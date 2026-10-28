Как укрепить плечи после 60 лет: 4 простых упражнения для выполнения дома
4 упражнения для укрепления...
Источник: magnific
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После 60 лет важно поддерживать силу мышц, чтобы сохранять подвижность и самостоятельность в повседневной жизни. Особое внимание стоит уделять плечам, ведь они помогают поднимать предметы, тянуться и выполнять привычные дела.
Для укрепления этой части тела не обязательно использовать тяжелые гантели или посещать спортзал. Издание eatthis.com рассказывает о четырех простых утренних упражнениях, которые помогут поддерживать силу и стабильность плеч после 60 лет.
Лиз Гиллард, основательница тренировочной студии с опытом более 20 лет, рекомендует уделять внимание задним дельтовидным мышцам. Они помогают стабилизировать плечи, поддерживать правильную осанку и выполнять тяговые движения.
"Упражнения для укрепления этой мышцы важны для всех, но особенно для людей с возрастом. Они улучшат вашу осанку, помогут вам сохранить силу и равновесие и снизят вероятность травм плеча", – объясняет специалистка.
Тяга эластичной ленты сидя
Это упражнение укрепляет мышцы спины и плечевого пояса.
Как выполнять:
- Сядьте на коврик, вытянув ноги вперед.
- Обхватите стопы эластичной лентой и возьмите ее концы в руки.
- Выпрямите спину и потяните руки к бедрам, сводя лопатки.
- Держите мышцы живота напряженными.
- Медленно вернитесь в исходное положение.
Выполните 3 подхода по 10 повторений.
Поочередное опускание рук с лентой над головой
Упражнение помогает развивать силу плеч и контролировать движения рук.
Как выполнять:
- Встаньте прямо, поставив ноги на ширине бедер.
- Поднимите руки над головой, удерживая эластичную ленту натянутой в форме буквы V.
- Опустите одну руку вниз, преодолевая сопротивление эластичной ленты. Другую оставьте вытянутой над головой.
- Вернитесь в исходное положение.
- Повторите движение другой рукой.
Сделайте 3 подхода по 10 повторений, чередуя руки.
Отжимания
Это упражнение задействует плечи, грудь и мышцы рук. При необходимости можно выполнять упрощенный вариант с колен или от стены.
Как выполнять:
- Примите положение высокой планки, расположив ладони под плечами.
- Сгибая локти, медленно опустите грудь к полу.
- Следите, чтобы тело оставалось прямым.
- Оттолкнитесь ладонями и вернитесь в исходное положение.
Выполните 3 подхода по 10 повторений или меньше, если устаете.
Планка с касанием плеч
Упражнение развивает стабильность плечевого пояса и помогает укрепить мышцы корпуса.
Как выполнять:
- Встаньте в планку на предплечьях, удерживая тело прямым.
- Поднимите правую руку и коснитесь ею левого плеча.
- Верните руку на пол.
- Повторите движение левой рукой, коснувшись правого плеча.
- Старайтесь не раскачивать бедрами во время выполнения.
Сделайте 2 подхода по 20 касаний – по 10 на каждую сторону.
Регулярное выполнение этих упражнений поможет поддерживать силу и подвижность плеч. Начинайте с комфортной нагрузки, двигайтесь контролируемо и не игнорируйте боль. Если у вас есть заболевания плечевых суставов или вы недавно перенесли травму, перед тренировками проконсультируйтесь с врачом.
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