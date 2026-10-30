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Как сохранить силу после 50 лет: эксперты рекомендуют одно простое упражнение

Руслана СтрелецРуслана Стрелец
Time to read3 мин
5,7 т.
Как сохранить силу после 50 лет: эксперты рекомендуют одно простое упражнение
Названо лучшее упражнение после 50 лет: оно укрепляет мышцы и кости. Источник: magnific

С возрастом поддерживать мышечную силу, прочность костей и подвижность становится особенно важно. Эксперты подчеркивают, что регулярные физические упражнения помогают дольше оставаться активными и самостоятельными.

Врачи и тренеры назвали приседания одним из самых полезных упражнений для людей старше 50 лет. Издание parade.com рассказывает, чем они полезны для здоровья, как правильно их выполнять и сколько раз в неделю тренироваться.

Почему приседания особенно полезны после 50 лет?

Регулярные физические нагрузки помогают дольше сохранять здоровье и самостоятельность. По словам врача Вины Чавли, упражнения – один из самых эффективных способов поддерживать подвижность с возрастом и снижать риск хронических заболеваний.

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Гериатр Фейт Д. Атай также подчеркивает, что начинать тренироваться никогда не поздно. Физическая активность в пожилом возрасте может помочь замедлить ухудшение состояния здоровья и положительно повлиять на продолжительность жизни.

Специалисты советуют уделять особое внимание силовым тренировкам. Как объясняет гериатр и профессор медицины Стефани Роджерс, с возрастом организм постепенно теряет мышечную массу и плотность костей. На этот процесс влияют гормональные изменения, недостаточная подвижность и нехватка белка в рационе.

Приседания помогают противодействовать этим изменениям, поскольку задействуют сразу несколько групп мышц, укрепляют нижнюю часть тела и поддерживают подвижность тазобедренных, коленных и голеностопных суставов.

Исследования также свидетельствуют, что регулярное выполнение приседаний может улучшить силу ног у пожилых людей и облегчить повседневные дела – от вставания со стула до ходьбы.

Как приседания могут влиять на долголетие?

Польза этого упражнения не ограничивается укреплением мышц. Силовые тренировки в целом связывают с более низким риском преждевременной смерти, в частности от сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

Врач Симран Малхотра отмечает, что даже умеренные силовые нагрузки могут быть полезны для здоровья. Они помогают поддерживать физическую форму и снижать риск развития ряда хронических заболеваний.

Приседания также помогают сохранять физическую независимость. Персональный тренер Эллисон Голдсмит объясняет, что крепкие мышцы и кости облегчают повседневные движения и помогают снизить риск травм при падениях.

Это особенно важно для людей старше 65 лет, поскольку падения могут приводить к серьезным травмам и госпитализации.

Как правильно выполнять приседания?

Чтобы получить пользу от упражнения и избежать излишней нагрузки, важно соблюдать правильную технику.

Персональный тренер Мерилинн Ларкин рекомендует выполнять приседания так:

  1. Займите исходное положение. Поставьте ноги примерно на ширине бедер, держите спину ровно, а взгляд направьте вперед. При необходимости встаньте у стены или устойчивой опоры.
  2. Отведите таз назад. Медленно сгибайте колени, словно собираетесь сесть на стул.
  3. Опускайтесь контролируемо. Приседайте настолько глубоко, насколько позволяют ваши возможности, не теряя равновесия.
  4. Вернитесь в исходное положение. Оттолкнитесь стопами от пола и поднимитесь, напрягая ягодичные мышцы.
  5. Следите за дыханием. Вдыхайте при опускании и выдыхайте, когда встаете.

Если раньше вы не занимались силовыми тренировками, начинайте с приседаний без дополнительного веса. Когда движения станут привычными, можно постепенно добавлять гантели или другие отягощения.

Тренер Эллисон Голдсмит советует попробовать выполнять по 10-12 повторений в двух-четырех подходах, ориентируясь на собственную физическую подготовку.

Как изменить упражнение, если болят колени или спина?

Людям, которые чувствуют боль в коленях или спине, стоит сначала проконсультироваться с врачом или физиотерапевтом. Особенно важно не игнорировать новую или резкую боль, а также отек.

Если специалист разрешил выполнять упражнение, можно начать с облегченного варианта – приседаний с использованием стула. Для этого сядьте на стул, поставьте обе стопы на пол, а затем попробуйте встать без помощи рук. Возвращайтесь в положение сидя медленно, контролируя движение. Если без опоры встать сложно, можно помогать себе руками.

Такие приседания позволяют постепенно укреплять мышцы ног. Не нужно сразу стремиться к глубокому приседанию или использовать дополнительный вес.

Как часто нужно приседать после 50 лет?

Специалисты рекомендуют включать силовые упражнения в тренировки как минимум дважды в неделю. По словам Стефани Роджерс, оптимальным вариантом для многих взрослых могут быть три тренировки в неделю с перерывами для восстановления.

Важно тренировать не только ноги, но и другие основные группы мышц. Также силовые нагрузки стоит сочетать с аэробной активностью, например ходьбой.

Не пытайтесь сразу выполнять сложные варианты приседаний или работать с большим весом. Начинайте с посильной нагрузки и постепенно увеличивайте ее, сохраняя правильную технику.

Главное – регулярность. Даже простые упражнения, соответствующие вашему уровню подготовки, могут помочь сохранить мышечную силу, подвижность и способность самостоятельно выполнять повседневные дела в старшем возрасте.

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