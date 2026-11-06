4 вправи щоранку: тренер розповів, як зміцнити прес і підтягнути живіт

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
У схемі міг бути навіть 14-літній підліток: Ступак оцінив провокацію у Петропавлівській БорщагівціУ схемі міг бути навіть 14-літній підліток: Ступак оцінив провокацію у Петропавлівській БорщагівціСили оборони відмінусували за добу 2 440 окупантів та 6 систем ППО ворога: дані ГенштабуСили оборони відмінусували за добу 2 440 окупантів та 6 систем ППО ворога: дані ГенштабуТаємниця особистого життя Кончити Вурст: що відомо про нове кохання переможниці Євробачення, яка живе з ВІЛТаємниця особистого життя Кончити Вурст: що відомо про нове кохання переможниці Євробачення, яка живе з ВІЛРосії влаштували масовий бойкот, Німеччина погрожує, спонсори – відмовляються, але Україна під ударом: гучний скандал з чемпіонатом світу з хокею-2027Росії влаштували масовий бойкот, Німеччина погрожує, спонсори – відмовляються, але Україна під ударом: гучний скандал з чемпіонатом світу з хокею-2027Ілюстраційне фото. ГороскопІдеальний день для фінансових справ: Риби, сміливо йдіть уперед, а на Левів чекає важкий період – гороскоп на 6 жовтня для всіхІлюстрація - працівник на заводіКраїна ЄС впала в залежність від українців: вони працюють у 70% компаній"Бажаємо справедливого миру": Фіцо заявив про підготовку масштабних інфраструктурних проєктів із Україною"Бажаємо справедливого миру": Фіцо заявив про підготовку масштабних інфраструктурних проєктів із УкраїноюУ Краснодарському краї атаковано Афіпський НПЗ: сталася пожежа. Фото і відеоУ Краснодарському краї атаковано Афіпський НПЗ: сталася пожежа. Фото і відеоІлюстрація - 25 копійокЗа 25 копійок заплатять 20 тисяч: у якому році має бути випущена монетаАнетта Барсівна без маски, кіста Насті Каменських та Віталій Козловський у Москві. Інтерв'ю з "королевою Троєщини", яка нині тримає менталку українцівАнетта Барсівна без маски, кіста Насті Каменських та Віталій Козловський у Москві. Інтерв'ю з "королевою Троєщини", яка нині тримає менталку українців
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

4 вправи щоранку: тренер розповів, як зміцнити прес і підтягнути живіт

Руслана СтрілецьРуслана Стрілець
Time to read2 хв
1,7 т.
4 вправи щоранку: тренер розповів, як зміцнити прес і підтягнути живіт
Підйоми ніг, бічна планка та ще два ефективні рухи допоможуть зміцнити м’язи преса й кора. Джерело: magnific

Плоский і підтягнутий живіт – мета багатьох людей, які прагнуть покращити свою фізичну форму. Однак для цього недостатньо щодня виконувати скручування чи підйоми тулуба.

Фітнес-тренер Тім Лю радить зосередитися на зміцненні м’язів кора та включити до ранкової рутини чотири прості вправи. Видання eatthis.com розповідає, як правильно їх виконувати та скільки повторень потрібно робити.

За словами тренера, багато людей прагнуть одночасно схуднути, наростити м’язи та отримати плоский живіт. Однак для помітних результатів одного тренування преса недостатньо. Необхідно поєднувати силові навантаження, збалансоване харчування з помірним дефіцитом калорій і щоденну фізичну активність.

Читайте також
Руслана СтрілецьРуслана Стрілець
4,9 т.
5 вправ для зміцнення ніг після 65 років: чоловікам варто виконувати їх регулярно
4,9 т.
5 вправ для зміцнення ніг після 65 років: чоловікам варто виконувати їх регулярно
Руслана СтрілецьРуслана Стрілець
5,0 т.
Як зміцнити прес після 60 років: 4 ефективні вправи на 21 день
5,0 т.
Як зміцнити прес після 60 років: 4 ефективні вправи на 21 день
Руслана СтрілецьРуслана Стрілець
3,1 т.
5 домашніх вправ для зміцнення стегон після 65 років: вони ефективніші за бігову доріжку
3,1 т.
5 домашніх вправ для зміцнення стегон після 65 років: вони ефективніші за бігову доріжку

Також фахівець радить не зловживати вправами для живота з додатковою вагою. Як і будь-які інші м’язи, прес може збільшуватися в об’ємі під впливом навантажень. Тому краще зосередитися на рухах, які розвивають витривалість, силу та стабільність кора.

Тренер пропонує виконувати наведений нижче комплекс із чотирьох вправ, повторюючи його 3-4 рази.

4 вправи щоранку: тренер розповів, як зміцнити прес і підтягнути живіт

Джерело: eatthis.com

Вакуум живота

Станьте на четвереньки: долоні розташуйте під плечима, а коліна – під стегнами. Максимально втягніть живіт, напружуючи м’язи кора, і затримайтеся в такому положенні на 20-30 секунд. Після цього розслабте м’язи живота.

4 вправи щоранку: тренер розповів, як зміцнити прес і підтягнути живіт

Джерело: eatthis.com

Прокачування колеса для преса

Станьте на коліна та візьміться обома руками за колесо для преса. Напружте живіт і сідниці, після чого повільно прокотіть колесо вперед, витягуючи тіло якомога далі.

У найнижчій точці видихніть і контрольовано поверніться у вихідне положення. Виконайте 10 повторень. Важливо не прогинати поперек і постійно тримати м’язи живота напруженими.

4 вправи щоранку: тренер розповів, як зміцнити прес і підтягнути живіт

Джерело: eatthis.com

Бічна планка з обертанням

Прийміть положення бічної планки, спираючись на передпліччя. Лікоть має перебувати безпосередньо під плечем, а ноги – лежати одна на одній.

Напружте прес і сідниці. Верхню руку заведіть під корпус, повертаючи тулуб, а потім поверніться у вихідне положення. Зробіть 8–10 повторень, після чого змініть бік.

4 вправи щоранку: тренер розповів, як зміцнити прес і підтягнути живіт

Джерело: eatthis.com

Підйом ніг лежачи

Ляжте на спину, притисніть поперек до підлоги та випряміть ноги. Напружуючи м’язи живота, підніміть обидві ноги в напрямку голови.

Потім повільно опустіть їх, не втрачаючи контролю над рухом і не розслабляючи прес. Виконайте 10–15 повторень.

"Цей ранковий комплекс складається лише з чотирьох вправ, але допомагає приділити увагу основним м’язам живота та зміцнити кор. Для кращого результату варто повторювати всі чотири вправи 3-4 рази та поєднувати їх із регулярною фізичною активністю і правильним харчуванням", – підсумовує тренер.

Раніше OBOZ.UA розповідав, які вправи допоможуть зменшити жир на животі.

Підписуйтесь на канали OBOZ.UA в Telegram та Viber, щоб бути в курсі останніх подій.

Схожі теми
здоров'яВправиФітнеспорада
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!