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4 вправи, яких тренер радить уникати після 50 років

Руслана СтрілецьРуслана Стрілець
Time to read2 хв
icon 6,5 т.
4 вправи, яких тренер радить уникати після 50 років
Дізнайтеся, чим замінити потенційно проблемні рухи, щоб підтримувати м’язову силу й рухливість. Джерело: magnific

Після 50 років важливо не лише залишатися фізично активними, а й правильно підбирати вправи для тренувань. З віком рухливість суглобів може знижуватися, а деякі силові навантаження здатні посилювати дискомфорт у плечах і спині.

Фітнес-тренер Тім Лю назвав чотири популярні вправи, які варто замінити безпечнішими альтернативами. Видання eatthis.com розповідає, яких рухів краще уникати та як тренуватися, щоб підтримувати силу й рухливість із віком.

4 вправи, яких тренер радить уникати після 50 років

Джерело: eatthis.com

Жим штанги лежачи на горизонтальній лаві

Ця вправа допомагає розвивати грудні м’язи, проте не всім підходить після 50 років. Під час виконання жиму значне навантаження може припадати на плечові суглоби, особливо якщо техніка неправильна або рухливість плечей обмежена.

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Що робити натомість: спробуйте жим гантелей лежачи. Вони дають змогу рухати кожною рукою незалежно та підбирати комфортнішу амплітуду руху.

4 вправи, яких тренер радить уникати після 50 років

Джерело: eatthis.com

Тяга штанги в нахилі

Тяга штанги допомагає зміцнювати м’язи верхньої частини спини та найширші м’язи. Проте для її правильного виконання необхідно зберігати стабільне положення корпусу. Якщо рухливість знижена або складно утримувати спину в правильному положенні, навантаження на хребет може зрости.

Що робити натомість: оберіть тягу з опорою грудьми, використовуючи гантелі або спеціальний тренажер. Такий варіант допомагає зменшити потребу утримувати корпус у нахилі.

4 вправи, яких тренер радить уникати після 50 років

Джерело: eatthis.com

Віджимання на брусах або від лави на трицепс

Під час цієї вправи плечі відводяться назад, а в нижній точці руху плечовий суглоб може зазнавати значного навантаження. Особливо обережними варто бути людям, які вже мають дискомфорт у плечах або обмежену рухливість.

Що робити натомість: спробуйте звичайні віджимання, адаптувавши їх до свого рівня підготовки, або розгинання рук із гантелями для тренування трицепсів.

4 вправи, яких тренер радить уникати після 50 років

Джерело: eatthis.com

Тяга верхнього блока за голову

Ця вправа передбачає заведення грифа за голову, що вимагає достатньої рухливості плечей і грудного відділу хребта. Якщо її бракує, рух може створювати зайве навантаження на шию та плечові суглоби.

Що робити натомість: виконуйте тягу верхнього блока до верхньої частини грудей. Такий варіант дає змогу тренувати найширші м’язи спини без необхідності заводити гриф за голову.

Як тренуватися після 50 років без зайвого навантаження?

Вік сам по собі не є причиною відмовлятися від силових вправ. Важливіше враховувати стан суглобів, рівень рухливості, фізичну підготовку та правильність техніки.

Якщо певний рух спричиняє біль, не варто продовжувати виконувати його через силу. Краще зменшити навантаження, змінити техніку або підібрати альтернативу разом із фахівцем. За наявності хронічних захворювань чи травм програму тренувань бажано узгодити з лікарем.

"Головне правило: силові тренування мають допомагати зберігати м’язи та рухливість, а не провокувати біль. Правильно підібрані вправи дають змогу залишатися активними й після 50 років", – підсумовує тренер.

Раніше OBOZ.UA пояснював, які вправи допомагають уповільнити старіння після 50 років.

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