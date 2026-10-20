11 вправ після 60 років, які допомагають зберігати енергію протягом дня

Після 60 років підтримувати бадьорість і фізичну активність протягом дня стає особливо важливо. Регулярні вправи допомагають зміцнювати м'язи, покращувати поставу, розвивати рівновагу та підтримувати рухливість суглобів.

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Для цього не обов'язково відвідувати спортзал або виконувати складні тренування. Фітнес-тренери старше 60 років рекомендують eatthis.com 11 вправ, які можна робити вдома, щоб залишатися сильними та активними.

72-річна тренерка Ліз Гіллард наголошує, що регулярні рухи з помірним навантаженням допомагають зміцнювати м'язи, покращувати поставу та підтримувати активність протягом дня.

"Я виявила, що виконання цих семи вправ сприяє підтриманню стабільного рівня енергії та метаболізму протягом дня", – зазначає вона.

62-річна інструкторка з пілатесу та йоги Мері Е. Хольтшнайдер пояснює, що навіть коротка руханка може допомогти подолати втому після тривалого сидіння та повернути зосередженість.

Перехід із позиції "піке" в планку

Ця вправа активізує м'язи живота, плечей і спини, а також розтягує задню поверхню ніг.

Станьте в планку, розташувавши долоні під плечима. Напружте м'язи живота та підніміть таз угору, утворюючи перевернуту літеру V. Підніміть одну ногу, а потім поверніться в планку, підтягуючи коліно до грудей. Виконайте 10 повторень на кожну ногу, контролюючи положення спини.

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Віджимання

Віджимання зміцнюють м'язи грудей, плечей, рук і корпусу.

Прийміть положення високої планки, розташувавши долоні під плечима. Згинайте лікті, опускаючи груди до підлоги, а потім відштовхніться руками та поверніться у вихідне положення. Спину тримайте рівною, не допускаючи провисання таза.

"Віджимання завжди допомагають мені відчути власну силу", – каже Гіллард.

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Якщо класичний варіант надто складний, спробуйте віджиматися від стіни, стільниці або дивана. Почніть із 10 повторень і поступово збільшуйте їхню кількість відповідно до своїх можливостей.

Віджимання на трицепс

Вправа спрямована на зміцнення задньої поверхні рук. Сядьте на підлогу, зігніть коліна та поставте стопи на поверхню. Розташуйте долоні позаду себе, приблизно під плечима. Підніміть таз, зігніть лікті, опускаючи тіло, а потім випряміть руки та поверніться у вихідне положення.

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Щоб спростити вправу, можна виконувати її біля стійкого стільця або тренувальної лави. Для складнішого варіанта випряміть ноги та спирайтеся на п'яти. Виконайте 10–20 повторень, якщо можете зберігати правильну техніку.

Випади з гантелями

Випади допомагають зміцнювати квадрицепси, сідниці та м'язи задньої поверхні стегон. Додавання гантелей також збільшує навантаження на руки.

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Станьте рівно, тримаючи гантелі вздовж тулуба. Зробіть крок назад і зігніть обидва коліна, опускаючись донизу. Переднє коліно має залишатися приблизно над щиколоткою. Потім відштовхніться передньою ногою та поверніться у вихідне положення.

Для додаткового навантаження можна одночасно згинати руки в ліктях, піднімаючи гантелі до плечей. Виконайте 10–20 повторень на кожну ногу, обираючи вагу, яка дає відчутне, але контрольоване навантаження.

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Присідання з жимом гантелей над головою

Ця комбінація залучає м'язи ніг, сідниць, плечей і рук.

Станьте рівно, тримаючи гантелі біля плечей. Відведіть таз назад і зігніть коліна, опускаючись у присідання. Підніміться, відштовхуючись п'ятами, та одночасно випряміть руки, піднімаючи гантелі над головою. Поверніть гантелі до плечей і повторіть рух.

