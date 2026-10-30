Как сохранить силу после 50 лет: эксперты рекомендуют одно простое упражнение

С возрастом поддерживать мышечную силу, прочность костей и подвижность становится особенно важно. Эксперты подчеркивают, что регулярные физические упражнения помогают дольше оставаться активными и самостоятельными.

Врачи и тренеры назвали приседания одним из самых полезных упражнений для людей старше 50 лет. Издание parade.com рассказывает, чем они полезны для здоровья, как правильно их выполнять и сколько раз в неделю тренироваться.

Почему приседания особенно полезны после 50 лет?

Регулярные физические нагрузки помогают дольше сохранять здоровье и самостоятельность. По словам врача Вины Чавли, упражнения – один из самых эффективных способов поддерживать подвижность с возрастом и снижать риск хронических заболеваний.

Гериатр Фейт Д. Атай также подчеркивает, что начинать тренироваться никогда не поздно. Физическая активность в пожилом возрасте может помочь замедлить ухудшение состояния здоровья и положительно повлиять на продолжительность жизни.

Специалисты советуют уделять особое внимание силовым тренировкам. Как объясняет гериатр и профессор медицины Стефани Роджерс, с возрастом организм постепенно теряет мышечную массу и плотность костей. На этот процесс влияют гормональные изменения, недостаточная подвижность и нехватка белка в рационе.

Приседания помогают противодействовать этим изменениям, поскольку задействуют сразу несколько групп мышц, укрепляют нижнюю часть тела и поддерживают подвижность тазобедренных, коленных и голеностопных суставов.

Исследования также свидетельствуют, что регулярное выполнение приседаний может улучшить силу ног у пожилых людей и облегчить повседневные дела – от вставания со стула до ходьбы.

Как приседания могут влиять на долголетие?

Польза этого упражнения не ограничивается укреплением мышц. Силовые тренировки в целом связывают с более низким риском преждевременной смерти, в частности от сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

Врач Симран Малхотра отмечает, что даже умеренные силовые нагрузки могут быть полезны для здоровья. Они помогают поддерживать физическую форму и снижать риск развития ряда хронических заболеваний.

Приседания также помогают сохранять физическую независимость. Персональный тренер Эллисон Голдсмит объясняет, что крепкие мышцы и кости облегчают повседневные движения и помогают снизить риск травм при падениях.

Это особенно важно для людей старше 65 лет, поскольку падения могут приводить к серьезным травмам и госпитализации.

Как правильно выполнять приседания?

Чтобы получить пользу от упражнения и избежать излишней нагрузки, важно соблюдать правильную технику.

Персональный тренер Мерилинн Ларкин рекомендует выполнять приседания так:

Займите исходное положение. Поставьте ноги примерно на ширине бедер, держите спину ровно, а взгляд направьте вперед. При необходимости встаньте у стены или устойчивой опоры. Отведите таз назад. Медленно сгибайте колени, словно собираетесь сесть на стул. Опускайтесь контролируемо. Приседайте настолько глубоко, насколько позволяют ваши возможности, не теряя равновесия. Вернитесь в исходное положение. Оттолкнитесь стопами от пола и поднимитесь, напрягая ягодичные мышцы. Следите за дыханием. Вдыхайте при опускании и выдыхайте, когда встаете.

Если раньше вы не занимались силовыми тренировками, начинайте с приседаний без дополнительного веса. Когда движения станут привычными, можно постепенно добавлять гантели или другие отягощения.

Тренер Эллисон Голдсмит советует попробовать выполнять по 10-12 повторений в двух-четырех подходах, ориентируясь на собственную физическую подготовку.

Как изменить упражнение, если болят колени или спина?

Людям, которые чувствуют боль в коленях или спине, стоит сначала проконсультироваться с врачом или физиотерапевтом. Особенно важно не игнорировать новую или резкую боль, а также отек.

Если специалист разрешил выполнять упражнение, можно начать с облегченного варианта – приседаний с использованием стула. Для этого сядьте на стул, поставьте обе стопы на пол, а затем попробуйте встать без помощи рук. Возвращайтесь в положение сидя медленно, контролируя движение. Если без опоры встать сложно, можно помогать себе руками.

Такие приседания позволяют постепенно укреплять мышцы ног. Не нужно сразу стремиться к глубокому приседанию или использовать дополнительный вес.

Как часто нужно приседать после 50 лет?

Специалисты рекомендуют включать силовые упражнения в тренировки как минимум дважды в неделю. По словам Стефани Роджерс, оптимальным вариантом для многих взрослых могут быть три тренировки в неделю с перерывами для восстановления.

Важно тренировать не только ноги, но и другие основные группы мышц. Также силовые нагрузки стоит сочетать с аэробной активностью, например ходьбой.

Не пытайтесь сразу выполнять сложные варианты приседаний или работать с большим весом. Начинайте с посильной нагрузки и постепенно увеличивайте ее, сохраняя правильную технику.

Главное – регулярность. Даже простые упражнения, соответствующие вашему уровню подготовки, могут помочь сохранить мышечную силу, подвижность и способность самостоятельно выполнять повседневные дела в старшем возрасте.

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