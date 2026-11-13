Забудьте о скручиваниях: 4 упражнения для сильного пресса после 65 лет
После 65 лет мышцы живота нуждаются в регулярных тренировках, ведь сильный кор помогает поддерживать равновесие, осанку и стабильность тела. В то же время классические скручивания подходят не всем, особенно если возникают трудности с выполнением упражнений на полу.
Персональный тренер Джо ЛаСерра назвал четыре эффективные альтернативы, которые помогут укрепить пресс без таких движений. Для их выполнения не нужно сложное оборудование, а нагрузку можно адаптировать к собственным возможностям, пишет eatthis.com.
По словам специалиста, распространенное мнение о том, что для сильного пресса обязательно нужно выполнять скручивания, ошибочно.
"Хотя скручивания – отличное упражнение для прямых мышц живота, это далеко не единственный способ их тренировать. Для людей старше 65 лет выполнение таких движений на полу может быть не самым удобным и эффективным решением", – объясняет ЛаСерра.
Вместо этого он советует сосредоточиться на упражнениях, которые укрепляют мышцы кора и не предполагают интенсивных вращений позвоночника.
Планка с опорой на стул
Это упражнение помогает укрепить глубокие мышцы живота благодаря длительному статическому напряжению. Его преимущество в том, что сложность легко регулировать: чем ниже расположена опора, тем большую нагрузку получают мышцы кора.
"Планку можно выполнять практически где угодно, меняя высоту опоры в соответствии со своими возможностями. Это отличный способ развивать силу мышц живота без лишних движений", – отмечает тренер.
Как выполнять:
- Поставьте предплечья на сиденье устойчивого стула, локти расположите под плечами.
- Отведите ноги назад, опираясь на носки.
- Выпрямите тело так, чтобы от головы до пят образовалась прямая линия.
- Напрягите живот и задержитесь в этом положении, не прогибая поясницу.
Ходьба на месте стоя
Обычное поднимание коленей может стать эффективной тренировкой пресса, если выполнять его правильно. Главное – сохранять спину ровной и осознанно напрягать мышцы живота при каждом движении.
По словам ЛаСерры, сложность упражнения можно увеличить, подняв руки над головой или используя легкие гантели.
Как выполнять:
- Встаньте прямо, расставив ноги на ширине плеч. Слегка согните колени.
- Держите спину ровно, руки скрестите перед грудью.
- Медленно поднимите одно колено в направлении груди.
- Опустите ногу на пол и повторите движение другой ногой.
- Продолжайте поочередно поднимать колени, не расслабляя мышцы живота.
Упражнение "Мертвый жук"
Это движение подходит тем, кто может комфортно выполнять упражнения лежа на спине. Оно сочетает укрепление мышц кора с тренировкой координации, поскольку нужно одновременно двигать противоположными рукой и ногой.
"Это упражнение помогает развивать контроль над телом и проприоцепцию – способность чувствовать положение собственного тела в пространстве. Это особенно важно с возрастом", – объясняет тренер.
Как выполнять:
- Лягте на спину, поднимите руки вертикально вверх, а ноги согните в коленях под углом 90 градусов.
- Прижмите поясницу к полу и напрягите живот.
- Медленно опускайте правую руку за голову, одновременно выпрямляя левую ногу.
- Задержитесь на три секунды и вернитесь в исходное положение.
- Повторите движение противоположными рукой и ногой.
Жим Паллофа
Это упражнение направлено на развитие способности мышц кора противостоять вращению туловища. Этот навык помогает поддерживать стабильность корпуса и контролировать положение позвоночника во время повседневных движений.
Выполнять жим можно в тренажерном зале с помощью блочного тренажера или дома с эластичной лентой.
Как выполнять:
- Закрепите эспандер примерно на уровне груди.
- Встаньте боком к месту крепления, расставив ноги на ширине плеч.
- Возьмите ленту обеими руками и прижмите ее к груди.
- Медленно вытяните руки перед собой, удерживая корпус неподвижным.
- Задержитесь на две секунды, сохраняя натяжение эспандера.
- Контролируемо верните руки к груди.
Регулярное выполнение этих упражнений поможет укрепить мышцы живота, улучшить координацию и стабильность корпуса. При этом важно начинать с комфортного уровня нагрузки, следить за техникой и не допускать боли во время тренировки.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие упражнения помогут укрепить мышцы кора после 65 лет.
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