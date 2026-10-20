Как уменьшить жир на животе: 4 эффективных упражнения с гантелями и гирями
Жир на животе может уходить медленно, даже если вы регулярно занимаетесь спортом. Чтобы добиться результата, важно сочетать сбалансированное питание, кардионагрузки и силовые тренировки.
Упражнения с гантелями и гирями помогают укрепить мышцы, повысить выносливость и увеличить расход энергии. Издание eatthis.com рассказывает о четырёх эффективных движениях, которые стоит добавить в свой тренировочный план.
Становая тяга с гирей
Это упражнение задействует мышцы спины, ягодиц и задней поверхности бедер, а также помогает укрепить корпус.
Как выполнять:
- Поставьте ноги чуть шире гири.
- Отведите таз назад и согните колени, чтобы взяться за ручку.
- Держите спину ровно, а мышцы живота напряженными.
- Оттолкнитесь стопами от пола и выпрямитесь, поднимая гирю.
- В верхней точке напрягите ягодицы, а затем контролируемо опустите гирю.
Выполните 3 подхода по 10 повторений.
Тяга гантелей в планке
Упражнение сочетает силовую нагрузку на спину с работой мышц живота, которые помогают удерживать стабильное положение тела.
Как выполнять:
- Примите положение планки на прямых руках, опираясь на гантели. Расставьте стопы шире для лучшего равновесия.
- Напрягите пресс и ягодицы, не прогибайте поясницу.
- Поднимите одну гантелю к бедру, отводя локоть назад.
- Верните руку в исходное положение и повторите движение другой рукой.
Сделайте 3 подхода по 6–8 повторений на каждую руку.
Жим гантелей над головой стоя
Это движение укрепляет плечи и трицепсы, а для поддержания равновесия также требует активной работы мышц туловища.
Как выполнять:
- Возьмите гантели и расположите их на уровне плеч, повернув ладони друг к другу.
- Напрягите мышцы живота и ягодиц.
- Поднимите гантели над головой, выпрямляя руки без резких движений.
- Медленно опустите гантели до уровня плеч.
Выполните 3 подхода по 10 повторений.
Болгарские сплит-приседания
Это упражнение помогает укрепить квадрицепсы, ягодицы и мышцы, отвечающие за стабильность тела.
Как выполнять:
- Встаньте спиной к скамейке или устойчивой опоре и положите на неё одну ногу.
- Другую ногу выставьте вперед на удобное расстояние.
- По желанию возьмите гантели в руки.
- Медленно опуститесь вниз, сгибая переднюю ногу. Заднее колено должно приблизиться к полу.
- Оттолкнитесь передней стопой и вернитесь в исходное положение.
Сделайте 3 подхода по 10 повторений на каждую ногу.
Регулярное выполнение этих упражнений поможет развить силу и выносливость, укрепить мышцы и поддерживать физическую форму. Для заметного уменьшения жировых отложений сочетайте силовые нагрузки с кардиотренировками, полноценным питанием и достаточным отдыхом.
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