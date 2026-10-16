Как укрепить руки после 60 лет: 4 простых упражнения на кровати
4 упражнения для рук после 6...
Источник: magnific
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После 60 лет мышцы рук могут терять силу, из-за чего даже привычные повседневные дела становятся сложнее. Восстановить мышечный тонус помогут регулярные упражнения, для которых не обязательно ходить в спортзал.
Некоторые эффективные движения можно выполнять прямо дома, используя прочную кровать в качестве опоры. Издание eatthis.com рассказывает о четырёх упражнениях, которые помогут укрепить руки и поддерживать физическую активность в пожилом возрасте.
Отжимания от кровати
Это упражнение помогает укрепить грудные мышцы, плечи и трицепсы. Опора на высоте уменьшает нагрузку по сравнению с обычными отжиманиями от пола.
Как выполнять:
- Встаньте лицом к кровати и положите ладони на ее прочный край чуть шире плеч.
- Отведите ноги назад, держа тело ровно.
- Сгибая локти, медленно приближайте грудь к опоре.
- Оттолкнитесь ладонями и вернитесь в исходное положение.
Выполните 2–3 подхода по 8–12 повторений, отдыхая между ними 45–60 секунд.
Наклонная планка на кровати
Во время планки мышцы плеч и рук удерживают тело в стабильном положении, а мышцы живота помогают сохранять правильную осанку. В отличие от отжиманий, здесь нужно не повторять движения, а поддерживать напряжение мышц в течение определенного времени.
Как выполнять:
- Поставьте ладони на край устойчивой кровати.
- Отодвиньте ноги назад и выпрямите руки.
- Выровняйте тело от головы до пят.
- Напрягите мышцы живота и удерживайте положение, не задерживая дыхание.
Сделайте 2–3 подхода по 20–40 секунд с отдыхом 30–45 секунд.
Обратные отжимания от кровати
Это упражнение направлено преимущественно на трицепсы – мышцы задней поверхности плеча. Оно помогает развивать силу рук, но требует осторожности, поскольку может создавать дополнительную нагрузку на плечевые суставы.
Как выполнять:
- Сядьте на край прочной кровати и положите ладони рядом с бедрами.
- Сдвиньте таз немного вперед, оставляя руки на опоре.
- Медленно сгибайте локти и опускайтесь на небольшое расстояние.
- Оттолкнитесь руками и вернитесь в исходное положение.
Выполните 2–3 подхода по 6–10 повторений, отдыхая 45–60 секунд. Не опускайтесь слишком низко и прекратите упражнение, если чувствуете боль в плечах.
Тяга гантелей в наклоне с опорой на кровать
Для сбалансированного укрепления верхней части тела важно тренировать не только мышцы, отвечающие за толкающие движения, но и те, которые обеспечивают тяговые движения. Тяга гантелей задействует мышцы спины и бицепсы.
Как выполнять:
- Поставьте одну ладонь на устойчивую поверхность кровати, а в другую возьмите легкую гантелю.
- Наклонитесь вперёд, сохраняя спину ровной.
- Подтяните гантелю к туловищу, направляя локоть назад.
- Медленно опустите руку.
- Выполните необходимое количество повторений и поменяйте сторону.
Сделайте 2–3 подхода по 8–12 повторений на каждую руку. Отдыхайте 45–60 секунд между подходами.
Как укрепить руки после 60 лет в домашних условиях?
Чтобы силовые упражнения приносили пользу, важно заниматься регулярно и постепенно увеличивать нагрузку. Не стоит сразу пытаться выполнить максимальное количество повторений.
Вот несколько рекомендаций:
- Тренируйтесь 2–4 раза в неделю. Оставляйте время для восстановления мышц, особенно после интенсивных занятий.
- Начинайте с двух подходов. Увеличивайте их количество, когда упражнения станут легче.
- Регулируйте сложность. При отжиманиях более высокая опора облегчает выполнение, тогда как более низкая увеличивает нагрузку.
- Постепенно добавляйте повторения. Сначала отточите технику, а затем увеличивайте объем работы или используйте легкие гантели.
- Сочетайте различные движения. Отжимания укрепляют мышцы, отвечающие за толчок, а тяга помогает развивать спину и бицепсы.
- Убедитесь в устойчивости опоры. Кровать не должна качаться или смещаться во время выполнения упражнений.
Регулярные тренировки помогают поддерживать силу рук и облегчают повседневные движения. Начинайте с комфортной нагрузки и постепенно адаптируйте программу к своим возможностям. Если у вас есть заболевания суставов или вы испытываете боль при движениях, перед началом занятий проконсультируйтесь с врачом.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие упражнения можно выполнять на полу после 60 лет.
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