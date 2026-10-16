Как укрепить руки после 60 лет: 4 простых упражнения на кровати

После 60 лет мышцы рук могут терять силу, из-за чего даже привычные повседневные дела становятся сложнее. Восстановить мышечный тонус помогут регулярные упражнения, для которых не обязательно ходить в спортзал.

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Некоторые эффективные движения можно выполнять прямо дома, используя прочную кровать в качестве опоры. Издание eatthis.com рассказывает о четырёх упражнениях, которые помогут укрепить руки и поддерживать физическую активность в пожилом возрасте.

Отжимания от кровати

Это упражнение помогает укрепить грудные мышцы, плечи и трицепсы. Опора на высоте уменьшает нагрузку по сравнению с обычными отжиманиями от пола.

Как выполнять:

Встаньте лицом к кровати и положите ладони на ее прочный край чуть шире плеч. Отведите ноги назад, держа тело ровно. Сгибая локти, медленно приближайте грудь к опоре. Оттолкнитесь ладонями и вернитесь в исходное положение.

Выполните 2–3 подхода по 8–12 повторений, отдыхая между ними 45–60 секунд.

Наклонная планка на кровати

Во время планки мышцы плеч и рук удерживают тело в стабильном положении, а мышцы живота помогают сохранять правильную осанку. В отличие от отжиманий, здесь нужно не повторять движения, а поддерживать напряжение мышц в течение определенного времени.

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Как выполнять:

Поставьте ладони на край устойчивой кровати. Отодвиньте ноги назад и выпрямите руки. Выровняйте тело от головы до пят. Напрягите мышцы живота и удерживайте положение, не задерживая дыхание.

Сделайте 2–3 подхода по 20–40 секунд с отдыхом 30–45 секунд.

Обратные отжимания от кровати

Это упражнение направлено преимущественно на трицепсы – мышцы задней поверхности плеча. Оно помогает развивать силу рук, но требует осторожности, поскольку может создавать дополнительную нагрузку на плечевые суставы.

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Как выполнять:

Сядьте на край прочной кровати и положите ладони рядом с бедрами. Сдвиньте таз немного вперед, оставляя руки на опоре. Медленно сгибайте локти и опускайтесь на небольшое расстояние. Оттолкнитесь руками и вернитесь в исходное положение.

Выполните 2–3 подхода по 6–10 повторений, отдыхая 45–60 секунд. Не опускайтесь слишком низко и прекратите упражнение, если чувствуете боль в плечах.

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Тяга гантелей в наклоне с опорой на кровать

Для сбалансированного укрепления верхней части тела важно тренировать не только мышцы, отвечающие за толкающие движения, но и те, которые обеспечивают тяговые движения. Тяга гантелей задействует мышцы спины и бицепсы.

Как выполнять:

Поставьте одну ладонь на устойчивую поверхность кровати, а в другую возьмите легкую гантелю. Наклонитесь вперёд, сохраняя спину ровной. Подтяните гантелю к туловищу, направляя локоть назад. Медленно опустите руку. Выполните необходимое количество повторений и поменяйте сторону.

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Сделайте 2–3 подхода по 8–12 повторений на каждую руку. Отдыхайте 45–60 секунд между подходами.

Как укрепить руки после 60 лет в домашних условиях?

Чтобы силовые упражнения приносили пользу, важно заниматься регулярно и постепенно увеличивать нагрузку. Не стоит сразу пытаться выполнить максимальное количество повторений.

Вот несколько рекомендаций:

Тренируйтесь 2–4 раза в неделю. Оставляйте время для восстановления мышц, особенно после интенсивных занятий.

Начинайте с двух подходов. Увеличивайте их количество, когда упражнения станут легче.

Регулируйте сложность. При отжиманиях более высокая опора облегчает выполнение, тогда как более низкая увеличивает нагрузку.

Постепенно добавляйте повторения. Сначала отточите технику, а затем увеличивайте объем работы или используйте легкие гантели.

Сочетайте различные движения. Отжимания укрепляют мышцы, отвечающие за толчок, а тяга помогает развивать спину и бицепсы.

Убедитесь в устойчивости опоры. Кровать не должна качаться или смещаться во время выполнения упражнений.

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Регулярные тренировки помогают поддерживать силу рук и облегчают повседневные движения. Начинайте с комфортной нагрузки и постепенно адаптируйте программу к своим возможностям. Если у вас есть заболевания суставов или вы испытываете боль при движениях, перед началом занятий проконсультируйтесь с врачом.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие упражнения можно выполнять на полу после 60 лет.

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