7 лучших упражнений для мужчин после 40 лет: помогут укрепить мышцы и стать сильнее

После 40 лет поддерживать мышечную силу и хорошую физическую форму становится особенно важно. Регулярные тренировки помогают укреплять мышцы, поддерживать здоровье суставов и костей, а также сохранять подвижность.

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Для этого не обязательно посещать спортзал или использовать сложное оборудование. Издание eatthis.com опубликовало семь простых упражнений, которые мужчины могут выполнять каждый день, чтобы стать сильнее и улучшить выносливость.

Силовые тренировки важны не только для развития мышц. Они также помогают поддерживать прочность костей, здоровье суставов и сухожилий, снижая риск травм. Согласно исследованиям, регулярные силовые нагрузки связаны со снижением риска смерти от разных причин, в частности сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Начинать тренироваться лучше как можно раньше, ведь заметные результаты требуют времени и последовательности. Не обязательно каждый день проводить полноценную интенсивную тренировку: достаточно нескольких повторений каждого упражнения. Их также можно использовать в качестве разминки перед основными занятиями или постепенно усложнять, используя дополнительный вес.

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Подъем бедер с вытянутой ногой

Для развития общей силы важно тренировать не только верхнюю часть тела, но и ягодицы и мышцы задней поверхности бедер. Сильная задняя мышечная цепь помогает стабилизировать корпус и улучшает физические возможности.

Лягте на спину, одну ногу согните в колене под углом 90 градусов, а другую выпрямите. Напрягите ягодицы и, опираясь на пятку согнутой ноги, поднимите таз. Следите, чтобы бедра оставались ровными, а вытянутая нога не меняла положения. После этого медленно вернитесь в исходное положение.

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Обратные выпады

Это упражнение помогает укрепить ягодицы, бедра и другие мышцы ног. Его преимущество в том, что для выполнения не требуется специальное оборудование или много свободного места.

Встаньте прямо, сделайте шаг назад и согните оба колена примерно под прямым углом. Переднее колено должно оставаться над стопой. Оттолкнитесь задней ногой и вернитесь в исходное положение. Чередуйте ноги, сохраняя равновесие и контролируя движения.

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Боковые приседания

Обычные приседания хорошо развивают силу ног, но движения в сторону дают дополнительную нагрузку на мышцы бедер и помогают улучшить подвижность тазобедренных суставов. Это упражнение также способствует развитию равновесия и равномерному укреплению обеих ног.

Поставьте ноги широко, примерно вдвое шире плеч, а носки немного разверните наружу. Перенесите вес на одну ногу и согните ее в колене, отводя таз назад. Другая нога остается выпрямленной. Вернитесь в исходное положение и повторите движение в другую сторону.

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Т-образные отжимания

Этот вариант отжиманий сочетает силовую нагрузку с вращением корпуса. Он помогает укрепить грудные мышцы, плечи, руки и мышцы живота, а также улучшает подвижность грудного отдела позвоночника.

Примите положение планки на прямых руках. Опустите корпус, выполните отжимание, а при подъеме поверните туловище в сторону и поднимите одну руку вертикально вверх. Направьте взгляд вслед за ладонью. Вернитесь в исходное положение и повторите движение в другую сторону. Для увеличения нагрузки можно использовать гантели.

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Тяга гантели в наклоне

Тяговые движения особенно полезны для укрепления спины, развития мышц плечевого пояса и поддержания правильной осанки.

Поставьте одну руку и одноименное колено на скамью, наклоните корпус так, чтобы он был почти параллелен полу. Свободной рукой возьмите гантель и подтяните ее к туловищу, сводя лопатки. Медленно опустите руку и выполните нужное количество повторений. Затем поменяйте сторону. Если дома нет гантелей, можно воспользоваться эспандером.

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Медвежья походка

Это упражнение задействует сразу несколько групп мышц, развивает координацию, выносливость и общую силу. При этом оно не создает чрезмерной ударной нагрузки на суставы.

Встаньте на четвереньки, расположив ладони под плечами, а колени – под бедрами. Поднимите колени примерно на 2-3 см над полом. Начните медленно двигаться вперед, одновременно перемещая правую руку с левой ногой, а затем левую руку с правой ногой. Старайтесь держать спину ровно, таз – низко, а голову – поднятой.

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Ежедневная ходьба

Ходьба не относится к силовым упражнениям, однако играет важную роль в поддержании физической формы. Регулярные прогулки улучшают работу сердечно-сосудистой системы, развивают аэробную выносливость и способствуют восстановлению после тренировок.

Старайтесь ходить не менее 20 минут каждый день. Если сложно выделить для этого время непрерывно, разделите прогулку на несколько более коротких отрезков в течение дня.

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Главное правило для мужчин, которые хотят сохранить силу после 40 лет, – регулярность. Сочетание силовых упражнений с ежедневной активностью поможет поддерживать мышцы, подвижность и выносливость. Не стоит сразу стремиться к максимальным нагрузкам: гораздо важнее постепенно увеличивать интенсивность и давать организму достаточно времени на восстановление.

Ранее OBOZ.UA писал, как укрепить мышцы живота дома.

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