5 упражнений в постели, которые помогут уменьшить боль в пояснице после 60 лет

Как избавиться от утренней с...

После 60 лет многие люди сталкиваются со скованностью и напряжением в пояснице, особенно утром после сна. Длительное пребывание в одном положении и недостаточная подвижность могут усиливать дискомфорт в спине.

Облегчить неприятные ощущения помогут простые упражнения, для выполнения которых даже не нужно вставать с кровати. Издание eatthis.com опубликовало пять движений, которые помогут размять поясницу, расслабить мышцы и улучшить подвижность.

Почему после сна болит и напрягается поясница?

Многие люди старше 60 лет ощущают скованность в спине после пробуждения или длительного сидения. Дискомфорт также может возникать при наклонах, стоянии и выполнении повседневных дел. Часто эти ощущения сопровождаются напряжением в бедрах и задней поверхности ног.

Одной из причин может быть малоподвижный образ жизни. Из-за длительного сидения мышцы-сгибатели бедра могут становиться менее гибкими, а слабые ягодичные мышцы и мышцы живота не обеспечивают достаточной поддержки туловища. В результате на поясницу приходится дополнительная нагрузка.

Утренняя скованность также связана с длительным пребыванием в неподвижном положении во время сна. В то же время постоянное избегание движений из-за страха усилить боль может ухудшить ситуацию, снижая подвижность и выносливость мышц.

Важно: перед выполнением упражнений проконсультируйтесь с врачом, если боль сопровождается онемением, покалыванием или слабостью в ногах, возникла после падения или усиливается ночью. Внезапные нарушения контроля над мочевым пузырем или кишечником, а также онемение в области паха требуют неотложной медицинской помощи.

5 упражнений для поясницы, которые можно выполнять в постели

Наклоны таза

Это упражнение помогает мягко размять поясницу и активировать глубокие мышцы живота.

Как выполнять:

Лягте на спину, согните колени и поставьте стопы на матрас на ширине бедер.

Напрягите мышцы живота и осторожно прижмите поясницу к кровати, слегка подкручивая таз.

Задержитесь на 3 секунды, затем расслабьтесь и вернитесь в исходное положение.

Повторите движение в медленном темпе.

Сделайте 10-12 повторений.

Скольжение пяткой по матрасу

Упражнение активирует мышцы живота, которые помогают стабилизировать таз и поясницу во время ходьбы.

Как выполнять:

Лягте на спину, согните колени, оставив стопы на матрасе.

Слегка напрягите мышцы живота.

Медленно скользите одной пяткой вперед, выпрямляя ногу, но не отрывая ее от поверхности.

Верните ногу в исходное положение и повторите движение другой ногой.

Выполните 8-10 повторений на каждую ногу.

Ягодичный мостик

Это упражнение укрепляет ягодичные мышцы, которые помогают поддерживать тело и уменьшать нагрузку на поясницу.

Как выполнять:

Лягте на спину, согните колени и поставьте стопы на матрас.

Напрягите ягодицы и медленно поднимите таз.

Постарайтесь образовать прямую линию от плеч до колен.

Задержитесь на 2–3 секунды, а затем плавно опустите таз.

Сделайте 10 повторений. По возможности после короткого отдыха выполните еще один подход.

Растяжка сгибателей бедра лежа на боку

Длительное сидение может снижать гибкость мышц передней поверхности бедра. Их осторожная растяжка помогает уменьшить напряжение в области таза.

Как выполнять:

Лягте на бок у края кровати, подложите подушку под голову.

Нижнюю ногу слегка согните для устойчивости.

Согните верхнюю ногу в колене и осторожно возьмитесь за лодыжку. Если не можете дотянуться, воспользуйтесь полотенцем.

Медленно отведите ногу назад, пока не почувствуете легкое растяжение передней поверхности бедра.

Не прогибайте поясницу и дышите равномерно.

Повторите упражнение на другой стороне. Удерживайте положение 30 секунд, выполнив по 2 повторения на каждую сторону.

Поза ребенка

Это мягкое растяжение помогает расслабить мышцы спины и бедер. Упражнение также может стать завершающим этапом утренней разминки.

Как выполнять:

Встаньте на колени на матрасе, слегка расставив их.

Медленно отведите таз назад по направлению к пяткам.

Вытяните руки вперед и опустите лоб на матрас или подушку.

Расслабьте спину и спокойно дышите.

Чтобы выйти из позы, отведите руки назад и медленно поднимите туловище.

Если коленям неудобно, положите под них или между ягодицами и пятками подушку. Не выполняйте движение через боль.

Удерживайте положение 30-45 секунд.

Как часто выполнять упражнения?

Удобнее всего делать эту короткую разминку утром, когда скованность после сна может ощущаться сильнее всего. На весь комплекс понадобится примерно 5-8 минут.

Закончив, не спешите вставать: сначала повернитесь на бок, помогите себе руками и медленно сядьте на кровати.

При хорошей переносимости упражнения можно выполнять каждый день. Если после долгого сидения поясница снова напрягается, короткую разминку можно повторить вечером.

Главное – двигаться медленно, не задерживать дыхание и не игнорировать боль. Если упражнения усиливают дискомфорт или скованность не проходит, стоит обратиться к специалисту, чтобы определить причину симптомов и подобрать подходящую нагрузку.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие упражнения помогут продлить жизнь.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.