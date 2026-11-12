Как укрепить мышцы живота после 65 лет: 4 эффективных упражнения
После 65 лет особенно важно поддерживать тонус мышц живота и сохранять устойчивость тела. Обычная ходьба полезна для здоровья, однако она не всегда обеспечивает достаточную нагрузку на мышцы кора.
Фитнес-тренер Нонна Глейзер рекомендует четыре простых упражнения стоя, которые помогают укрепить пресс, улучшить осанку и координацию. Для их выполнения не нужны специальное оборудование или сложные тренажеры, пишет eatthis.com.
"Я всегда говорю людям не зацикливаться на том, что для укрепления пресса нужно лечь на пол и выполнять сотни скручиваний. Некоторые из моих любимых упражнений для кора выполняются именно стоя, особенно когда речь идет о клиентах старшего возраста", – объясняет тренер.
По ее словам, такие движения помогают тренировать мышцы в естественном для повседневной жизни положении. Они учат тело удерживать равновесие, переносить вес и стабилизировать корпус. Ходьба хорошо поддерживает работу сердца, но не обеспечивает такой же нагрузки на мышцы кора.
Подъем коленей стоя
Это упражнение активизирует мышцы живота, помогает развивать равновесие и укреплять нижнюю часть тела.
Как выполнять:
- Встаньте прямо, поставив стопы на ширине бедер.
- Для равновесия держитесь за спинку устойчивого стула или край стола.
- Медленно поднимите левое колено до уровня бедра.
- Задержитесь на секунду, напрягая мышцы живота, а затем опустите ногу.
- Повторите движение правой ногой.
Выполните по 10 повторений для каждой ноги. Во время упражнения следите за осанкой и не задерживайте дыхание.
Диагональные скручивания стоя
Движение помогает проработать косые мышцы живота, улучшить координацию и поддержать позвоночник.
"Не торопитесь – важно чувствовать работу мышц талии. Это упражнение задействует косые мышцы живота, развивает координацию и укрепляет мышцы, поддерживающие позвоночник", – отмечает Глейзер.
Как выполнять:
- Встаньте прямо, заведите руки за голову.
- Подтяните правый локоть по направлению к левому колену.
- Вернитесь в исходное положение.
- Повторите движение, приближая левый локоть к правому колену.
- Чередуйте стороны, выполняя движения без резких рывков.
Сделайте по 10 повторений на каждую сторону.
Отведение ноги в сторону стоя
Это упражнение не только задействует мышцы живота, но и укрепляет бедра, от которых во многом зависит устойчивость при ходьбе.
"Возможно, вы не воспринимаете это движение как упражнение для пресса, но мышцы кора постоянно работают, чтобы удерживать тело в стабильном положении. Кроме того, вы укрепляете бедра, которые важны для равновесия и профилактики падений", – объясняет тренер.
Как выполнять:
- Встаньте прямо, ноги расположите на ширине бедер. Руки положите на талию или держитесь за стул.
- Напрягите мышцы живота и перенесите вес на левую ногу.
- Правую ногу, не сгибая, медленно отведите в сторону. Стопу держите прямо.
- Поднимите ногу настолько высоко, насколько позволяет комфорт, задержитесь на мгновение и верните ее на пол.
- Повторите движение другой ногой.
Выполните по 10-12 повторений для каждой ноги.
Ходьба на месте с подъемом рук
Это движение одновременно задействует мышцы живота, рук и ног. Оно также помогает развивать координацию и контроль над телом.
"Во время этого упражнения мышцы кора, рук и ног работают вместе. Это способствует улучшению координации. Если вам неудобно поднимать руки над головой, можно оставить их на более низком уровне", – советует Глейзер.
Как выполнять:
- Встаньте прямо, расставив ноги на ширине бедер.
- Поднимите левое колено до уровня бедра, одновременно вытягивая правую руку вверх.
- Опустите руку и ногу.
- Теперь поднимите правое колено и левую руку.
- Чередуйте движения, сохраняя ровную осанку и контроль над телом.
Выполняйте упражнение в комфортном темпе, не забывая о равномерном дыхании.
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