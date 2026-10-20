Как уменьшить жир на животе: 4 эффективных упражнения с гантелями и гирями

Жир на животе может уходить медленно, даже если вы регулярно занимаетесь спортом. Чтобы добиться результата, важно сочетать сбалансированное питание, кардионагрузки и силовые тренировки.

Упражнения с гантелями и гирями помогают укрепить мышцы, повысить выносливость и увеличить расход энергии. Издание eatthis.com рассказывает о четырёх эффективных движениях, которые стоит добавить в свой тренировочный план.

Как уменьшить жир на животе:... Источник: Shutterstock Развернуть

Становая тяга с гирей

Это упражнение задействует мышцы спины, ягодиц и задней поверхности бедер, а также помогает укрепить корпус.

Как выполнять:

Поставьте ноги чуть шире гири.

Отведите таз назад и согните колени, чтобы взяться за ручку.

Держите спину ровно, а мышцы живота напряженными.

Оттолкнитесь стопами от пола и выпрямитесь, поднимая гирю.

В верхней точке напрягите ягодицы, а затем контролируемо опустите гирю.

Выполните 3 подхода по 10 повторений.

Как уменьшить жир на животе:... Источник: Shutterstock Развернуть

Тяга гантелей в планке

Упражнение сочетает силовую нагрузку на спину с работой мышц живота, которые помогают удерживать стабильное положение тела.

Как выполнять:

Примите положение планки на прямых руках, опираясь на гантели. Расставьте стопы шире для лучшего равновесия.

Напрягите пресс и ягодицы, не прогибайте поясницу.

Поднимите одну гантелю к бедру, отводя локоть назад.

Верните руку в исходное положение и повторите движение другой рукой.

Сделайте 3 подхода по 6–8 повторений на каждую руку.

Как уменьшить жир на животе:... Источник: Shutterstock Развернуть

Жим гантелей над головой стоя

Это движение укрепляет плечи и трицепсы, а для поддержания равновесия также требует активной работы мышц туловища.

Как выполнять:

Возьмите гантели и расположите их на уровне плеч, повернув ладони друг к другу.

Напрягите мышцы живота и ягодиц.

Поднимите гантели над головой, выпрямляя руки без резких движений.

Медленно опустите гантели до уровня плеч.

Выполните 3 подхода по 10 повторений.

Как уменьшить жир на животе:... Источник: Shutterstock Развернуть

Болгарские сплит-приседания

Это упражнение помогает укрепить квадрицепсы, ягодицы и мышцы, отвечающие за стабильность тела.

Как выполнять:

Встаньте спиной к скамейке или устойчивой опоре и положите на неё одну ногу.

Другую ногу выставьте вперед на удобное расстояние.

По желанию возьмите гантели в руки.

Медленно опуститесь вниз, сгибая переднюю ногу. Заднее колено должно приблизиться к полу.

Оттолкнитесь передней стопой и вернитесь в исходное положение.

Сделайте 3 подхода по 10 повторений на каждую ногу.

Регулярное выполнение этих упражнений поможет развить силу и выносливость, укрепить мышцы и поддерживать физическую форму. Для заметного уменьшения жировых отложений сочетайте силовые нагрузки с кардиотренировками, полноценным питанием и достаточным отдыхом.

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