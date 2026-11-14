7 лучших упражнений для мужчин после 40 лет: помогут укрепить мышцы и стать сильнее

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
45 минут до катастрофы. Северная Ирландия – Украина: онлайн-трансляция матча Лиги наций45 минут до катастрофы. Северная Ирландия – Украина: онлайн-трансляция матча Лиги нацийВраг нанес удар по Павлограду: есть погибший, среди пострадавших – 7-летний ребенокВраг нанес удар по Павлограду: есть погибший, среди пострадавших – 7-летний ребенокПилот украинского истребителя поразил ракетой российский дрон-камикадзе "Герань-4". ВидеоПилот украинского истребителя поразил ракетой российский дрон-камикадзе "Герань-4". ВидеоОля Фреймут показала результат операции по подтяжке груди спустя четыре месяца и рассказала о сложной реабилитации. ФотоОля Фреймут показала результат операции по подтяжке груди спустя четыре месяца и рассказала о сложной реабилитации. ФотоZALA Z-61 КощейУкраинские военные уничтожили одну из новых разработок российского ВПК "Кощей". ВидеоЛьвиная доля реактивных беспилотников уничтожается именно F-16: Хмара рассказал о критически важном ресурсе ВВСЛьвиная доля реактивных беспилотников уничтожается именно F-16: Хмара рассказал о критически важном ресурсе ВВСУкраинские дронщики прицельно уничтожили вражеские грузовики: кадры попали на видеоУкраинские дронщики прицельно уничтожили вражеские грузовики: кадры попали на видеоГде смотреть Свитолину в полуфинале Итогового турнира. Расписание трансляций WTA Finals 2026Где смотреть Свитолину в полуфинале Итогового турнира. Расписание трансляций WTA Finals 2026Где в Украине на дорогах появятся спецавтомобили-"фантомы" и как они работают: рассказываемГде в Украине на дорогах появятся спецавтомобили-"фантомы" и как они работают: рассказываемСвечаНа Запорожье враг убил FPV-дроном мужчину на скутере
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

7 лучших упражнений для мужчин после 40 лет: помогут укрепить мышцы и стать сильнее

Руслана СтрелецРуслана Стрелец
Time to read3 мин
2,2 т.
7 лучших упражнений для мужчин после 40 лет: помогут укрепить мышцы и стать сильнее
Мужчинам после 40 лет стоит выполнять эти 7 упражнений ежедневно: как сохранить силу и физическую форму. Источник: magnific

После 40 лет поддерживать мышечную силу и хорошую физическую форму становится особенно важно. Регулярные тренировки помогают укреплять мышцы, поддерживать здоровье суставов и костей, а также сохранять подвижность.

Для этого не обязательно посещать спортзал или использовать сложное оборудование. Издание eatthis.com опубликовало семь простых упражнений, которые мужчины могут выполнять каждый день, чтобы стать сильнее и улучшить выносливость.

Силовые тренировки важны не только для развития мышц. Они также помогают поддерживать прочность костей, здоровье суставов и сухожилий, снижая риск травм. Согласно исследованиям, регулярные силовые нагрузки связаны со снижением риска смерти от разных причин, в частности сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Читайте также
Руслана СтрелецРуслана Стрелец
567
Забудьте о скручиваниях: 4 упражнения для сильного пресса после 65 лет
567
Забудьте о скручиваниях: 4 упражнения для сильного пресса после 65 лет
Руслана СтрелецРуслана Стрелец
5,0 т.
5 упражнений для укрепления ног после 65 лет: помогут вернуть силу, как в 40
5,0 т.
5 упражнений для укрепления ног после 65 лет: помогут вернуть силу, как в 40
Руслана СтрелецРуслана Стрелец
1,6 т.
Как укрепить мышцы живота после 65 лет: 4 эффективных упражнения
1,6 т.
Как укрепить мышцы живота после 65 лет: 4 эффективных упражнения

Начинать тренироваться лучше как можно раньше, ведь заметные результаты требуют времени и последовательности. Не обязательно каждый день проводить полноценную интенсивную тренировку: достаточно нескольких повторений каждого упражнения. Их также можно использовать в качестве разминки перед основными занятиями или постепенно усложнять, используя дополнительный вес.

7 лучших упражнений для мужчин после 40 лет: помогут укрепить мышцы и стать сильнее

Источник: Shutterstock

Подъем бедер с вытянутой ногой

Для развития общей силы важно тренировать не только верхнюю часть тела, но и ягодицы и мышцы задней поверхности бедер. Сильная задняя мышечная цепь помогает стабилизировать корпус и улучшает физические возможности.

