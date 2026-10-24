Как укрепить мышцы бедер после 65 лет: 5 эффективных упражнений на лестнице

После 65 лет мышцы бедер могут слабеть, из-за чего становится труднее подниматься по лестнице и вставать со стула. Чтобы поддерживать силу ног, необязательно заниматься на тренажерах или беговой дорожке.

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Обычную лестницу можно использовать для выполнения простых силовых упражнений, которые задействуют бедра и ягодицы. Издание eatthis.com опубликовало пять упражнений, которые помогут укрепить мышцы ног и поддерживать подвижность в пожилом возрасте.

Подъемы на ступеньку

При подъеме одна нога принимает на себя значительную часть веса тела, заставляя квадрицепсы активно работать. Это упражнение помогает укреплять бедра и облегчать повседневные движения.

Как выполнять:

Встаньте лицом к нижней ступеньке. Полностью поставьте правую стопу на ее поверхность. При необходимости держитесь за перила. Оттолкнитесь правой ногой и поднимитесь. Медленно вернитесь в исходное положение. Повторите движение другой ногой.

Сделайте 2-3 подхода по 8-12 повторений на каждую ногу. Отдых – 45-60 секунд.

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Контролируемые опускания со ступеньки

Во время медленного опускания мышцы бедер сдерживают движение тела под действием силы тяжести. Такая нагрузка помогает развивать силу квадрицепсов и контролировать положение коленей. Начинайте с небольшой высоты, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на суставы.

Как выполнять:

Встаньте на нижнюю ступеньку и слегка держитесь за перила. Перенесите вес тела на правую ногу. Медленно опустите левую пятку к полу. Слегка коснитесь ею поверхности. Оттолкнитесь правой ногой и вернитесь в исходное положение. Выполните упражнение другой ногой.

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Выполните 2-3 подхода по 6-10 повторений на каждую ногу. Отдых – 45-60 секунд.

Статическое удержание в раздельном приседе

Это упражнение помогает укрепить бедра благодаря удержанию положения с напряженными мышцами. Для начала достаточно оставаться в приседе в течение 15 секунд, постепенно увеличивая продолжительность при хорошем самочувствии.

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Как выполнять:

Поставьте правую ногу на нижнюю ступеньку, а левую отведите назад. Держитесь за перила для равновесия. Медленно согните оба колена. Опуститесь на комфортную глубину. Задержитесь в этом положении, не теряя равновесия. Поднимитесь и поменяйте ноги.

Выполните 2-3 подхода по 15-30 секунд на каждую ногу. Отдых – 30-45 секунд.

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Ягодичный мостик с ногами на ступеньке

Сильные ягодичные мышцы и мышцы задней поверхности бедер помогают поддерживать подвижность и стабильность нижней части тела. Во время этого упражнения ноги расположены выше туловища, что меняет распределение нагрузки и активизирует мышцы тазобедренной области.

Как выполнять:

Лягте на спину перед лестницей. Поставьте обе пятки на нижнюю ступеньку, согнув колени. Прижмите пятки к поверхности. Поднимите таз, пока туловище и бедра не образуют почти прямую линию. Задержитесь на мгновение. Медленно опустите таз на пол.

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Выполните 2-3 подхода по 10-15 повторений. Отдых – 30-45 секунд.

Боковые подъемы на ступеньку

Движения в сторону задействуют внешние мышцы бедер и помогают развивать устойчивость при смене направления движения. Упражнение дополняет обычные подъемы вперед и позволяет тренировать ноги под другим углом.

Как выполнять:

Встаньте боком к нижней ступеньке. Поставьте ближнюю к лестнице ногу на ступеньку. При необходимости держитесь за перила. Оттолкнитесь ногой и поднимитесь. Выпрямитесь, сохраняя равновесие. Медленно опуститесь и повторите движение. Затем поменяйте сторону.

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Сделайте 2-3 подхода по 8-12 повторений на каждую ногу. Отдых – 45-60 секунд.

На что стоит обратить внимание?

После 65 лет важно начинать тренировки с посильной нагрузки и постепенно увеличивать ее. Используйте устойчивую ступеньку, держитесь за поручни, если это необходимо, и не торопитесь во время выполнения движений. Если возникают боль, головокружение или ощущение нестабильности, прекратите упражнение. При наличии проблем с коленями, равновесием или подвижностью перед началом тренировок стоит проконсультироваться с врачом или физиотерапевтом.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие упражнения на стуле помогут похудеть после 60 лет.

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