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Как подтянуть бедра: 5 эффективных силовых упражнений

Руслана СтрелецРуслана Стрелец
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icon 1,2 т.
Как подтянуть бедра: 5 эффективных силовых упражнений
5 силовых упражнений для бедер, которые помогут укрепить ноги. Источник: magnific

Подтянутые ноги и крепкие бедра — результат регулярных тренировок и правильно подобранных упражнений. Силовые нагрузки помогают укрепить мышцы, улучшить их рельеф и развить выносливость.

Фитнес-тренер Тим Лю рекомендует пять эффективных упражнений, которые стоит включить в тренировку нижней части тела. Издание eatthis.com рассказывает, как правильно их выполнять и сколько повторений делать для достижения наилучшего результата.

"Для комплексной нагрузки стоит сочетать упражнения на квадрицепсы, заднюю поверхность бедер и ягодичные мышцы. Начинать лучше с приседаний, затем переходить к односторонним упражнениям и завершать тренировку движениями, направленными на отдельные группы мышц", — говорит тренер.

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Как подтянуть бедра: 5 эффективных силовых упражнений

Как подтянуть бедра: 5 эффективных силовых упражнений

Приседания со штангой на спине

Это упражнение задействует мышцы бедер и ягодиц и помогает развивать силу нижней части тела.

Поместите штангу на верхнюю часть спины, зафиксируйте её руками и встаньте ровно. Отведите таз назад и медленно опуститесь, пока бедра не станут примерно параллельны полу. Затем вернитесь в исходное положение, сохраняя контроль над движением. Сделайте 3 подхода по 6–8 повторений.

Как подтянуть бедра: 5 эффективных силовых упражнений

Как подтянуть бедра: 5 эффективных силовых упражнений

Болгарские сплит-приседания

Упражнение помогает укрепить ноги и ягодицы, а также развивает равновесие и координацию.

Поставьте одну ногу сзади на скамью, а другой сделайте шаг вперед. Медленно опускайтесь, сгибая переднюю ногу, а затем оттолкнитесь пяткой, чтобы вернуться в исходное положение. Выполните все повторения сначала на одной, а затем на другой ноге. Сделайте 3 подхода по 10 повторений на каждую ногу.

Как подтянуть бедра: 5 эффективных силовых упражнений

Как подтянуть бедра: 5 эффективных силовых упражнений

Сгибание ног на фитболе

Это упражнение направлено на укрепление задней поверхности бедер и ягодичных мышц.

Лягте на спину, положите пятки на фитбол и приподнимите таз. Сгибая ноги, подкатите мяч к себе, а затем медленно верните его в исходное положение. Старайтесь не опускать таз на протяжении всего подхода. Сделайте 3 подхода по 15–20 повторений.

Как подтянуть бедра: 5 эффективных силовых упражнений

Как подтянуть бедра: 5 эффективных силовых упражнений

Подъем таза с гантелью на одной ноге

Упражнение помогает проработать ягодичные мышцы и укрепить каждую ногу в отдельности.

Прижмите верхнюю часть спины к скамье, согните одну ногу в колене, а на бедро другой положите гантелю. Опускайте таз контролируемо, а затем поднимайте его, отталкиваясь опорной ногой. В верхней точке напрягите ягодичные мышцы и задержитесь на две секунды. Выполните 3 подхода по 10–15 повторений на каждую ногу.

Как подтянуть бедра: 5 эффективных силовых упражнений

Как подтянуть бедра: 5 эффективных силовых упражнений

Разгибание ног на тренажере

Это упражнение изолированно нагружает квадрицепсы – мышцы передней поверхности бедер.

Сядьте на тренажер и поместите голени под валики. Разогните ноги, поднимая вес, и напрягите мышцы в верхней точке. Затем медленно опустите вес, не теряя контроля над движением. Сделайте 3 подхода по 10–15 повторений.

Как добиться лучшего результата?

Регулярные силовые тренировки помогают укреплять мышцы ног и улучшать их рельеф. В то же время внешний вид бедер зависит не только от физических нагрузок, но и от особенностей телосложения и количества подкожного жира. Поэтому стоит сосредоточиться на постепенном увеличении силы, правильной технике и регулярности занятий.

Ранее OBOZ.UA писал, какие упражнения с собственным весом полезны для женщин.

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