Лягте на спину, одну ногу согните в колене под углом 90 градусов, а другую выпрямите. Напрягите ягодицы и, опираясь на пятку согнутой ноги, поднимите таз. Следите, чтобы бедра оставались ровными, а вытянутая нога не меняла положения. После этого медленно вернитесь в исходное положение.

7 лучших упражнений для мужчин после 40 лет: помогут укрепить мышцы и стать сильнее

Источник: Shutterstock

Обратные выпады

Это упражнение помогает укрепить ягодицы, бедра и другие мышцы ног. Его преимущество в том, что для выполнения не требуется специальное оборудование или много свободного места.

Встаньте прямо, сделайте шаг назад и согните оба колена примерно под прямым углом. Переднее колено должно оставаться над стопой. Оттолкнитесь задней ногой и вернитесь в исходное положение. Чередуйте ноги, сохраняя равновесие и контролируя движения.

7 лучших упражнений для мужчин после 40 лет: помогут укрепить мышцы и стать сильнее

Источник: Shutterstock

Боковые приседания

Обычные приседания хорошо развивают силу ног, но движения в сторону дают дополнительную нагрузку на мышцы бедер и помогают улучшить подвижность тазобедренных суставов. Это упражнение также способствует развитию равновесия и равномерному укреплению обеих ног.

Поставьте ноги широко, примерно вдвое шире плеч, а носки немного разверните наружу. Перенесите вес на одну ногу и согните ее в колене, отводя таз назад. Другая нога остается выпрямленной. Вернитесь в исходное положение и повторите движение в другую сторону.

Т-образные отжимания

Этот вариант отжиманий сочетает силовую нагрузку с вращением корпуса. Он помогает укрепить грудные мышцы, плечи, руки и мышцы живота, а также улучшает подвижность грудного отдела позвоночника.

Примите положение планки на прямых руках. Опустите корпус, выполните отжимание, а при подъеме поверните туловище в сторону и поднимите одну руку вертикально вверх. Направьте взгляд вслед за ладонью. Вернитесь в исходное положение и повторите движение в другую сторону. Для увеличения нагрузки можно использовать гантели.

7 лучших упражнений для мужчин после 40 лет: помогут укрепить мышцы и стать сильнее

Источник: Shutterstock

Тяга гантели в наклоне

Тяговые движения особенно полезны для укрепления спины, развития мышц плечевого пояса и поддержания правильной осанки.

Поставьте одну руку и одноименное колено на скамью, наклоните корпус так, чтобы он был почти параллелен полу. Свободной рукой возьмите гантель и подтяните ее к туловищу, сводя лопатки. Медленно опустите руку и выполните нужное количество повторений. Затем поменяйте сторону. Если дома нет гантелей, можно воспользоваться эспандером.

7 лучших упражнений для мужчин после 40 лет: помогут укрепить мышцы и стать сильнее

Источник: Shutterstock

Медвежья походка

Это упражнение задействует сразу несколько групп мышц, развивает координацию, выносливость и общую силу. При этом оно не создает чрезмерной ударной нагрузки на суставы.

Встаньте на четвереньки, расположив ладони под плечами, а колени – под бедрами. Поднимите колени примерно на 2-3 см над полом. Начните медленно двигаться вперед, одновременно перемещая правую руку с левой ногой, а затем левую руку с правой ногой. Старайтесь держать спину ровно, таз – низко, а голову – поднятой.

7 лучших упражнений для мужчин после 40 лет: помогут укрепить мышцы и стать сильнее

Источник: Shutterstock

Ежедневная ходьба

Ходьба не относится к силовым упражнениям, однако играет важную роль в поддержании физической формы. Регулярные прогулки улучшают работу сердечно-сосудистой системы, развивают аэробную выносливость и способствуют восстановлению после тренировок.

Старайтесь ходить не менее 20 минут каждый день. Если сложно выделить для этого время непрерывно, разделите прогулку на несколько более коротких отрезков в течение дня.

Главное правило для мужчин, которые хотят сохранить силу после 40 лет, – регулярность. Сочетание силовых упражнений с ежедневной активностью поможет поддерживать мышцы, подвижность и выносливость. Не стоит сразу стремиться к максимальным нагрузкам: гораздо важнее постепенно увеличивать интенсивность и давать организму достаточно времени на восстановление.

Ранее OBOZ.UA писал, как укрепить мышцы живота дома.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.

Похожие темы
ЗдоровьеУпражненияФитнессовет
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!