с легким сопротивлением.
Как выполнять:
- Встаньте прямо рядом с устойчивой опорой и держитесь за нее для равновесия.
- Медленно отведите одну ногу в сторону, не наклоняя туловище.
- Задержитесь на мгновение и верните ногу в исходное положение.
- Выполните упражнение другой ногой.
Сделайте 12-15 повторений на каждую ногу.
Как часто нужно тренироваться?
Для начала достаточно выполнять эти упражнения 2–3 раза в неделю, оставляя между силовыми тренировками дни для восстановления.
Начинайте с одного подхода каждого упражнения и небольшой нагрузки. Если движения не вызывают боли и выполняются без чрезмерных усилий, постепенно можно добавлять повторения или увеличивать сопротивление эспандера. Важно не торопиться и следить за правильной техникой.
Вся тренировка может длиться около 20 минут. В другие дни полезно гулять, плавать или заниматься другой умеренной физической активностью.
Если у вас диагностировали остеопороз, перед началом занятий стоит проконсультироваться с врачом или физиотерапевтом. При таком состоянии некоторые движения, в частности глубокие наклоны позвоночника вперед, могут быть опасны. Нагрузку нужно подбирать индивидуально.
Также важно обеспечивать организм достаточным количеством кальция и витамина D. Однако питание и физические упражнения не заменяют назначенного лечения остеопороза.
Регулярные силовые упражнения с контролируемой нагрузкой помогают поддерживать мышечную силу, равновесие и здоровье костей в старшем возрасте. Начинать можно постепенно, выбирая движения, соответствующие вашим возможностям.
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