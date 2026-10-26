Как уменьшить боль в мышцах без сложных тренировок: тренер назвал 3 упражнения на диване

Боль в мышцах, скованность суставов и напряжение в спине могут мешать повседневным делам. Уменьшить дискомфорт помогут простые упражнения на растяжку, которые можно выполнять даже дома на диване.

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Персональный тренер Доминик Анджелино рекомендует три движения для расслабления мышц бедер, ягодиц и верхней части спины. Издание parade.com рассказывает, как правильно выполнять эти упражнения и как часто их стоит делать.

Почему растяжку стоит выполнять на диване?

Людям с хронической болью или ограниченной подвижностью упражнения на полу могут быть неудобны. Диван же позволяет начать занятия без лишних усилий.

Как объясняет тренер, такой подход также помогает преодолеть психологический барьер. Поскольку люди привыкли отдыхать на диване, им может быть проще начать двигаться именно оттуда, чем заставлять себя тренироваться на полу.

В то же время важно учитывать особенности мебели: слишком мягкий диван может не обеспечивать достаточной поддержки во время выполнения упражнений.

Растяжка сгибателей бедра

Это упражнение помогает расслабить мышцы передней поверхности бедра, которые могут напрягаться из-за длительного сидения.

Как выполнять:

Встаньте перед диваном, поставив ноги на ширине бедер. Согните одну ногу назад и положите верхнюю часть стопы на сиденье. Медленно согните колено опорной ноги, опускаясь в выпад. Держите корпус прямо и опускайтесь настолько, насколько позволяет комфорт. Задержитесь на 30-45 секунд, а затем смените ногу. Выполните 2-3 подхода на каждую сторону.

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Для более глубокой растяжки можно поставить заднее колено на диван, а стопу направить к его спинке. Однако такой вариант стоит выполнять только при достаточном равновесии и отсутствии боли.

Растяжка "четверка" для ягодиц и поясницы

Это движение помогает расслабить ягодичные мышцы и уменьшить напряжение в области бедер.

Как выполнять:

Сядьте на диван, поставив обе стопы на пол. Положите щиколотку одной ноги на бедро другой, чтобы ноги образовали форму цифры 4. При необходимости поддерживайте поднятую ногу руками. Сохраняя спину ровной, медленно наклонитесь вперед. Удерживайте положение 30-45 секунд. Повторите упражнение для другой ноги. Выполните 2-3 подхода на каждую сторону.

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Важно не отрывать ягодицы от сиденья и не смещать поднятую ногу вперед, иначе эффективность растяжки может снизиться.

Раскрытие грудной клетки для верхней части спины

Упражнение помогает расслабить мышцы верхней части спины и плечевого пояса, которые могут перенапрягаться из-за длительного сидения и сутулости.

Как выполнять:

Сядьте на диван, поставив стопы на пол. Выпрямите спину и поднимите руки перед собой на уровень плеч. Медленно отведите руки назад, сводя лопатки. Задержитесь на 30-45 секунд, не прогибаясь чрезмерно. Выведите руки вперед и скрестите их перед грудью, словно обнимаете себя. Оставайтесь в этом положении еще 30-45 секунд. Повторите последовательность 2-3 раза.

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Выполняйте все движения плавно, не пытаясь увеличить амплитуду через силу.

Каких ошибок следует избегать?

Чтобы растяжка была комфортной и эффективной, тренер советует обратить внимание на несколько моментов:

Не отрывайте ягодицы от дивана. Во время упражнений сидя сохраняйте устойчивое положение тела.

Не торопитесь. Выполняйте каждое движение медленно, контролируя положение корпуса.

Следите за устойчивостью. Во время растяжки сгибателей бедра располагайте опорную стопу так, чтобы сохранять равновесие.

Не меняйте положение ног преждевременно. В упражнении "четверка" удерживайте поднятую ногу в комфортном положении, не смещая ее вперед.

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Главное правило – не пытаться растянуть мышцы как можно сильнее. Если движение вызывает острую боль или усиливает имеющийся дискомфорт, прекратите упражнение.

Как часто нужно выполнять растяжку?

Доминик Анджелино рекомендует заниматься пять-шесть дней в неделю, если это возможно. Начинающим можно начать с двух-трех занятий в неделю и постепенно увеличивать частоту в зависимости от самочувствия.

При этом специалист подчеркивает, что эффективность растяжки зависит от причины боли.

"Растяжка лучше всего помогает мышцам, которые слишком напряжены. Она не избавит от любой боли волшебным образом, а помогает тогда, когда соответствует потребностям вашего конкретного состояния", – объясняет Анджелино.

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Поэтому не стоит рассчитывать, что упражнения устранят любой дискомфорт. Если боль не проходит, регулярно повторяется или усиливается, необходимо обратиться к врачу. Перед началом нового комплекса упражнений также стоит проконсультироваться со специалистом, особенно при наличии хронических заболеваний или ограниченной подвижности.

Ранее OBOZ.UA писал, как растяжка влияет на восстановление тела после тренировок.

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