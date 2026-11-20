Після 65 років організм поступово втрачає м’язову масу, через що може зменшуватися фізична сила та погіршуватися рівновага. Проте регулярні силові навантаження допомагають уповільнити ці вікові зміни та підтримувати активність.

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Для цього не обов’язково ходити до спортзалу або купувати спеціальне обладнання. Тренер Джеймс Брейді назвав eatthis.com п’ять простих вправ, які можна виконувати вдома для зміцнення м’язів після 65 років.

Чому силові вправи важливі після 65 років?

З віком поступово зменшується м’язова маса – цей процес називають саркопенією. Він може негативно впливати на силу, рівновагу та здатність виконувати звичайні щоденні справи.

Водночас силові навантаження допомагають уповільнити ці зміни. Метааналіз 13 рандомізованих контрольованих досліджень за участю 569 людей похилого віку показав, що такі тренування здатні покращувати силу хвата, швидкість ходьби та стан скелетних м’язів.

За словами тренера Джеймса Брейді, регулярні силові вправи допомагають не лише зберігати, а й поступово відновлювати м’язи.

"Щоденні рухи, спрямовані на розвиток сили, можуть допомогти людям похилого віку підтримувати та відновлювати м’язову масу, особливо якщо поступово збільшувати складність тренувань", – пояснює фахівець.

Для занять знадобляться стілець, стіна, стійка стільниця та пара легких гантелей або пляшок із водою.

Присідання зі стільцем

Ця вправа допомагає зміцнити стегна та сідниці, а також полегшує виконання звичайних побутових рухів – наприклад, вставання з крісла.

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Як виконувати:

Станьте перед стійким стільцем, розставивши ноги приблизно на ширину плечей. Повільно відводьте таз назад і опускайтеся до сидіння. Легко торкніться стільця та підніміться, спираючись на ноги. Протягом усього руху тримайте спину рівною, а груди – розправленими. Зробіть 2-3 підходи по 10-12 повторень. Відпочивайте між підходами 60-90 секунд.

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Віджимання від стіни

Це полегшений варіант класичних віджимань, який дає змогу тренувати верхню частину тіла без необхідності опускатися на підлогу. Він залучає грудні м’язи, плечі та руки.

Як виконувати:

Станьте обличчям до стіни на відстані витягнутих рук. Упріться долонями в поверхню на рівні плечей. Згинаючи лікті, повільно наближайте груди до стіни. Відштовхніться долонями та поверніться у вихідне положення. Стежте, щоб спина та ноги залишалися на одній лінії. Виконайте 2-3 підходи по 10-15 повторень, відпочиваючи 45-60 секунд.

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Зворотні випади з опорою

Вправа спрямована на зміцнення ніг і водночас допомагає розвивати рівновагу. Опора на стілець або стільницю робить рухи контрольованішими та зменшує ризик втрати стійкості.

Як виконувати:

Станьте біля стійкого стільця або стільниці та за потреби тримайтеся рукою за опору. Зробіть однією ногою крок назад. Повільно зігніть обидва коліна, опускаючись у випад. Поверніться у вертикальне положення. Повторіть рух іншою ногою. Зробіть 2-3 підходи по 8-10 повторень на кожну ногу. Відпочинок між підходами – 45-60 секунд.

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Підйоми на носки стоячи

Литкові м’язи відіграють важливу роль під час ходьби, підтримання рівноваги та переміщення. Їх зміцнення допомагає зберігати рухливість і стійкість у повсякденному житті.

Як виконувати:

Станьте біля стільця або іншої надійної опори. Повільно підніміть п'яти, переносячи вагу тіла на передню частину стоп. Затримайтеся у верхньому положенні на 1-2 секунди. Плавно опустіть п'яти на підлогу. Зробіть 2-3 підходи по 12-15 повторень. Відпочивайте 30-45 секунд між підходами.

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Тяга гантелей у нахилі

Завершує комплекс вправа для верхньої частини спини, плечей і рук. Для неї підійдуть легкі гантелі або звичайні пляшки з водою.

Як виконувати:

Поставте ноги на ширині стегон і трохи нахиліть корпус уперед, відводячи таз назад. Тримайте спину рівною, а руки з обтяженням опустіть униз. Зігніть лікті та потягніть їх назад, наближаючи до тулуба. Повільно опустіть руки у вихідне положення. Виконайте 2-3 підходи по 10-12 повторень. Відпочивайте 45-60 секунд між підходами.

Регулярне виконання цих п’яти вправ допоможе підтримувати силу ніг, спини, грудей і рук без складного обладнання. Головне – дотримуватися правильної техніки, не поспішати та поступово збільшувати навантаження, коли рухи стають надто легкими.

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