Не только беговая дорожка: 4 упражнения у стены для восстановления силы ног после 70 лет
4 упражнения у стены, которы...
Источник: magnific
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После 70 лет мышечная сила и устойчивость могут постепенно снижаться, из-за чего обычная ходьба становится сложнее. Чтобы сохранить подвижность и независимость, важно регулярно укреплять мышцы ног.
Для этого необязательно посещать спортзал или заниматься на беговой дорожке. Фитнес-эксперт Полина Чернышова рекомендует eatthis.com четыре простых упражнения у стены, которые помогут улучшить равновесие, координацию и силу ног.
По словам специалиста, тренировки с опорой на стену имеют несколько преимуществ перед обычной ходьбой на беговой дорожке. Они не только развивают мышечную силу, но и помогают работать над балансом, координацией и контролем движений.
"Упражнения с опорой на стену могут дать преимущества, которых не обеспечивает обычная беговая дорожка. Они развивают функциональную силу, улучшают равновесие и позволяют контролировать движения, используя дополнительную опору. Беговая дорожка предполагает повторяющиеся движения, но может быть опасной для людей, которые неуверенно держат равновесие. В идеале сочетание тренировок на беговой дорожке и упражнений у стены поможет эффективнее укрепить мышцы. Стена обеспечивает стабильную поддержку, тогда как движущаяся поверхность дорожки может создавать трудности для тех, кому сложно удерживать баланс", – объясняет Чернышова.
Перенос веса тела с опорой на стену
Это упражнение помогает развивать равновесие и укреплять мышцы ног, которые активно работают во время ходьбы.
- Встаньте лицом к стене и слегка коснитесь ее руками.
- Расставьте ноги чуть шире плеч.
- Медленно перенесите вес тела на одну ногу, согнув ее в колене. Другую ногу оставьте прямой.
- Вернитесь в исходное положение.
- Повторите движение, перенося вес на противоположную ногу.
Отжимания от стены
Это движение помогает укрепить верхнюю часть тела и мышцы кора, которые также важны для поддержания правильной осанки и устойчивости во время движения.
- Встаньте лицом к стене на расстоянии вытянутых рук.
- Упритесь ладонями в поверхность на ширине плеч.
- Напрягите мышцы живота и медленно согните локти, приближая грудь к стене.
- Оттолкнитесь руками и вернитесь в исходное положение.
- Выполняйте движения плавно, не торопясь.
Ходьба на месте с опорой на стену
Упражнение имитирует обычную ходьбу, помогает активизировать мышцы ног и улучшает координацию движений.
- Встаньте спиной к стене, прижавшись к ней спиной. Ноги расположите на ширине бедер.
- Напрягите мышцы живота.
- Поднимите одно колено по направлению к груди.
- Опустите ногу и повторите движение другой.
- Продолжайте поочередно поднимать колени, имитируя марш на месте.
Сгибание и разгибание коленей у стены
Это упражнение направлено на укрепление мышц ног, необходимых для ходьбы, вставания и сохранения подвижности.
- Встаньте лицом к стене и упритесь в нее ладонями для поддержки.
- Поставьте ноги на ширине бедер.
- Медленно согните колени и немного опустите таз. Не пытайтесь присесть слишком низко.
- Плавно выпрямите ноги и вернитесь в исходное положение.
- Выполните шесть повторений.
Важно выполнять все движения медленно, без резких наклонов и чрезмерной нагрузки. Амплитуду упражнений следует выбирать в соответствии со своими физическими возможностями.
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