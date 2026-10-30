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5 упражнений, которые помогают укрепить кости без бега после 65 лет

Руслана Стрелец

Как укрепить кости после 65...

Источник: magnific

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После 65 лет кости постепенно теряют плотность, из-за чего даже обычное падение может привести к серьезному перелому. Чтобы сохранить их прочность, не обязательно бегать или выполнять интенсивные тренировки.

Некоторые силовые упражнения помогают укреплять кости, поддерживать мышцы и улучшать равновесие без чрезмерной нагрузки на суставы. Издание eatthis.com рассказывает о пяти простых упражнениях, которые стоит добавить к тренировкам в пожилом возрасте.

Почему после 65 лет важно укреплять кости?

Потеря костной массы часто происходит незаметно. Человек может не ощущать никаких изменений, пока не столкнется с переломом после обычного падения. Наиболее уязвимы бедра, запястья и позвоночник.

В то же время с возрастом слабеют мышцы, ухудшается равновесие, а страх травм нередко заставляет людей меньше двигаться. Однако недостаточная физическая активность лишь усугубляет проблему.

Ходьба, плавание и езда на велосипеде полезны для общего здоровья, но их может быть недостаточно для поддержания прочности костей. Поэтому специалисты рекомендуют дополнять такие занятия силовыми упражнениями.

Кости реагируют на механическую нагрузку, а упражнения с собственным весом, эспандером или легкими отягощениями помогают укреплять не только ноги, но и верхнюю часть тела и позвоночник. При этом интенсивность можно регулировать в соответствии с физическими возможностями.

5 упражнений для укрепления костей

Для тренировки понадобятся прочный стул, эспандер, легкие гантели или бутылки с водой. Также стоит подготовить устойчивую опору, чтобы сохранять равновесие.

Приседания со стулом

Это упражнение помогает укреплять мышцы ног и ягодиц, а также нагружает кости бедер и нижней части тела. Дополнительное преимущество – тренировка движений, необходимых для повседневной жизни.

Как выполнять:

  • Сядьте на устойчивый стул, поставив стопы на пол примерно на ширине бедер.
  • Медленно встаньте, полностью выпрямив ноги.
  • Контролируемо опуститесь обратно на сиденье.
  • Повторите движение, не торопясь.

Сделайте 10-12 повторений.

Тяга эспандера

Упражнение помогает укрепить мышцы верхней части спины, плеч и рук. Оно также помогает поддерживать силу, необходимую для выполнения повседневных задач.

Как выполнять:

  • Надежно закрепите эспандер на уровне груди.
  • Возьмите его концы обеими руками и отойдите назад, чтобы создать легкое натяжение.
  • Потяните руки к туловищу, отводя локти назад и сводя лопатки.
  • Медленно вернитесь в исходное положение.

Выполните 12-15 повторений.

Жим над головой

Подъем легких отягощений помогает укреплять плечи и руки, а также тренирует мышцы, стабилизирующие туловище.

Как выполнять:

  • Сядьте или встаньте прямо, держа в руках легкие гантели или бутылки с водой на уровне плеч.
  • Поднимите руки над головой, не выпрямляя локти до болезненного ощущения.
  • Медленно опустите отягощения обратно к плечам.

Сделайте 8-12 повторений.

Выпады в разножке с опорой

Это упражнение задействует мышцы ног и бедер, а также помогает развивать силу и равновесие. Опора позволяет выполнять движение увереннее и снижает риск потерять устойчивость.

Как выполнять:

  • Встаньте рядом с устойчивой опорой и возьмитесь за нее одной рукой.
  • Отставьте одну ногу назад, оставив стопы на некотором расстоянии друг от друга.
  • Медленно согните оба колена, опускаясь настолько, насколько позволяет комфортная амплитуда движения.
  • Оттолкнитесь передней ногой и вернитесь в исходное положение.
  • Повторите с другой ногой.

Сделайте 8-10 повторений на каждую ногу.

Отведение ноги в сторону

Упражнение укрепляет мышцы внешней поверхности бедер, которые помогают стабилизировать таз и поддерживать равновесие при ходьбе. При желании можно использовать эспандер с легким сопротивлением.

Как выполнять:

  • Встаньте прямо рядом с устойчивой опорой и держитесь за нее для равновесия.
  • Медленно отведите одну ногу в сторону, не наклоняя туловище.
  • Задержитесь на мгновение и верните ногу в исходное положение.
  • Выполните упражнение другой ногой.

Сделайте 12-15 повторений на каждую ногу.

Как часто нужно тренироваться?

Для начала достаточно выполнять эти упражнения 2–3 раза в неделю, оставляя между силовыми тренировками дни для восстановления.

Начинайте с одного подхода каждого упражнения и небольшой нагрузки. Если движения не вызывают боли и выполняются без чрезмерных усилий, постепенно можно добавлять повторения или увеличивать сопротивление эспандера. Важно не торопиться и следить за правильной техникой.

Вся тренировка может длиться около 20 минут. В другие дни полезно гулять, плавать или заниматься другой умеренной физической активностью.

Если у вас диагностировали остеопороз, перед началом занятий стоит проконсультироваться с врачом или физиотерапевтом. При таком состоянии некоторые движения, в частности глубокие наклоны позвоночника вперед, могут быть опасны. Нагрузку нужно подбирать индивидуально.

Также важно обеспечивать организм достаточным количеством кальция и витамина D. Однако питание и физические упражнения не заменяют назначенного лечения остеопороза.

Регулярные силовые упражнения с контролируемой нагрузкой помогают поддерживать мышечную силу, равновесие и здоровье костей в старшем возрасте. Начинать можно постепенно, выбирая движения, соответствующие вашим возможностям.

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