Тренерка рекомендує починати з ваги приблизно 3,6–4,5 кг для кожної гантелі, але навантаження потрібно підбирати індивідуально. Виконайте 10–20 повторень або зупиніться раніше, якщо відчуваєте втому чи втрачаєте правильну техніку.

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Скручування для м'язів живота

Вправа допомагає зміцнювати м'язи корпусу, зокрема прямий і косі м'язи живота.

Ляжте на спину, зігніть коліна та поставте стопи на підлогу. Підніміть голову й плечі, злегка наближаючи грудну клітку до стегон. Поперек тримайте в стабільному положенні, а рухи виконуйте повільно, без ривків.

Поступово поверніться у вихідне положення, не опускаючи плечі різко на підлогу.

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Виконайте 10–20 повторень, стежачи за диханням і не напружуючи шию.

Розгинання спини з рухами руками

Ця вправа активізує м'язи спини та сідниць, а також допомагає протидіяти наслідкам тривалого сидіння.

Ляжте на живіт, витягнувши ноги та розташувавши руки біля грудей. Напружте м'язи живота й обережно підніміть голову, плечі та верхню частину грудної клітки над підлогою.

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Потім витягніть руки вперед, поверніть їх до грудей, згинаючи лікті, та повільно опустіться. Протягом усього руху не закидайте голову й намагайтеся зберігати шию в нейтральному положенні. Виконайте 10–20 повторень, не піднімаючи корпус надто високо.

Скручування хребта сидячи

Цей рух допомагає підтримувати рухливість грудного відділу хребта та покращувати поставу.

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Сядьте рівно, розправте плечі й витягніть маківку вгору. Зробіть глибокий вдих, а на видиху повільно поверніть грудну клітку в один бік. Затримайтеся на кілька секунд, після чого поверніться в центр і повторіть рух в інший бік.

"Уявіть, що ви піднімаєте маківку та розташовуєте вухо над плечем і грудною кліткою", – радить Хольтшнайдер.

Виконуйте рухи без різких поворотів, зберігаючи рівну поставу.

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Віджимання стоячи

Це доступний варіант класичних віджимань, який допомагає зміцнювати руки, груди та плечі.

Станьте обличчям до стійкої стільниці й покладіть на неї долоні. Відійдіть на зручну відстань, тримаючи тіло рівним. Згинайте лікті, наближаючи груди до поверхні, а потім відштовхніться руками.

"Тримайте м'язи живота та сідниць у напрузі й контролюйте рухи, не використовуючи інерцію", – пояснює Хольтшнайдер.

Що далі розташовані ноги від стільниці, то складнішою може бути вправа. Починайте з комфортного положення та поступово збільшуйте навантаження.

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Вправа "Тизер"

"Тизер" із пілатесу спрямований на зміцнення м'язів живота та розвиток рівноваги.

Сядьте на підлогу й трохи відхиліть корпус назад. Підніміть ноги, намагаючись знайти стійке положення на сідницях. Витягніть руки вперед і затримайтеся на кілька секунд.

Якщо складно тримати ноги випрямленими, зігніть коліна. Починайте з коротких утримань і збільшуйте їхню тривалість поступово. Важливо не перенапружувати поперек і не затримувати дихання.

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Бічні нахили з м'ячем

Остання вправа допомагає розвивати рухливість хребта та активізувати внутрішні м'язи стегон.

Станьте біля стійкої опори й розмістіть невеликий м'яч між стегнами, трохи вище колін. Злегка стисніть його ногами. Підніміть одну руку над головою та плавно нахиліть тулуб убік. Поверніться у вихідне положення й повторіть рух в інший бік. Виконуйте нахили повільно, не скручуючи корпус і не втрачаючи рівноваги.

Тренерка Хольтшнайдер зазначає, що такі рухи можуть сприяти підтриманню гнучкості та рухливості хребта.

Раніше OBOZ.UA писав, які вправи на підлозі корисні для людей після 60 років.

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