После 65 лет поддерживать мышечную силу становится особенно важно, ведь возрастные изменения могут постепенно снижать выносливость и подвижность. Регулярные силовые тренировки помогают сохранять физическую активность и легче выполнять повседневные дела.

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Для этого не обязательно посещать спортзал или использовать сложное оборудование. Издание eatthis.com опубликовало пять простых утренних упражнений, которые помогут мужчинам старшего возраста укрепить основные группы мышц и поддерживать хорошую физическую форму.

Обратные выпады с чередованием ног

Это упражнение помогает укрепить бедра и ягодицы, а также развивает силу каждой ноги отдельно. Шаг назад позволяет лучше контролировать движение. Если сложно удерживать равновесие, можно опираться рукой на устойчивую поверхность.

Как выполнять:

Встаньте прямо, поставив ноги на ширине бедер. Отведите правую ногу назад. Медленно согните оба колена, опускаясь в выпад. Оттолкнитесь передней ногой и вернитесь в исходное положение. Повторите движение другой ногой. Чередуйте стороны на протяжении всего подхода.

Сделайте 2-3 подхода по 6-10 повторений на каждую ногу. Отдых между подходами – 45-60 секунд.

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Приседания до стула

Использование стула помогает контролировать глубину приседания и постепенно развивать силу нижней части тела. Во время выполнения активно работают мышцы бедер и ягодиц. Когда обычные приседания станут слишком легкими, можно добавить небольшую гантель.

Как выполнять:

Встаньте перед прочным стулом. Поставьте ноги примерно на ширине плеч. Вытяните руки перед собой. Отведите таз назад и медленно согните колени. Опуститесь до легкого касания сиденья. Оттолкнитесь стопами и вернитесь в вертикальное положение.

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Выполните 2-3 подхода по 8-12 повторений. Отдых – 45-60 секунд.

Отжимания от возвышенной поверхности

Этот вариант отжиманий помогает укрепить грудные мышцы, плечи и руки. Его преимущество в том, что сложность можно регулировать высотой опоры. Чем выше поверхность, тем меньше нагрузка на верхнюю часть тела. По мере укрепления мышц можно постепенно уменьшать высоту опоры.

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Как выполнять:

Поставьте ладони немного шире плеч на устойчивую скамью или другую возвышенную поверхность. Отойдите ногами назад, выпрямив тело. Напрягите мышцы живота. Согните локти и приблизьте грудь к опоре. Опускайтесь, пока угол в локтях не составит примерно 90 градусов. Оттолкнитесь ладонями и выпрямите руки.

Сделайте 2-3 подхода по 8-12 повторений. Отдых между подходами – 30-45 секунд.

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Разведение эспандера перед собой

Упражнение направлено на укрепление верхней части спины и мышц плечевого пояса. Оно особенно полезно тем, кто много времени проводит сидя или работает за компьютером. Важно подобрать эспандер с таким сопротивлением, чтобы можно было выполнять движения без напряжения шеи и отклонения корпуса назад.

Как выполнять:

Встаньте прямо и возьмите эспандер обеими руками. Расположите ладони на ширине плеч. Поднимите руки перед собой примерно на уровень груди. Медленно разводите руки в стороны, растягивая ленту. Остановитесь, когда руки будут достаточно широко разведены. Контролируемо вернитесь в исходное положение.

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Выполните 2-3 подхода по 10-15 повторений. Отдых – около 30 секунд.

Планка на предплечьях

Планка помогает укрепить мышцы живота и корпуса, отвечающие за стабильность тела. Во время упражнения также работают плечи и мышцы спины. Главное – правильно держать тело и не пытаться простоять как можно дольше в ущерб правильной технике.

Как выполнять:

Опуститесь на пол и поставьте предплечья на поверхность. Вытяните ноги назад. Расположите локти непосредственно под плечами. Напрягите мышцы живота. Удерживайте тело ровным от головы до пят. Дышите равномерно и сохраняйте положение в течение заданного времени.

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Сделайте 2-3 подхода по 20-40 секунд. Отдых – 30-45 секунд.

Как получить больше пользы от утренних тренировок?

Чтобы сохранять мышечную силу после 65 лет, важно не только регулярно тренироваться, но и постепенно адаптировать нагрузку. Этот комплекс можно выполнять несколько раз в неделю, оставляя организму достаточно времени для восстановления.

Вот несколько рекомендаций, которые помогут поддерживать результат:

Постепенно увеличивайте нагрузку. Добавляйте повторения, используйте эспандер с большим сопротивлением или переходите к более сложным вариантам упражнений.

Не отказывайтесь от опоры. Если трудно сохранять равновесие, используйте стул или устойчивую поверхность.

Сочетайте разные виды нагрузки. Гантели и эспандеры помогут разнообразить тренировки и укрепить мышцы.

Позаботьтесь о питании. Достаточное количество белка необходимо для поддержания и восстановления мышечной ткани.

Следите за самочувствием. Не игнорируйте боль и чрезмерную усталость. При необходимости уменьшите интенсивность или сделайте перерыв.

Оценивайте прогресс. Обращайте внимание на то, становится ли легче выполнять упражнения и можете ли вы постепенно переходить к более сложным вариантам.

Регулярные силовые тренировки помогают мужчинам старшего возраста поддерживать мышцы, физическую самостоятельность и способность без лишних трудностей выполнять повседневные дела.

Ранее OBOZ.UA писал, какие упражнения стоит выполнять мужчинам после 40 лет.

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