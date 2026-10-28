Как укрепить плечи после 60 лет: 4 простых упражнения для выполнения дома

После 60 лет важно поддерживать силу мышц, чтобы сохранять подвижность и самостоятельность в повседневной жизни. Особое внимание стоит уделять плечам, ведь они помогают поднимать предметы, тянуться и выполнять привычные дела.

Для укрепления этой части тела не обязательно использовать тяжелые гантели или посещать спортзал. Издание eatthis.com рассказывает о четырех простых утренних упражнениях, которые помогут поддерживать силу и стабильность плеч после 60 лет.

Лиз Гиллард, основательница тренировочной студии с опытом более 20 лет, рекомендует уделять внимание задним дельтовидным мышцам. Они помогают стабилизировать плечи, поддерживать правильную осанку и выполнять тяговые движения.

"Упражнения для укрепления этой мышцы важны для всех, но особенно для людей с возрастом. Они улучшат вашу осанку, помогут вам сохранить силу и равновесие и снизят вероятность травм плеча", – объясняет специалистка.

Тяга эластичной ленты сидя

Это упражнение укрепляет мышцы спины и плечевого пояса.

Как выполнять:

Сядьте на коврик, вытянув ноги вперед. Обхватите стопы эластичной лентой и возьмите ее концы в руки. Выпрямите спину и потяните руки к бедрам, сводя лопатки. Держите мышцы живота напряженными. Медленно вернитесь в исходное положение.

Выполните 3 подхода по 10 повторений.

Поочередное опускание рук с лентой над головой

Упражнение помогает развивать силу плеч и контролировать движения рук.

Как выполнять:

Встаньте прямо, поставив ноги на ширине бедер. Поднимите руки над головой, удерживая эластичную ленту натянутой в форме буквы V. Опустите одну руку вниз, преодолевая сопротивление эластичной ленты. Другую оставьте вытянутой над головой. Вернитесь в исходное положение. Повторите движение другой рукой.

Сделайте 3 подхода по 10 повторений, чередуя руки.

Отжимания

Это упражнение задействует плечи, грудь и мышцы рук. При необходимости можно выполнять упрощенный вариант с колен или от стены.

Как выполнять:

Примите положение высокой планки, расположив ладони под плечами. Сгибая локти, медленно опустите грудь к полу. Следите, чтобы тело оставалось прямым. Оттолкнитесь ладонями и вернитесь в исходное положение.

Выполните 3 подхода по 10 повторений или меньше, если устаете.

Планка с касанием плеч

Упражнение развивает стабильность плечевого пояса и помогает укрепить мышцы корпуса.

Как выполнять:

Встаньте в планку на предплечьях, удерживая тело прямым. Поднимите правую руку и коснитесь ею левого плеча. Верните руку на пол. Повторите движение левой рукой, коснувшись правого плеча. Старайтесь не раскачивать бедрами во время выполнения.

Сделайте 2 подхода по 20 касаний – по 10 на каждую сторону.

Регулярное выполнение этих упражнений поможет поддерживать силу и подвижность плеч. Начинайте с комфортной нагрузки, двигайтесь контролируемо и не игнорируйте боль. Если у вас есть заболевания плечевых суставов или вы недавно перенесли травму, перед тренировками проконсультируйтесь с врачом.

Ранее OBOZ.UA писал, какие упражнения на кровати можно выполнять после 60 лет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.