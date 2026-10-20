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Как уменьшить жир на животе: 4 эффективных упражнения с гантелями и гирями

Руслана СтрелецРуслана Стрелец
Time to read2 мин
618
Как уменьшить жир на животе: 4 эффективных упражнения с гантелями и гирями
4 силовых упражнения для похудения: как сделать живот более подтянутым. Источник: magnific

Жир на животе может уходить медленно, даже если вы регулярно занимаетесь спортом. Чтобы добиться результата, важно сочетать сбалансированное питание, кардионагрузки и силовые тренировки.

Упражнения с гантелями и гирями помогают укрепить мышцы, повысить выносливость и увеличить расход энергии. Издание eatthis.com рассказывает о четырёх эффективных движениях, которые стоит добавить в свой тренировочный план.

Как уменьшить жир на животе: 4 эффективных упражнения с гантелями и гирями

Источник: Shutterstock

Становая тяга с гирей

Это упражнение задействует мышцы спины, ягодиц и задней поверхности бедер, а также помогает укрепить корпус.

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Как выполнять:

  • Поставьте ноги чуть шире гири.
  • Отведите таз назад и согните колени, чтобы взяться за ручку.
  • Держите спину ровно, а мышцы живота напряженными.
  • Оттолкнитесь стопами от пола и выпрямитесь, поднимая гирю.
  • В верхней точке напрягите ягодицы, а затем контролируемо опустите гирю.

Выполните 3 подхода по 10 повторений.

Как уменьшить жир на животе: 4 эффективных упражнения с гантелями и гирями

Источник: Shutterstock

Тяга гантелей в планке

Упражнение сочетает силовую нагрузку на спину с работой мышц живота, которые помогают удерживать стабильное положение тела.

Как выполнять:

  • Примите положение планки на прямых руках, опираясь на гантели. Расставьте стопы шире для лучшего равновесия.
  • Напрягите пресс и ягодицы, не прогибайте поясницу.
  • Поднимите одну гантелю к бедру, отводя локоть назад.
  • Верните руку в исходное положение и повторите движение другой рукой.

Сделайте 3 подхода по 6–8 повторений на каждую руку.

Как уменьшить жир на животе: 4 эффективных упражнения с гантелями и гирями

Источник: Shutterstock

Жим гантелей над головой стоя

Это движение укрепляет плечи и трицепсы, а для поддержания равновесия также требует активной работы мышц туловища.

Как выполнять:

  • Возьмите гантели и расположите их на уровне плеч, повернув ладони друг к другу.
  • Напрягите мышцы живота и ягодиц.
  • Поднимите гантели над головой, выпрямляя руки без резких движений.
  • Медленно опустите гантели до уровня плеч.

Выполните 3 подхода по 10 повторений.

Как уменьшить жир на животе: 4 эффективных упражнения с гантелями и гирями

Источник: Shutterstock

Болгарские сплит-приседания

Это упражнение помогает укрепить квадрицепсы, ягодицы и мышцы, отвечающие за стабильность тела.

Как выполнять:

  • Встаньте спиной к скамейке или устойчивой опоре и положите на неё одну ногу.
  • Другую ногу выставьте вперед на удобное расстояние.
  • По желанию возьмите гантели в руки.
  • Медленно опуститесь вниз, сгибая переднюю ногу. Заднее колено должно приблизиться к полу.
  • Оттолкнитесь передней стопой и вернитесь в исходное положение.

Сделайте 3 подхода по 10 повторений на каждую ногу.

Регулярное выполнение этих упражнений поможет развить силу и выносливость, укрепить мышцы и поддерживать физическую форму. Для заметного уменьшения жировых отложений сочетайте силовые нагрузки с кардиотренировками, полноценным питанием и достаточным отдыхом.

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