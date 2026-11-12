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Как укрепить мышцы живота после 65 лет: 4 эффективных упражнения

Руслана Стрелец

4 упражнения стоя для живота...

Источник: magnific

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После 65 лет особенно важно поддерживать тонус мышц живота и сохранять устойчивость тела. Обычная ходьба полезна для здоровья, однако она не всегда обеспечивает достаточную нагрузку на мышцы кора.

Фитнес-тренер Нонна Глейзер рекомендует четыре простых упражнения стоя, которые помогают укрепить пресс, улучшить осанку и координацию. Для их выполнения не нужны специальное оборудование или сложные тренажеры, пишет eatthis.com.

"Я всегда говорю людям не зацикливаться на том, что для укрепления пресса нужно лечь на пол и выполнять сотни скручиваний. Некоторые из моих любимых упражнений для кора выполняются именно стоя, особенно когда речь идет о клиентах старшего возраста", – объясняет тренер.

По ее словам, такие движения помогают тренировать мышцы в естественном для повседневной жизни положении. Они учат тело удерживать равновесие, переносить вес и стабилизировать корпус. Ходьба хорошо поддерживает работу сердца, но не обеспечивает такой же нагрузки на мышцы кора.

Подъем коленей стоя

Это упражнение активизирует мышцы живота, помогает развивать равновесие и укреплять нижнюю часть тела.

Как выполнять:

  1. Встаньте прямо, поставив стопы на ширине бедер.
  2. Для равновесия держитесь за спинку устойчивого стула или край стола.
  3. Медленно поднимите левое колено до уровня бедра.
  4. Задержитесь на секунду, напрягая мышцы живота, а затем опустите ногу.
  5. Повторите движение правой ногой.

Выполните по 10 повторений для каждой ноги. Во время упражнения следите за осанкой и не задерживайте дыхание.

Диагональные скручивания стоя

Движение помогает проработать косые мышцы живота, улучшить координацию и поддержать позвоночник.

"Не торопитесь – важно чувствовать работу мышц талии. Это упражнение задействует косые мышцы живота, развивает координацию и укрепляет мышцы, поддерживающие позвоночник", – отмечает Глейзер.

Как выполнять:

  1. Встаньте прямо, заведите руки за голову.
  2. Подтяните правый локоть по направлению к левому колену.
  3. Вернитесь в исходное положение.
  4. Повторите движение, приближая левый локоть к правому колену.
  5. Чередуйте стороны, выполняя движения без резких рывков.

Сделайте по 10 повторений на каждую сторону.

Отведение ноги в сторону стоя

Это упражнение не только задействует мышцы живота, но и укрепляет бедра, от которых во многом зависит устойчивость при ходьбе.

"Возможно, вы не воспринимаете это движение как упражнение для пресса, но мышцы кора постоянно работают, чтобы удерживать тело в стабильном положении. Кроме того, вы укрепляете бедра, которые важны для равновесия и профилактики падений", – объясняет тренер.

Как выполнять:

  1. Встаньте прямо, ноги расположите на ширине бедер. Руки положите на талию или держитесь за стул.
  2. Напрягите мышцы живота и перенесите вес на левую ногу.
  3. Правую ногу, не сгибая, медленно отведите в сторону. Стопу держите прямо.
  4. Поднимите ногу настолько высоко, насколько позволяет комфорт, задержитесь на мгновение и верните ее на пол.
  5. Повторите движение другой ногой.

Выполните по 10-12 повторений для каждой ноги.

Ходьба на месте с подъемом рук

Это движение одновременно задействует мышцы живота, рук и ног. Оно также помогает развивать координацию и контроль над телом.

"Во время этого упражнения мышцы кора, рук и ног работают вместе. Это способствует улучшению координации. Если вам неудобно поднимать руки над головой, можно оставить их на более низком уровне", – советует Глейзер.

Как выполнять:

  1. Встаньте прямо, расставив ноги на ширине бедер.
  2. Поднимите левое колено до уровня бедра, одновременно вытягивая правую руку вверх.
  3. Опустите руку и ногу.
  4. Теперь поднимите правое колено и левую руку.
  5. Чередуйте движения, сохраняя ровную осанку и контроль над телом.

Выполняйте упражнение в комфортном темпе, не забывая о равномерном дыхании.

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