5 упражнений у стены, которые помогут укрепить руки после 70 лет

С возрастом мышцы рук постепенно теряют силу и объем, из-за чего кожа может выглядеть менее упругой. Чтобы поддерживать тонус мышц после 70 лет, не обязательно посещать тренажерный зал или использовать тяжелые гантели.

Обычная стена поможет выполнять упражнения для укрепления трицепсов, плеч и мышц верхней части спины. Издание eatthis.com рассказывает о пяти эффективных движениях, которые можно добавить к домашним тренировкам.

Как укрепить руки после 70 лет?

С возрастом поддерживать мышечную массу становится особенно важно. Регулярные силовые упражнения помогают противостоять ее потере, сохранять силу и улучшать физическую форму. Развитие мышц также может сделать руки визуально более подтянутыми, хотя упражнения не способны устранить избыток кожи.

Для тренировки не обязательно использовать тяжелые утяжелители. Упражнения у стены позволяют регулировать нагрузку в зависимости от положения тела: чем дальше ноги от стены, тем сложнее выполнять отжимания.

Рекомендуемый вариант – три подхода по 6-10 повторений каждого упражнения, если это соответствует вашей физической подготовке.

Отжимания от стены

Это упражнение задействует мышцы груди, плеч и трицепсы. Оно подходит для начинающих, поскольку нагрузку легко регулировать.

Как выполнять:

Поставьте ладони на стену на уровне груди, расположив их на ширине плеч.

Сделайте шаг назад и выпрямите тело.

Медленно сгибайте локти, приближая грудь к стене.

Вернитесь в исходное положение, оттолкнувшись ладонями.

Чтобы усложнить упражнение, отступите немного дальше от стены. Следите, чтобы спина оставалась прямой, а живот – напряженным.

Отжимания от стены с акцентом на трицепсы

Трицепсы расположены на задней поверхности плеча. Их укрепление помогает поддерживать силу рук и улучшать их мышечный тонус.

В отличие от обычных отжиманий, в этом варианте ладони располагают ближе друг к другу, а локти держат у туловища.

Как выполнять:

Поставьте ладони на стену примерно на ширине плеч или немного уже.

Отойдите назад, сохраняя ровное положение тела.

Сгибайте локти, направляя их назад вдоль туловища.

Медленно приближайте грудь к стене.

Оттолкнитесь ладонями и вернитесь в исходное положение.

Выполняйте движения подконтрольно, не разводя локти широко в стороны.

Подтягивания в дверном проеме

Это упражнение помогает укрепить мышцы рук, в частности бицепсы. Для него понадобится прочная дверная рама, за которую можно надежно держаться.

Как выполнять:

Встаньте в дверном проеме и возьмитесь руками за боковые части рамы.

Слегка согните колени и осторожно отклонитесь назад.

Сгибая локти, подтяните грудь к раме.

Задержитесь на мгновение и медленно выпрямите руки.

Важно заранее убедиться, что рама устойчива, а хват надежен. Не используйте конструкции, которые могут сдвинуться или не выдержать нагрузку.

Упражнение "Ангел у стены"

Это движение направлено на укрепление мышц верхней части спины и улучшение подвижности плеч. Оно также помогает работать над осанкой.

Как выполнять:

Встаньте спиной к стене, прижав к ней спину и голову настолько, насколько это комфортно.

Согните руки в локтях и расположите их примерно на уровне плеч.

Попробуйте прижать к стене тыльные стороны ладоней и предплечья.

Медленно поднимайте руки вверх, а затем опускайте.

Двигайтесь только в комфортной амплитуде.

Не пытайтесь любой ценой сохранять контакт со стеной, если это вызывает боль или сильный дискомфорт в плечах.

Отжимания от стены на одной руке

Это более сложный вариант обычных отжиманий. Поскольку основная нагрузка приходится на одну руку, мышцам приходится работать интенсивнее. При этом упражнение задействует мышцы корпуса, которые помогают сохранять равновесие.

Как выполнять:

Встаньте лицом к стене и поставьте одну ладонь на уровне груди.

Другую руку положите на бедро.

Держите корпус прямо, не поворачивая таз в сторону.

Медленно согните локоть и приблизьтесь к стене.

Оттолкнитесь ладонью и вернитесь в исходное положение.

Повторите движение другой рукой.

Начинайте с небольшой нагрузки, стоя близко к стене. Не отводите локоть слишком далеко в сторону. Если трудно сохранять равновесие или правильную технику, лучше выполнять обычные отжимания двумя руками.

Как безопасно тренироваться после 70 лет?

Начинайте с простых вариантов и постепенно увеличивайте нагрузку. Не спешите во время выполнения упражнений, дышите равномерно и избегайте резких движений. Если у вас есть проблемы с суставами, нарушения равновесия или хронические заболевания, согласуйте программу тренировок с врачом.

Главное – регулярность и правильная техника. Силовые упражнения помогают поддерживать мышечную массу, силу рук и самостоятельность в повседневной жизни, а для тренировки не всегда нужны тренажеры или тяжелые гантели.

Ранее OBOZ.UA отмечал, какие упражнения на полу помогут укрепить мышцы после 60 лет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.