Как укрепить колени после 60 лет: 5 эффективных упражнений на стуле
Узнайте, какие упражнения в...
Источник: magnific
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После 60 лет мышцы ног могут ослабевать, а колени — терять устойчивость и подвижность. Из-за этого становится труднее ходить, подниматься по лестнице и вставать со стула.
Чтобы укрепить коленные суставы и снизить риск падений, не обязательно выполнять сложные силовые упражнения. Издание eatthis.com опубликовало пять простых упражнений на стуле, которые помогут поддерживать силу ног и сохранять активность с возрастом.
По словам хирурга-ортопеда Наташи Трентакости, такие тренировки особенно полезны для людей, которые восстанавливаются после травм или операций, имеют проблемы с равновесием или артритом, либо возвращаются к физической активности после длительного перерыва.
Вставание со стула
Это упражнение задействует квадрицепсы и ягодичные мышцы, которые помогают разгибать ноги и поддерживать колени во время ходьбы и подъема по лестнице.
Трентакоста подчеркивает, что особое внимание нужно уделять медленному опусканию на стул. Такое движение помогает эффективнее нагружать мышцы бедер.
Как выполнять:
- Сядьте на прочный стул, поставив стопы на ширине бедер.
- Скрестите руки на груди.
- Слегка наклонитесь вперёд и поднимитесь, оттолкнувшись стопами от пола.
- Медленно вернитесь в сидячее положение, контролируя движение.
Разгибание ног в сидячем положении
Упражнение направлено на укрепление квадрицепсов — мышц передней поверхности бедра. Они важны для стабильности колен, ходьбы и подъема по лестнице.
Как выполнять:
- Сядьте ровно, согнув колени примерно под углом 90 градусов.
- Медленно выпрямите одну ногу перед собой.
- Задержитесь на 2–3 секунды.
- Контролируемо опустите ногу.
- Повторите движение другой ногой.
Когда упражнение станет легким, можно попробовать добавить сопротивление с помощью специальной ленты, если это не вызывает боли.
Ходьба сидя
Подъем колен в положении сидя активирует сгибатели бедра и помогает тренировать контроль над туловищем. Более сильные мышцы бедер способствуют лучшей подвижности и облегчают выполнение повседневных задач.
Как выполнять:
- Сядьте ближе к краю стула, держа спину ровно.
- Поставьте стопы на пол на ширине бедер.
- Медленно поднимите одно колено, не отклоняясь назад.
- Опустите ногу и повторите движение другой.
- Продолжайте поочередно поднимать колени, как при маршировке.
Разведение колен с лентой сопротивления
Это движение задействует среднюю и малую ягодичные мышцы. Они помогают удерживать таз в стабильном положении и контролировать положение колен во время ходьбы и вставания.
Как выполнять:
- Сядьте ровно на стул.
- Расположите эластичную ленту чуть выше колен.
- Медленно разведите колени в стороны, преодолевая сопротивление ленты.
- На мгновение задержитесь.
- Плавно вернитесь в исходное положение.
Следите за тем, чтобы движение было контролируемым, а спина оставалась ровной.
Укрепление подколенных сухожилий в сидячем положении
Это упражнение помогает нагрузить мышцы задней поверхности бедра без значительных движений в коленном суставе. Оно может быть полезно людям, которым сложно выполнять более активные упражнения из-за скованности или дискомфорта.
Как выполнять:
- Сядьте на стул и поставьте стопы на пол.
- Выдвиньте одну пятку немного вперед.
- Прижмите пятку к полу и попытайтесь потянуть её назад, не сдвигая ногу.
- Удерживайте напряжение несколько секунд.
- Расслабьте мышцы и повторите упражнение другой ногой.
Как тренироваться безопасно?
Начинайте с небольшого количества повторений и постепенно увеличивайте нагрузку в соответствии со своими возможностями. Выбирайте устойчивый стул, который не скользит, а все движения выполняйте медленно и без рывков.
Упражнения на стуле помогают укреплять мышцы, но не гарантируют более быстрого восстановления колен по сравнению с приседаниями. Если во время тренировки возникает боль, прекратите выполнение. При наличии заболеваний колен или после операции согласуйте программу занятий с врачом или физиотерапевтом.
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