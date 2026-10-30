5 упражнений, которые помогают укрепить кости без бега после 65 лет

После 65 лет кости постепенно теряют плотность, из-за чего даже обычное падение может привести к серьезному перелому. Чтобы сохранить их прочность, не обязательно бегать или выполнять интенсивные тренировки.

Видео дня

Некоторые силовые упражнения помогают укреплять кости, поддерживать мышцы и улучшать равновесие без чрезмерной нагрузки на суставы. Издание eatthis.com рассказывает о пяти простых упражнениях, которые стоит добавить к тренировкам в пожилом возрасте.

Почему после 65 лет важно укреплять кости?

Потеря костной массы часто происходит незаметно. Человек может не ощущать никаких изменений, пока не столкнется с переломом после обычного падения. Наиболее уязвимы бедра, запястья и позвоночник.

В то же время с возрастом слабеют мышцы, ухудшается равновесие, а страх травм нередко заставляет людей меньше двигаться. Однако недостаточная физическая активность лишь усугубляет проблему.

Ходьба, плавание и езда на велосипеде полезны для общего здоровья, но их может быть недостаточно для поддержания прочности костей. Поэтому специалисты рекомендуют дополнять такие занятия силовыми упражнениями.

Кости реагируют на механическую нагрузку, а упражнения с собственным весом, эспандером или легкими отягощениями помогают укреплять не только ноги, но и верхнюю часть тела и позвоночник. При этом интенсивность можно регулировать в соответствии с физическими возможностями.

5 упражнений для укрепления костей

Для тренировки понадобятся прочный стул, эспандер, легкие гантели или бутылки с водой. Также стоит подготовить устойчивую опору, чтобы сохранять равновесие.

РЕКЛАМА

Приседания со стулом

Это упражнение помогает укреплять мышцы ног и ягодиц, а также нагружает кости бедер и нижней части тела. Дополнительное преимущество – тренировка движений, необходимых для повседневной жизни.

Как выполнять:

Сядьте на устойчивый стул, поставив стопы на пол примерно на ширине бедер.

Медленно встаньте, полностью выпрямив ноги.

Контролируемо опуститесь обратно на сиденье.

Повторите движение, не торопясь.

Главные истории дня

Сделайте 10-12 повторений.

Тяга эспандера

Упражнение помогает укрепить мышцы верхней части спины, плеч и рук. Оно также помогает поддерживать силу, необходимую для выполнения повседневных задач.

Как выполнять:

Надежно закрепите эспандер на уровне груди.

Возьмите его концы обеими руками и отойдите назад, чтобы создать легкое натяжение.

Потяните руки к туловищу, отводя локти назад и сводя лопатки.

Медленно вернитесь в исходное положение.

РЕКЛАМА

Выполните 12-15 повторений.

Жим над головой

Подъем легких отягощений помогает укреплять плечи и руки, а также тренирует мышцы, стабилизирующие туловище.

Как выполнять:

Сядьте или встаньте прямо, держа в руках легкие гантели или бутылки с водой на уровне плеч.

Поднимите руки над головой, не выпрямляя локти до болезненного ощущения.

Медленно опустите отягощения обратно к плечам.

РЕКЛАМА

Сделайте 8-12 повторений.

Выпады в разножке с опорой

Это упражнение задействует мышцы ног и бедер, а также помогает развивать силу и равновесие. Опора позволяет выполнять движение увереннее и снижает риск потерять устойчивость.

Как выполнять:

Встаньте рядом с устойчивой опорой и возьмитесь за нее одной рукой.

Отставьте одну ногу назад, оставив стопы на некотором расстоянии друг от друга.

Медленно согните оба колена, опускаясь настолько, насколько позволяет комфортная амплитуда движения.

Оттолкнитесь передней ногой и вернитесь в исходное положение.

Повторите с другой ногой.

РЕКЛАМА

Сделайте 8-10 повторений на каждую ногу.

Отведение ноги в сторону

Упражнение укрепляет мышцы внешней поверхности бедер, которые помогают стабилизировать таз и поддерживать равновесие при ходьбе. При желании можно использовать эспандер с легким сопротивлением.

Как выполнять:

Встаньте прямо рядом с устойчивой опорой и держитесь за нее для равновесия.

Медленно отведите одну ногу в сторону, не наклоняя туловище.

Задержитесь на мгновение и верните ногу в исходное положение.

Выполните упражнение другой ногой.

РЕКЛАМА

Сделайте 12-15 повторений на каждую ногу.

Как часто нужно тренироваться?

Для начала достаточно выполнять эти упражнения 2–3 раза в неделю, оставляя между силовыми тренировками дни для восстановления.

Начинайте с одного подхода каждого упражнения и небольшой нагрузки. Если движения не вызывают боли и выполняются без чрезмерных усилий, постепенно можно добавлять повторения или увеличивать сопротивление эспандера. Важно не торопиться и следить за правильной техникой.

Вся тренировка может длиться около 20 минут. В другие дни полезно гулять, плавать или заниматься другой умеренной физической активностью.

РЕКЛАМА

Если у вас диагностировали остеопороз, перед началом занятий стоит проконсультироваться с врачом или физиотерапевтом. При таком состоянии некоторые движения, в частности глубокие наклоны позвоночника вперед, могут быть опасны. Нагрузку нужно подбирать индивидуально.

Также важно обеспечивать организм достаточным количеством кальция и витамина D. Однако питание и физические упражнения не заменяют назначенного лечения остеопороза.

Регулярные силовые упражнения с контролируемой нагрузкой помогают поддерживать мышечную силу, равновесие и здоровье костей в старшем возрасте. Начинать можно постепенно, выбирая движения, соответствующие вашим возможностям.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие упражнения помогут продлить жизнь.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.