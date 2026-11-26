Не только беговая дорожка: 4 упражнения у стены для восстановления силы ног после 70 лет

После 70 лет мышечная сила и устойчивость могут постепенно снижаться, из-за чего обычная ходьба становится сложнее. Чтобы сохранить подвижность и независимость, важно регулярно укреплять мышцы ног.

Для этого необязательно посещать спортзал или заниматься на беговой дорожке. Фитнес-эксперт Полина Чернышова рекомендует eatthis.com четыре простых упражнения у стены, которые помогут улучшить равновесие, координацию и силу ног.

По словам специалиста, тренировки с опорой на стену имеют несколько преимуществ перед обычной ходьбой на беговой дорожке. Они не только развивают мышечную силу, но и помогают работать над балансом, координацией и контролем движений.

"Упражнения с опорой на стену могут дать преимущества, которых не обеспечивает обычная беговая дорожка. Они развивают функциональную силу, улучшают равновесие и позволяют контролировать движения, используя дополнительную опору. Беговая дорожка предполагает повторяющиеся движения, но может быть опасной для людей, которые неуверенно держат равновесие. В идеале сочетание тренировок на беговой дорожке и упражнений у стены поможет эффективнее укрепить мышцы. Стена обеспечивает стабильную поддержку, тогда как движущаяся поверхность дорожки может создавать трудности для тех, кому сложно удерживать баланс", – объясняет Чернышова.

Перенос веса тела с опорой на стену

Это упражнение помогает развивать равновесие и укреплять мышцы ног, которые активно работают во время ходьбы.

Встаньте лицом к стене и слегка коснитесь ее руками. Расставьте ноги чуть шире плеч. Медленно перенесите вес тела на одну ногу, согнув ее в колене. Другую ногу оставьте прямой. Вернитесь в исходное положение. Повторите движение, перенося вес на противоположную ногу.

Отжимания от стены

Это движение помогает укрепить верхнюю часть тела и мышцы кора, которые также важны для поддержания правильной осанки и устойчивости во время движения.

Встаньте лицом к стене на расстоянии вытянутых рук. Упритесь ладонями в поверхность на ширине плеч. Напрягите мышцы живота и медленно согните локти, приближая грудь к стене. Оттолкнитесь руками и вернитесь в исходное положение. Выполняйте движения плавно, не торопясь.

Ходьба на месте с опорой на стену

Упражнение имитирует обычную ходьбу, помогает активизировать мышцы ног и улучшает координацию движений.

Встаньте спиной к стене, прижавшись к ней спиной. Ноги расположите на ширине бедер. Напрягите мышцы живота. Поднимите одно колено по направлению к груди. Опустите ногу и повторите движение другой. Продолжайте поочередно поднимать колени, имитируя марш на месте.

Сгибание и разгибание коленей у стены

Это упражнение направлено на укрепление мышц ног, необходимых для ходьбы, вставания и сохранения подвижности.

Встаньте лицом к стене и упритесь в нее ладонями для поддержки. Поставьте ноги на ширине бедер. Медленно согните колени и немного опустите таз. Не пытайтесь присесть слишком низко. Плавно выпрямите ноги и вернитесь в исходное положение. Выполните шесть повторений.

Важно выполнять все движения медленно, без резких наклонов и чрезмерной нагрузки. Амплитуду упражнений следует выбирать в соответствии со своими физическими возможностями.

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