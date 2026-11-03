5 ранкових вправ для жінок після 65 років, які зміцнюють м’язи кора

З віком м’язи живота, спини та стегон поступово втрачають силу, що може впливати на поставу, рівновагу та рухливість. Особливо важливо підтримувати м’язи кора жінкам після 65 років, адже вони допомагають зберігати стабільність тіла та знижують ризик падінь.

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Фітнес-тренерка Деніз Чакоян рекомендує п’ять простих вправ, які можна виконувати вранці вдома. Вони не потребують спеціального обладнання та допомагають підготувати тіло до щоденних навантажень, пише eatthis.com.

За словами експертки, регулярне тренування м’язів кора допомагає підтримувати стабільність тіла та знижувати ризик падінь.

"З віком ці м’язи можуть поступово слабшати, що ускладнює повсякденні дії", – пояснює Чакоян.

Вона радить виконувати вправи вранці, щоб м’яко активізувати м’язи після нічного відпочинку та підготувати тіло до навантажень протягом дня.

При цьому не потрібно робити весь комплекс щодня. Для початку достатньо обрати дві-три вправи та виконувати їх два-три рази на тиждень. Поступово можна збільшувати тривалість занять або кількість повторень.

Напруження м’язів живота сидячи

Ця вправа допомагає активізувати м’язи живота без значного навантаження на суглоби.

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Сядьте на стійкий стілець, тримайте спину рівно, а стопи поставте на підлогу. Напружте живіт так, ніби готуєтеся до легкого удару. Зберігайте напруження протягом п’яти секунд. Розслабте м’язи та повторіть рух.

Піднімання колін стоячи

Вправа залучає м’язи живота та допомагає розвивати рівновагу й контроль над рухами.

Станьте рівно, розставивши ноги на ширині стегон. Для стійкості тримайтеся за спинку стільця або край стільниці. Підніміть ліве коліно до рівня стегна, затримайтеся на мить і напружте м’язи живота. Повільно опустіть ногу. Повторіть рух правим коліном. Протягом вправи стежте за поставою та не затримуйте дихання.

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Планка біля стіни

Це полегшений варіант планки, який дає змогу зміцнювати м’язи кора без необхідності опускатися на підлогу.

Станьте обличчям до стіни на відстані приблизно витягнутої руки. Поставте долоні на стіну на рівні плечей. Зробіть кілька кроків назад, щоб тіло утворило пряму лінію від голови до п’ят. Напружте м’язи живота та сідниць. Утримуйте положення, зберігаючи рівне дихання.

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Розгинання ніг сидячи

Рух допомагає зміцнювати м’язи ніг і підтримувати стабільність тіла.

Сядьте на стілець, зігнувши коліна приблизно під прямим кутом. Випряміть спину та напружте м’язи живота. Повільно розігніть одну ногу в коліні. Затримайтеся в такому положенні на три-п’ять секунд. Контрольовано опустіть ногу. Повторіть вправу іншою ногою.

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Нахили таза стоячи

Ця вправа активізує м’язи живота та сідниць, допомагаючи підтримувати стабільність корпусу.

Станьте рівно, поставивши ноги на ширині стегон. Покладіть долоні на стегна. Злегка підкрутіть таз, підтягуючи куприк уперед. Одночасно напружте сідниці та м’язи живота. Затримайтеся на три секунди, після чого розслабтеся. Повторіть рух.

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