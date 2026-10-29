4 упражнения на диване после 60 лет: как укрепить пресс и уменьшить талию

Как избавиться от обвисшей т...

После 60 лет поддерживать стройную талию и тонус мышц становится сложнее из-за возрастных изменений в организме. Однако для эффективной тренировки совсем не обязательно покупать спортивное оборудование или выполнять множество скручиваний.

Обычный диван может стать удобной опорой для упражнений, которые одновременно задействуют мышцы живота, рук и ног. Издание eatthis.com опубликовало четыре простых движения, которые помогут разнообразить домашние тренировки после 60 лет.

Почему стоит попробовать упражнения на диване?

С возрастом мышечная масса может уменьшаться, а жировые отложения – увеличиваться. При этом место накопления жира в значительной степени зависит от индивидуальных особенностей организма. Снижение общего количества жира может помочь скорректировать объем талии, однако добиться этого только с помощью упражнений на пресс невозможно.

Силовые тренировки помогают сохранять мышцы, а более активные упражнения увеличивают расход энергии. Важными остаются также сбалансированное питание, регулярная ходьба и полноценное восстановление.

Прочная спинка или подлокотник дивана могут служить опорой для выполнения планки, отжиманий и других движений. Благодаря наклону некоторые упражнения становятся доступнее, а нагрузку можно постепенно увеличивать в соответствии с физической подготовкой.

Альпинист с опорой на диван

Это упражнение сочетает работу мышц живота с активными движениями ног. Оно помогает укреплять мышцы кора, улучшать координацию и повышать частоту сердечных сокращений.

Как выполнять:

Поставьте ладони на прочную спинку или подлокотник дивана. Отступите ногами назад, чтобы тело образовало прямую линию. Напрягите мышцы живота, не прогибая поясницу. Подтяните правое колено к груди. Верните ногу в исходное положение и повторите движение левой. Чередуйте ноги в комфортном темпе.

Выполните 2-3 подхода продолжительностью 20-40 секунд. Отдыхайте между ними 30-45 секунд.

Планка с касанием плеч

Во время этого упражнения нужно поочередно отрывать руки от опоры. Чтобы удерживать равновесие, мышцы живота и боковые мышцы туловища должны стабилизировать тело и не давать ему поворачиваться.

Как выполнять:

Поставьте руки на прочную спинку или подлокотник дивана. Отступите назад, приняв положение наклонной планки. Расставьте ноги немного шире бедер для лучшей устойчивости. Поднимите правую руку и коснитесь левого плеча. Верните ладонь на опору. Повторите движение другой рукой, чередуя стороны.

Сделайте 2-3 подхода по 6-10 касаний каждой рукой. Отдыхайте 30-45 секунд.

Приседания с касанием дивана

Приседания задействуют крупные группы мышц, в частности ягодицы и переднюю поверхность бедер. Это помогает развивать силу ног и увеличивать общую нагрузку во время тренировки.

Диван служит ориентиром, который помогает контролировать глубину приседания и двигаться увереннее.

Как выполнять:

Встаньте перед диваном, поставив ноги примерно на ширине плеч. Вытяните руки перед собой для равновесия. Отведите таз назад и согните колени. Слегка коснитесь поверхности дивана, не перенося на него весь вес тела. Оттолкнитесь стопами и вернитесь в исходное положение. Повторяйте движение в равномерном темпе.

Выполните 2-3 подхода продолжительностью 30-45 секунд. Отдыхайте 45-60 секунд.

Отжимания от дивана

Отжимания помогают укреплять мышцы груди, плеч и рук, одновременно задействуя мышцы живота для стабилизации туловища. Высота опоры влияет на сложность упражнения: чем выше расположены руки, тем обычно легче выполнять движение.

Как выполнять:

Поставьте ладони на прочную спинку или подлокотник дивана чуть шире плеч. Отставьте ноги назад, выровняв тело. Напрягите мышцы живота и ягодиц. Медленно согните локти и приблизьте грудь к опоре. Оттолкнитесь руками и вернитесь в исходное положение. Повторяйте движение, сохраняя контроль над телом.

Сделайте 2-3 подхода по 6-12 повторений. Отдыхайте 45-60 секунд.

Как тренироваться, чтобы поддерживать здоровую талию после 60 лет?

Чтобы получить пользу от упражнений, важно сочетать силовые нагрузки с повседневной активностью и сбалансированным питанием. Сами по себе упражнения на пресс не обеспечивают локального сжигания жира в области живота.

Вот несколько рекомендаций, которые помогут организовать тренировку:

Начинайте постепенно. Сначала выполняйте короткие подходы, следя за самочувствием и техникой.

Сочетайте упражнения. Выполните все четыре движения по очереди, отдохните 1-2 минуты и, если позволяет физическая подготовка, повторите комплекс еще 1-2 раза.

Занимайтесь регулярно. Начните с 2 тренировок в неделю, постепенно адаптируя нагрузку к своим возможностям.

Больше ходите. Прогулки помогают увеличивать ежедневную физическую активность.

Позаботьтесь о питании. Достаточное количество белка и разнообразный рацион помогают поддерживать мышечную массу.

Отслеживайте изменения. Оценивайте результаты в течение нескольких недель, а не по ежедневным колебаниям объема талии.

Регулярность важнее интенсивности отдельной тренировки. Если у вас есть заболевания суставов, нарушения равновесия или другие проблемы со здоровьем, перед началом занятий стоит обсудить подходящую нагрузку с врачом. При появлении боли, головокружения или необычной одышки тренировку следует прекратить.

Ранее OBOZ.UA писал, какие упражнения на кровати можно выполнять после 60 лет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.