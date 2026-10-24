Как укрепить мышцы бедер после 65 лет: 5 эффективных упражнений на лестнице
5 упражнений на ступеньках д...
Источник: magnific
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После 65 лет мышцы бедер могут слабеть, из-за чего становится труднее подниматься по лестнице и вставать со стула. Чтобы поддерживать силу ног, необязательно заниматься на тренажерах или беговой дорожке.
Обычную лестницу можно использовать для выполнения простых силовых упражнений, которые задействуют бедра и ягодицы. Издание eatthis.com опубликовало пять упражнений, которые помогут укрепить мышцы ног и поддерживать подвижность в пожилом возрасте.
Подъемы на ступеньку
При подъеме одна нога принимает на себя значительную часть веса тела, заставляя квадрицепсы активно работать. Это упражнение помогает укреплять бедра и облегчать повседневные движения.
Как выполнять:
- Встаньте лицом к нижней ступеньке.
- Полностью поставьте правую стопу на ее поверхность.
- При необходимости держитесь за перила.
- Оттолкнитесь правой ногой и поднимитесь.
- Медленно вернитесь в исходное положение.
- Повторите движение другой ногой.
Сделайте 2-3 подхода по 8-12 повторений на каждую ногу. Отдых – 45-60 секунд.
Контролируемые опускания со ступеньки
Во время медленного опускания мышцы бедер сдерживают движение тела под действием силы тяжести. Такая нагрузка помогает развивать силу квадрицепсов и контролировать положение коленей. Начинайте с небольшой высоты, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на суставы.
Как выполнять:
- Встаньте на нижнюю ступеньку и слегка держитесь за перила.
- Перенесите вес тела на правую ногу.
- Медленно опустите левую пятку к полу.
- Слегка коснитесь ею поверхности.
- Оттолкнитесь правой ногой и вернитесь в исходное положение.
- Выполните упражнение другой ногой.
Выполните 2-3 подхода по 6-10 повторений на каждую ногу. Отдых – 45-60 секунд.
Статическое удержание в раздельном приседе
Это упражнение помогает укрепить бедра благодаря удержанию положения с напряженными мышцами. Для начала достаточно оставаться в приседе в течение 15 секунд, постепенно увеличивая продолжительность при хорошем самочувствии.
Как выполнять:
- Поставьте правую ногу на нижнюю ступеньку, а левую отведите назад.
- Держитесь за перила для равновесия.
- Медленно согните оба колена.
- Опуститесь на комфортную глубину.
- Задержитесь в этом положении, не теряя равновесия.
- Поднимитесь и поменяйте ноги.
Выполните 2-3 подхода по 15-30 секунд на каждую ногу. Отдых – 30-45 секунд.
Ягодичный мостик с ногами на ступеньке
Сильные ягодичные мышцы и мышцы задней поверхности бедер помогают поддерживать подвижность и стабильность нижней части тела. Во время этого упражнения ноги расположены выше туловища, что меняет распределение нагрузки и активизирует мышцы тазобедренной области.
Как выполнять:
- Лягте на спину перед лестницей.
- Поставьте обе пятки на нижнюю ступеньку, согнув колени.
- Прижмите пятки к поверхности.
- Поднимите таз, пока туловище и бедра не образуют почти прямую линию.
- Задержитесь на мгновение.
- Медленно опустите таз на пол.
Выполните 2-3 подхода по 10-15 повторений. Отдых – 30-45 секунд.
Боковые подъемы на ступеньку
Движения в сторону задействуют внешние мышцы бедер и помогают развивать устойчивость при смене направления движения. Упражнение дополняет обычные подъемы вперед и позволяет тренировать ноги под другим углом.
Как выполнять:
- Встаньте боком к нижней ступеньке.
- Поставьте ближнюю к лестнице ногу на ступеньку.
- При необходимости держитесь за перила.
- Оттолкнитесь ногой и поднимитесь.
- Выпрямитесь, сохраняя равновесие.
- Медленно опуститесь и повторите движение. Затем поменяйте сторону.
Сделайте 2-3 подхода по 8-12 повторений на каждую ногу. Отдых – 45-60 секунд.
На что стоит обратить внимание?
После 65 лет важно начинать тренировки с посильной нагрузки и постепенно увеличивать ее. Используйте устойчивую ступеньку, держитесь за поручни, если это необходимо, и не торопитесь во время выполнения движений. Если возникают боль, головокружение или ощущение нестабильности, прекратите упражнение. При наличии проблем с коленями, равновесием или подвижностью перед началом тренировок стоит проконсультироваться с врачом или физиотерапевтом.
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