Как укрепить мышцы живота после 65 лет: 4 эффективных упражнения

После 65 лет особенно важно поддерживать тонус мышц живота и сохранять устойчивость тела. Обычная ходьба полезна для здоровья, однако она не всегда обеспечивает достаточную нагрузку на мышцы кора.

Видео дня

Фитнес-тренер Нонна Глейзер рекомендует четыре простых упражнения стоя, которые помогают укрепить пресс, улучшить осанку и координацию. Для их выполнения не нужны специальное оборудование или сложные тренажеры, пишет eatthis.com.

"Я всегда говорю людям не зацикливаться на том, что для укрепления пресса нужно лечь на пол и выполнять сотни скручиваний. Некоторые из моих любимых упражнений для кора выполняются именно стоя, особенно когда речь идет о клиентах старшего возраста", – объясняет тренер.

По ее словам, такие движения помогают тренировать мышцы в естественном для повседневной жизни положении. Они учат тело удерживать равновесие, переносить вес и стабилизировать корпус. Ходьба хорошо поддерживает работу сердца, но не обеспечивает такой же нагрузки на мышцы кора.

Подъем коленей стоя

Это упражнение активизирует мышцы живота, помогает развивать равновесие и укреплять нижнюю часть тела.

Как выполнять:

Встаньте прямо, поставив стопы на ширине бедер. Для равновесия держитесь за спинку устойчивого стула или край стола. Медленно поднимите левое колено до уровня бедра. Задержитесь на секунду, напрягая мышцы живота, а затем опустите ногу. Повторите движение правой ногой.

РЕКЛАМА

Выполните по 10 повторений для каждой ноги. Во время упражнения следите за осанкой и не задерживайте дыхание.

Диагональные скручивания стоя

Движение помогает проработать косые мышцы живота, улучшить координацию и поддержать позвоночник.

"Не торопитесь – важно чувствовать работу мышц талии. Это упражнение задействует косые мышцы живота, развивает координацию и укрепляет мышцы, поддерживающие позвоночник", – отмечает Глейзер.

Главные истории дня

Как выполнять:

Встаньте прямо, заведите руки за голову. Подтяните правый локоть по направлению к левому колену. Вернитесь в исходное положение. Повторите движение, приближая левый локоть к правому колену. Чередуйте стороны, выполняя движения без резких рывков.

Сделайте по 10 повторений на каждую сторону.

Отведение ноги в сторону стоя

Это упражнение не только задействует мышцы живота, но и укрепляет бедра, от которых во многом зависит устойчивость при ходьбе.

РЕКЛАМА

"Возможно, вы не воспринимаете это движение как упражнение для пресса, но мышцы кора постоянно работают, чтобы удерживать тело в стабильном положении. Кроме того, вы укрепляете бедра, которые важны для равновесия и профилактики падений", – объясняет тренер.

Как выполнять:

Встаньте прямо, ноги расположите на ширине бедер. Руки положите на талию или держитесь за стул. Напрягите мышцы живота и перенесите вес на левую ногу. Правую ногу, не сгибая, медленно отведите в сторону. Стопу держите прямо. Поднимите ногу настолько высоко, насколько позволяет комфорт, задержитесь на мгновение и верните ее на пол. Повторите движение другой ногой.

РЕКЛАМА

Выполните по 10-12 повторений для каждой ноги.

Ходьба на месте с подъемом рук

Это движение одновременно задействует мышцы живота, рук и ног. Оно также помогает развивать координацию и контроль над телом.

"Во время этого упражнения мышцы кора, рук и ног работают вместе. Это способствует улучшению координации. Если вам неудобно поднимать руки над головой, можно оставить их на более низком уровне", – советует Глейзер.

РЕКЛАМА

Как выполнять:

Встаньте прямо, расставив ноги на ширине бедер. Поднимите левое колено до уровня бедра, одновременно вытягивая правую руку вверх. Опустите руку и ногу. Теперь поднимите правое колено и левую руку. Чередуйте движения, сохраняя ровную осанку и контроль над телом.

Выполняйте упражнение в комфортном темпе, не забывая о равномерном дыхании.

Ранее OBOZ.UA писал, какие упражнения на кровати можно выполнять после 60 лет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.