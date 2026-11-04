Как укрепить пресс после 60 лет: 4 эффективных упражнения на 21 день

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Электросети в Украине. ИллюстрацияТариф на электроэнергию с 1 ноября: сколько будут платить украинцы за каждый кВт*чПосле Олешек: что грозит Херсону, будет ли форсирование Днепра? Селезнев поделился оценкамиПосле Олешек: что грозит Херсону, будет ли форсирование Днепра? Селезнев поделился оценкамиСилы обороны сократили численность армии России на 2180 оккупантов: данные ГенштабаСилы обороны сократили численность армии России на 2180 оккупантов: данные ГенштабаИллюстрация - женщина, закутанная во флаг УкраиныВ стране ЕС усложнили составление языковых курсов беженцами: что изменилось для украинцевДемократы получили большинство в обеих палатах Конгресса США, Трамп отреагировал: результаты выборов в США (ОБНОВЛЯЕТСЯ)Демократы получили большинство в обеих палатах Конгресса США, Трамп отреагировал: результаты выборов в США (ОБНОВЛЯЕТСЯ)Нацбанк продает золотые 100 грн с особым дизайномНБУ "выдает" украинцам золотые 100 грн с особенным дизайном: как выглядят"Я там на площадке и повесился бы!" Александр Рудинский – о работе со звездами Голливуда, роскошной жизни и решении о паузе в кинокарьере"Я там на площадке и повесился бы!" Александр Рудинский – о работе со звездами Голливуда, роскошной жизни и решении о паузе в кинокарьере"Жила своим делом": Россия ударом по Камышевахе убила руководительницу ЦПАУ. Фото"Жила своим делом": Россия ударом по Камышевахе убила руководительницу ЦПАУ. ФотоСамые популярные колледжи Украины: куда подавали заявления абитуриенты в 2026 году и какое учебное заведение на первом местеСамые популярные колледжи Украины: куда подавали заявления абитуриенты в 2026 году и какое учебное заведение на первом местеТайны личной жизни Фединчика после развода с Денисенко: занято ли сердце актера и за какие комментарии он может заблокироватьТайны личной жизни Фединчика после развода с Денисенко: занято ли сердце актера и за какие комментарии он может заблокировать
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Как укрепить пресс после 60 лет: 4 эффективных упражнения на 21 день

Руслана СтрелецРуслана Стрелец
Time to read3 мин
4,3 т.
Как укрепить пресс после 60 лет: 4 эффективных упражнения на 21 день
Хотите укрепить мышцы живота после 60? Попробуйте эти 4 упражнения. Источник: magnific

После 60 лет укрепление мышц живота становится важной частью поддержания физической формы и здоровья. Однако обычных скручиваний может быть недостаточно, чтобы сделать пресс более заметным.

Фитнес-эксперты советуют сочетать различные упражнения для мышц кора со сбалансированным питанием и ежедневной активностью. Издание eatthis.com рассказывает о четырех эффективных движениях, которые помогут укрепить пресс за 21 день.

Планка с удержанием

Это упражнение активизирует мышцы живота еще до начала движения. Нужно лишь немного приподнять колени над полом и удерживать такое положение. В это время мышцы кора стабилизируют корпус, а руки и пальцы ног поддерживают тело.

Читайте также
Руслана СтрелецРуслана Стрелец
2,8 т.
5 домашних упражнений для укрепления бедер после 65 лет: они эффективнее беговой дорожки
2,8 т.
5 домашних упражнений для укрепления бедер после 65 лет: они эффективнее беговой дорожки
Руслана СтрелецРуслана Стрелец
1,2 т.
5 утренних упражнений для женщин старше 65 лет, укрепляющих мышцы кора
1,2 т.
5 утренних упражнений для женщин старше 65 лет, укрепляющих мышцы кора
Андрей АндреевАндрей Андреев
4,1 т.
Россия заменит Украину на ЧМ-2027?
4,1 т.
Россия заменит Украину на ЧМ-2027?

Как выполнять:

  1. Встаньте на четвереньки, расположив ладони под плечами.
  2. Колени должны находиться под бедрами.
  3. Напрягите мышцы живота и спины.
  4. Поднимите колени на несколько сантиметров над полом.
  5. Удерживайте положение, не задерживая дыхание.

Сделайте 2-3 подхода по 15-30 секунд. Отдых между ними – 30 секунд.

Упражнение "Мертвый жук" с попеременным разгибанием ног

Это движение помогает укрепить мышцы живота и научиться удерживать корпус стабильным во время движения конечностей. Когда вы медленно выпрямляете ногу, мышцы пресса активнее работают, чтобы поясница оставалась в контролируемом положении.

Как выполнять:

  1. Лягте на спину и поднимите согнутые под прямым углом ноги.
  2. Напрягите мышцы живота.
  3. Медленно выпрямите правую ногу, опуская ее в направлении пола.
  4. Верните ее в исходное положение.
  5. Повторите движение левой ногой.
  6. Чередуйте стороны, не спеша.

Выполните 2-3 подхода по 6-10 повторений на каждую ногу. Отдых – 30 секунд.

Обратные скручивания

Обратные скручивания непосредственно нагружают мышцы живота. Во время выполнения упражнения таз немного приподнимается над полом и приближается к грудной клетке. Важно не раскачивать ногами, а выполнять движение за счет работы пресса.

Как выполнять:

  1. Лягте на спину, согнув ноги в коленях.
  2. Поднимите стопы над полом.
  3. Подтяните колени к груди.
  4. Напрягите пресс и немного оторвите таз от поверхности.
  5. Медленно вернитесь в исходное положение.

Выполните 2-3 подхода по 8-12 повторений. Отдых – 30-45 секунд.

Медленные альпинисты

Это упражнение заставляет мышцы кора постоянно стабилизировать тело, пока вы поочередно подтягиваете колени к груди. Медленный темп помогает сосредоточиться на работе пресса и избежать лишнего раскачивания корпуса.

Как выполнять:

  1. Примите положение высокой планки, поставив ладони под плечами.
  2. Напрягите мышцы живота и держите спину ровной.
  3. Подтяните правое колено к груди.
  4. Верните ногу назад.
  5. Повторите движение левой ногой.
  6. Продолжайте чередовать ноги в контролируемом темпе.

Выполните 2-3 подхода по 8-12 повторений на каждую сторону. Отдых – 30-45 секунд.

Как получить лучший результат за 21 день?

Регулярные упражнения помогают укрепить пресс, но сами по себе не гарантируют, что мышцы живота станут заметными. Их видимость во многом зависит от общего количества жира в организме. Поэтому тренировки стоит дополнить несколькими важными привычками.

  • Следите за питанием. Если нужно уменьшить жировые отложения, поможет умеренный дефицит калорий без чрезмерных ограничений.
  • Добавляйте белок в рацион. Он важен для сохранения и восстановления мышечной ткани во время похудения.
  • Больше двигайтесь. Регулярные прогулки и повседневная активность помогают увеличить расход энергии.
  • Тренируйте все тело. Силовые упражнения для разных групп мышц способствуют поддержанию мышечной массы и физической формы.
  • Не пренебрегайте сном. Полноценный отдых необходим для восстановления после физических нагрузок.

21 день стоит воспринимать как начало, а не гарантированный срок появления рельефного пресса. Важнее всего – постепенно сделать тренировки регулярными, правильно питаться и поддерживать активность. Именно последовательность поможет со временем добиться более заметных результатов.

Ранее OBOZ.UA писал, какие упражнения можно выполнять на диване после 60 лет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.

Похожие темы
ЗдоровьеУпражненияФитнессовет
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!