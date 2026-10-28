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Как укрепить плечи после 60 лет: 4 простых упражнения для выполнения дома

Руслана Стрелец

4 упражнения для укрепления...

Источник: magnific

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После 60 лет важно поддерживать силу мышц, чтобы сохранять подвижность и самостоятельность в повседневной жизни. Особое внимание стоит уделять плечам, ведь они помогают поднимать предметы, тянуться и выполнять привычные дела.

Для укрепления этой части тела не обязательно использовать тяжелые гантели или посещать спортзал. Издание eatthis.com рассказывает о четырех простых утренних упражнениях, которые помогут поддерживать силу и стабильность плеч после 60 лет.

Лиз Гиллард, основательница тренировочной студии с опытом более 20 лет, рекомендует уделять внимание задним дельтовидным мышцам. Они помогают стабилизировать плечи, поддерживать правильную осанку и выполнять тяговые движения.

"Упражнения для укрепления этой мышцы важны для всех, но особенно для людей с возрастом. Они улучшат вашу осанку, помогут вам сохранить силу и равновесие и снизят вероятность травм плеча", – объясняет специалистка.

Тяга эластичной ленты сидя

Это упражнение укрепляет мышцы спины и плечевого пояса.

Как выполнять:

  1. Сядьте на коврик, вытянув ноги вперед.
  2. Обхватите стопы эластичной лентой и возьмите ее концы в руки.
  3. Выпрямите спину и потяните руки к бедрам, сводя лопатки.
  4. Держите мышцы живота напряженными.
  5. Медленно вернитесь в исходное положение.

Выполните 3 подхода по 10 повторений.

Поочередное опускание рук с лентой над головой

Упражнение помогает развивать силу плеч и контролировать движения рук.

Как выполнять:

  1. Встаньте прямо, поставив ноги на ширине бедер.
  2. Поднимите руки над головой, удерживая эластичную ленту натянутой в форме буквы V.
  3. Опустите одну руку вниз, преодолевая сопротивление эластичной ленты. Другую оставьте вытянутой над головой.
  4. Вернитесь в исходное положение.
  5. Повторите движение другой рукой.

Сделайте 3 подхода по 10 повторений, чередуя руки.

Отжимания

Это упражнение задействует плечи, грудь и мышцы рук. При необходимости можно выполнять упрощенный вариант с колен или от стены.

Как выполнять:

  1. Примите положение высокой планки, расположив ладони под плечами.
  2. Сгибая локти, медленно опустите грудь к полу.
  3. Следите, чтобы тело оставалось прямым.
  4. Оттолкнитесь ладонями и вернитесь в исходное положение.

Выполните 3 подхода по 10 повторений или меньше, если устаете.

Планка с касанием плеч

Упражнение развивает стабильность плечевого пояса и помогает укрепить мышцы корпуса.

Как выполнять:

  1. Встаньте в планку на предплечьях, удерживая тело прямым.
  2. Поднимите правую руку и коснитесь ею левого плеча.
  3. Верните руку на пол.
  4. Повторите движение левой рукой, коснувшись правого плеча.
  5. Старайтесь не раскачивать бедрами во время выполнения.

Сделайте 2 подхода по 20 касаний – по 10 на каждую сторону.

Регулярное выполнение этих упражнений поможет поддерживать силу и подвижность плеч. Начинайте с комфортной нагрузки, двигайтесь контролируемо и не игнорируйте боль. Если у вас есть заболевания плечевых суставов или вы недавно перенесли травму, перед тренировками проконсультируйтесь с врачом.

Ранее OBOZ.UA писал, какие упражнения на кровати можно выполнять после 60 лет.

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