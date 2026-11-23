Как сохранить мышечную силу после 65 лет: 5 упражнений, которые стоит делать каждое утро
После 65 лет поддерживать мышечную силу становится особенно важно, ведь возрастные изменения могут постепенно снижать выносливость и подвижность. Регулярные силовые тренировки помогают сохранять физическую активность и легче выполнять повседневные дела.
Для этого не обязательно посещать спортзал или использовать сложное оборудование. Издание eatthis.com опубликовало пять простых утренних упражнений, которые помогут мужчинам старшего возраста укрепить основные группы мышц и поддерживать хорошую физическую форму.
Обратные выпады с чередованием ног
Это упражнение помогает укрепить бедра и ягодицы, а также развивает силу каждой ноги отдельно. Шаг назад позволяет лучше контролировать движение. Если сложно удерживать равновесие, можно опираться рукой на устойчивую поверхность.
Как выполнять:
- Встаньте прямо, поставив ноги на ширине бедер.
- Отведите правую ногу назад.
- Медленно согните оба колена, опускаясь в выпад.
- Оттолкнитесь передней ногой и вернитесь в исходное положение.
- Повторите движение другой ногой.
- Чередуйте стороны на протяжении всего подхода.
Сделайте 2-3 подхода по 6-10 повторений на каждую ногу. Отдых между подходами – 45-60 секунд.
Приседания до стула
Использование стула помогает контролировать глубину приседания и постепенно развивать силу нижней части тела. Во время выполнения активно работают мышцы бедер и ягодиц. Когда обычные приседания станут слишком легкими, можно добавить небольшую гантель.
Как выполнять:
- Встаньте перед прочным стулом.
- Поставьте ноги примерно на ширине плеч.
- Вытяните руки перед собой.
- Отведите таз назад и медленно согните колени.
- Опуститесь до легкого касания сиденья.
- Оттолкнитесь стопами и вернитесь в вертикальное положение.
Выполните 2-3 подхода по 8-12 повторений. Отдых – 45-60 секунд.
Отжимания от возвышенной поверхности
Этот вариант отжиманий помогает укрепить грудные мышцы, плечи и руки. Его преимущество в том, что сложность можно регулировать высотой опоры. Чем выше поверхность, тем меньше нагрузка на верхнюю часть тела. По мере укрепления мышц можно постепенно уменьшать высоту опоры.
Как выполнять:
- Поставьте ладони немного шире плеч на устойчивую скамью или другую возвышенную поверхность.
- Отойдите ногами назад, выпрямив тело.
- Напрягите мышцы живота.
- Согните локти и приблизьте грудь к опоре.
- Опускайтесь, пока угол в локтях не составит примерно 90 градусов.
- Оттолкнитесь ладонями и выпрямите руки.
Сделайте 2-3 подхода по 8-12 повторений. Отдых между подходами – 30-45 секунд.
Разведение эспандера перед собой
Упражнение направлено на укрепление верхней части спины и мышц плечевого пояса. Оно особенно полезно тем, кто много времени проводит сидя или работает за компьютером. Важно подобрать эспандер с таким сопротивлением, чтобы можно было выполнять движения без напряжения шеи и отклонения корпуса назад.
Как выполнять:
- Встаньте прямо и возьмите эспандер обеими руками.
- Расположите ладони на ширине плеч.
- Поднимите руки перед собой примерно на уровень груди.
- Медленно разводите руки в стороны, растягивая ленту.
- Остановитесь, когда руки будут достаточно широко разведены.
- Контролируемо вернитесь в исходное положение.
Выполните 2-3 подхода по 10-15 повторений. Отдых – около 30 секунд.
Планка на предплечьях
Планка помогает укрепить мышцы живота и корпуса, отвечающие за стабильность тела. Во время упражнения также работают плечи и мышцы спины. Главное – правильно держать тело и не пытаться простоять как можно дольше в ущерб правильной технике.
Как выполнять:
- Опуститесь на пол и поставьте предплечья на поверхность.
- Вытяните ноги назад.
- Расположите локти непосредственно под плечами.
- Напрягите мышцы живота.
- Удерживайте тело ровным от головы до пят.
- Дышите равномерно и сохраняйте положение в течение заданного времени.
Сделайте 2-3 подхода по 20-40 секунд. Отдых – 30-45 секунд.
Как получить больше пользы от утренних тренировок?
Чтобы сохранять мышечную силу после 65 лет, важно не только регулярно тренироваться, но и постепенно адаптировать нагрузку. Этот комплекс можно выполнять несколько раз в неделю, оставляя организму достаточно времени для восстановления.
Вот несколько рекомендаций, которые помогут поддерживать результат:
- Постепенно увеличивайте нагрузку. Добавляйте повторения, используйте эспандер с большим сопротивлением или переходите к более сложным вариантам упражнений.
- Не отказывайтесь от опоры. Если трудно сохранять равновесие, используйте стул или устойчивую поверхность.
- Сочетайте разные виды нагрузки. Гантели и эспандеры помогут разнообразить тренировки и укрепить мышцы.
- Позаботьтесь о питании. Достаточное количество белка необходимо для поддержания и восстановления мышечной ткани.
- Следите за самочувствием. Не игнорируйте боль и чрезмерную усталость. При необходимости уменьшите интенсивность или сделайте перерыв.
- Оценивайте прогресс. Обращайте внимание на то, становится ли легче выполнять упражнения и можете ли вы постепенно переходить к более сложным вариантам.
Регулярные силовые тренировки помогают мужчинам старшего возраста поддерживать мышцы, физическую самостоятельность и способность без лишних трудностей выполнять повседневные дела.
Ранее OBOZ.UA писал, какие упражнения стоит выполнять мужчинам после 40 лет.
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