Как продлить жизнь с помощью физической активности: 5 советов

Физическая активность играет важную роль в поддержании здоровья и может помочь продлить жизнь. Для этого не обязательно ежедневно ходить в спортзал или выполнять изнурительные упражнения.

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Научные исследования показывают, что даже короткие прогулки, занятия любимым видом спорта и обычные бытовые дела положительно влияют на самочувствие. Издание eatthis.com опубликовало пять простых хитростей, которые помогут оставаться активными и поддерживать здоровье с возрастом.

Выбирайте физическую активность, которая доставляет удовольствие

Чтобы тренировки приносили пользу, они не обязательно должны быть изнурительными. Садоводство, прогулки, езда на велосипеде и даже игра в гольф могут помочь поддерживать активность и положительно влиять на долголетие.

Исследования показывают, что регулярные занятия любимым делом облегчают соблюдение режима физической активности. Поэтому важно найти вид деятельности, который не будет восприниматься как обязанность.

Врач Том Оддо советует ориентироваться прежде всего на собственные предпочтения и физические возможности.

"Лучший вид упражнений для вас — это тот, который вы действительно будете выполнять. Другими словами, выбор занятий, которые вам нравятся, поможет вам оставаться дисциплинированными", — объясняет специалист.

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В то же время начинать стоит постепенно. Например, ходьба и занятия на велотренажере помогут привыкнуть к нагрузкам без чрезмерного риска травм. Резкий переход к интенсивным тренировкам, особенно при недостаточной подготовке, может помешать регулярным занятиям в будущем.

Тренируйтесь вместе с друзьями

Физическая активность в компании может быть не только приятнее, но и полезнее для долголетия. Совместные прогулки, теннис, бадминтон или групповые занятия помогают поддерживать социальные связи и соблюдать регулярный режим.

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В исследовании, опубликованном в журнале Mayo Clinic Proceedings, ученые более 20 лет наблюдали за более чем 8000 человек. Они обнаружили связь между занятиями различными видами спорта и продолжительностью жизни. В частности, для теннисистов разница достигала почти 10 дополнительных лет по сравнению с ожидаемой продолжительностью жизни.

Однако важную роль могут играть не только физические нагрузки, но и общение.

Физиотерапевт Митч Торрес отмечает, что время, проведенное с близкими людьми, может положительно влиять на здоровье и снижать риск преждевременной смерти.

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Кроме того, занятия с друзьями помогают не пропускать тренировки. Особенно это важно для людей старшего возраста, которым поддержка единомышленников может помочь сохранять мотивацию.

Добавляйте больше движения в повседневные дела

Чтобы оставаться активными, не обязательно специально выделять время на тренировки. Иногда достаточно чаще ходить пешком и изменить несколько повседневных привычек.

Исследование, опубликованное в журнале JAMA Internal Medicine, показало, что даже около 4400 шагов в день могут быть связаны со снижением риска преждевременной смерти. В то же время польза от увеличения количества шагов возрастает примерно до 7500 в день, хотя оптимальный уровень активности зависит от конкретного человека.

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Увеличить подвижность можно благодаря простым решениям:

подниматься по лестнице вместо лифта;

парковать автомобиль чуть дальше от места назначения;

чаще ходить пешком по делам;

помогать с покупками и домашними заданиями;

делать короткие прогулки в течение дня.

Тренер Ти Джей Ментус подчеркивает, что такие решения постепенно формируют привычку быть активными.

По его словам, регулярный выбор в пользу движения помогает человеку сознательно искать больше возможностей для физической активности, а не постоянно выбирать самый простой путь.

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Главное — помнить, что даже небольшие нагрузки накапливаются в течение дня и могут положительно влиять на здоровье.

По возможности тренируйтесь на свежем воздухе

Прогулки и тренировки на улице позволяют совместить физическую активность с пребыванием на естественном освещении. Солнечный свет помогает организму вырабатывать витамин D, который необходим для здоровья костей и нормальной работы организма.

Исследования связывают дефицит этого витамина с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. В то же время сама по себе эта связь не доказывает, что недостаток витамина D напрямую вызывает эти проблемы.

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Пребывание на свежем воздухе также может помогать поддерживать регулярный режим дня. В частности, утреннее естественное освещение способствует регуляции циркадных ритмов, от которых зависит цикл сна и бодрствования.

Физиотерапевт Дэйв Шелтон рекомендует находить время для утренних прогулок, даже если они длятся всего несколько минут.

"Солнечный свет в начале дня может помочь регулировать ваш циркадный ритм и улучшить качество сна. Даже если у вас есть время только на 5–10-минутную прогулку утром, вы можете получить пользу для здоровья", — объясняет специалист.

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В то же время не стоит забывать о защите кожи от чрезмерного ультрафиолетового излучения. Чтобы получить пользу от прогулок, не нужно специально загорать или долго находиться под прямыми солнечными лучами.

Не превращайте тренировки в источник стресса

Физические упражнения помогают снизить напряжение, но чрезмерное беспокойство по поводу собственной активности может иметь обратный эффект.

Исследование, опубликованное в журнале Health Psychology, выявило связь между восприятием собственной физической активности и риском преждевременной смерти.

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Участники, которые считали себя менее активными, чем другие, имели на 71% более высокую вероятность умереть в течение 21-летнего периода наблюдения, чем те, кто воспринимал себя как более активных, чем их сверстники.

Этот результат не означает, что негативное отношение к собственным тренировкам напрямую приводит к преждевременной смерти. Однако он подчеркивает, что восприятие собственного здоровья и физической активности также заслуживает внимания.

Алия Крам, доцент кафедры психологии Стэнфордского университета, подчеркивает важность здорового мышления.

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"В стремлении к здоровью и долголетию важно привить себе не только здоровое поведение, но и здоровые мысли", — заключает исследовательница.

Поэтому не стоит винить себя, если в какой-то день не удалось выполнить запланированную тренировку. Гораздо важнее поддерживать регулярную активность в долгосрочной перспективе, учитывать собственные возможности и не сравнивать свои результаты с чужими.

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