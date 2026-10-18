Как укрепить колени после 60 лет: 5 эффективных упражнений на стуле

После 60 лет мышцы ног могут ослабевать, а колени — терять устойчивость и подвижность. Из-за этого становится труднее ходить, подниматься по лестнице и вставать со стула.

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Чтобы укрепить коленные суставы и снизить риск падений, не обязательно выполнять сложные силовые упражнения. Издание eatthis.com опубликовало пять простых упражнений на стуле, которые помогут поддерживать силу ног и сохранять активность с возрастом.

По словам хирурга-ортопеда Наташи Трентакости, такие тренировки особенно полезны для людей, которые восстанавливаются после травм или операций, имеют проблемы с равновесием или артритом, либо возвращаются к физической активности после длительного перерыва.

Вставание со стула

Это упражнение задействует квадрицепсы и ягодичные мышцы, которые помогают разгибать ноги и поддерживать колени во время ходьбы и подъема по лестнице.

Трентакоста подчеркивает, что особое внимание нужно уделять медленному опусканию на стул. Такое движение помогает эффективнее нагружать мышцы бедер.

Как выполнять:

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Сядьте на прочный стул, поставив стопы на ширине бедер. Скрестите руки на груди. Слегка наклонитесь вперёд и поднимитесь, оттолкнувшись стопами от пола. Медленно вернитесь в сидячее положение, контролируя движение.

Разгибание ног в сидячем положении

Упражнение направлено на укрепление квадрицепсов — мышц передней поверхности бедра. Они важны для стабильности колен, ходьбы и подъема по лестнице.

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Как выполнять:

Сядьте ровно, согнув колени примерно под углом 90 градусов. Медленно выпрямите одну ногу перед собой. Задержитесь на 2–3 секунды. Контролируемо опустите ногу. Повторите движение другой ногой.

Когда упражнение станет легким, можно попробовать добавить сопротивление с помощью специальной ленты, если это не вызывает боли.

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Ходьба сидя

Подъем колен в положении сидя активирует сгибатели бедра и помогает тренировать контроль над туловищем. Более сильные мышцы бедер способствуют лучшей подвижности и облегчают выполнение повседневных задач.

Как выполнять:

Сядьте ближе к краю стула, держа спину ровно. Поставьте стопы на пол на ширине бедер. Медленно поднимите одно колено, не отклоняясь назад. Опустите ногу и повторите движение другой. Продолжайте поочередно поднимать колени, как при маршировке.

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Разведение колен с лентой сопротивления

Это движение задействует среднюю и малую ягодичные мышцы. Они помогают удерживать таз в стабильном положении и контролировать положение колен во время ходьбы и вставания.

Как выполнять:

Сядьте ровно на стул. Расположите эластичную ленту чуть выше колен. Медленно разведите колени в стороны, преодолевая сопротивление ленты. На мгновение задержитесь. Плавно вернитесь в исходное положение.

Следите за тем, чтобы движение было контролируемым, а спина оставалась ровной.

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Укрепление подколенных сухожилий в сидячем положении

Это упражнение помогает нагрузить мышцы задней поверхности бедра без значительных движений в коленном суставе. Оно может быть полезно людям, которым сложно выполнять более активные упражнения из-за скованности или дискомфорта.

Как выполнять:

Сядьте на стул и поставьте стопы на пол. Выдвиньте одну пятку немного вперед. Прижмите пятку к полу и попытайтесь потянуть её назад, не сдвигая ногу. Удерживайте напряжение несколько секунд. Расслабьте мышцы и повторите упражнение другой ногой.

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Как тренироваться безопасно?

Начинайте с небольшого количества повторений и постепенно увеличивайте нагрузку в соответствии со своими возможностями. Выбирайте устойчивый стул, который не скользит, а все движения выполняйте медленно и без рывков.

Упражнения на стуле помогают укреплять мышцы, но не гарантируют более быстрого восстановления колен по сравнению с приседаниями. Если во время тренировки возникает боль, прекратите выполнение. При наличии заболеваний колен или после операции согласуйте программу занятий с врачом или физиотерапевтом.

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