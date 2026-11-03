5 утренних упражнений для женщин старше 65 лет, укрепляющих мышцы кора

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С возрастом мышцы живота, спины и бедер постепенно теряют силу, что может влиять на осанку, равновесие и подвижность. Особенно важно поддерживать мышцы кора женщинам после 65 лет, ведь они помогают сохранять стабильность тела и снижают риск падений.

Фитнес-тренер Дениз Чакоян рекомендует пять простых упражнений, которые можно выполнять утром дома. Они не требуют специального оборудования и помогают подготовить тело к ежедневным нагрузкам, пишет eatthis.com.

По словам эксперта, регулярная тренировка мышц кора помогает поддерживать стабильность тела и снижать риск падений.

"С возрастом эти мышцы могут постепенно слабеть, что затрудняет повседневные действия", – объясняет Чакоян.

Она советует выполнять упражнения утром, чтобы мягко активизировать мышцы после ночного отдыха и подготовить тело к нагрузкам в течение дня.

При этом не нужно выполнять весь комплекс ежедневно. Для начала достаточно выбрать два-три упражнения и делать их два-три раза в неделю. Постепенно можно увеличивать продолжительность занятий или количество повторений.

Напряжение мышц живота сидя

Это упражнение помогает активизировать мышцы живота без значительной нагрузки на суставы.

Сядьте на устойчивый стул, держите спину прямо, а стопы поставьте на пол. Напрягите живот, как будто готовитесь к легкому удару. Сохраняйте напряжение в течение пяти секунд. Расслабьте мышцы и повторите движение.

Подъем коленей стоя

Упражнение задействует мышцы живота и помогает развивать равновесие и контроль над движениями.

Встаньте прямо, расставив ноги на ширине бедер. Для устойчивости держитесь за спинку стула или край столешницы. Поднимите левое колено до уровня бедра, задержитесь на мгновение и напрягите мышцы живота. Медленно опустите ногу. Повторите движение правым коленом. Во время упражнения следите за осанкой и не задерживайте дыхание.

Планка у стены

Это облегченный вариант планки, который позволяет укреплять мышцы кора, не опускаясь на пол.

Встаньте лицом к стене на расстоянии примерно вытянутой руки. Поставьте ладони на стену на уровне плеч. Сделайте несколько шагов назад, чтобы тело образовало прямую линию от головы до пят. Напрягите мышцы живота и ягодиц. Удерживайте положение, дыша ровно.

Разгибание ног сидя

Это движение помогает укреплять мышцы ног и поддерживать стабильность тела.

Сядьте на стул, согнув колени примерно под прямым углом. Выпрямите спину и напрягите мышцы живота. Медленно разогните одну ногу в колене. Задержитесь в таком положении на три-пять секунд. Контролируемо опустите ногу. Повторите упражнение другой ногой.

Наклоны таза стоя

Это упражнение активизирует мышцы живота и ягодиц, помогая поддерживать стабильность корпуса.

Встаньте ровно, поставив ноги на ширине бедер. Положите ладони на бедра. Слегка подкрутите таз, подтягивая копчик вперед. Одновременно напрягите ягодицы и мышцы живота. Задержитесь на три секунды, после чего расслабьтесь. Повторите движение.

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