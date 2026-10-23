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5 вправ біля стіни, які допоможуть зміцнити руки після 70 років

Руслана СтрілецьРуслана Стрілець
Time to read3 хв
2,2 т.
5 вправ біля стіни, які допоможуть зміцнити руки після 70 років
Як підтягнути руки після 70 років: 5 простих вправ для домашніх тренувань. Джерело: magnific

З віком м’язи рук поступово втрачають силу та об’єм, через що шкіра може виглядати менш пружною. Щоб підтримувати м’язовий тонус після 70 років, не обов’язково відвідувати тренажерний зал або використовувати важкі гантелі.

Звичайна стіна допоможе виконувати вправи для зміцнення трицепсів, плечей і м’язів верхньої частини спини. Видання eatthis.com розповідає про п’ять ефективних рухів, які можна додати до домашніх тренувань.

Як зміцнити руки після 70 років?

З віком підтримувати м’язову масу стає особливо важливо. Регулярні силові вправи допомагають протидіяти її втраті, зберігати силу та покращувати фізичну форму. Розвиток м’язів також може зробити руки візуально більш підтягнутими, хоча вправи не здатні усунути надлишок шкіри.

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Для тренування не обов’язково використовувати важкі обтяження. Вправи біля стіни дають змогу регулювати навантаження залежно від положення тіла: що далі ноги від стіни, то складніше виконувати віджимання.

Рекомендований варіант – три підходи по 6-10 повторень кожної вправи, якщо це відповідає вашій фізичній підготовці.

Віджимання від стіни

Ця вправа задіює м’язи грудей, плечей і трицепси. Вона підходить для початківців, оскільки навантаження легко регулювати.

Як виконувати:

  • Поставте долоні на стіну на рівні грудей, розташувавши їх на ширині плечей.
  • Зробіть крок назад і випряміть тіло.
  • Повільно згинайте лікті, наближаючи груди до стіни.
  • Поверніться у вихідне положення, відштовхнувшись долонями.

Щоб ускладнити вправу, відступіть трохи далі від стіни. Слідкуйте, щоб спина залишалася рівною, а живіт – напруженим.

Віджимання від стіни з акцентом на трицепси

Трицепси розташовані на задній поверхні плеча. Їх зміцнення допомагає підтримувати силу рук і покращувати їхній м’язовий тонус.

На відміну від звичайних віджимань, у цьому варіанті долоні розміщують ближче одна до одної, а лікті тримають біля тулуба.

Як виконувати:

  • Поставте долоні на стіну приблизно на ширині плечей або трохи вужче.
  • Відійдіть назад, зберігаючи рівне положення тіла.
  • Згинайте лікті, спрямовуючи їх назад уздовж тулуба.
  • Повільно наближайте груди до стіни.
  • Відштовхніться долонями та поверніться у вихідне положення.

Виконуйте рухи контрольовано, не розводячи лікті широко в сторони.

Підтягування у дверному отворі

Ця вправа допомагає зміцнити м’язи рук, зокрема біцепси. Для неї знадобиться міцна дверна рама, за яку можна надійно триматися.

Як виконувати:

  • Станьте у дверному отворі та візьміться руками за бокові частини рами.
  • Злегка зігніть коліна й обережно відхиліться назад.
  • Згинаючи лікті, підтягніть груди до рами.
  • Затримайтеся на мить і повільно випряміть руки.

Важливо заздалегідь переконатися, що рама стійка, а хват надійний. Не використовуйте конструкції, які можуть зміститися або не витримати навантаження.

Вправа "Янгол біля стіни"

Цей рух спрямований на зміцнення м’язів верхньої частини спини та покращення рухливості плечей. Він також допомагає працювати над поставою.

Як виконувати:

  • Станьте спиною до стіни, притиснувши до неї спину та голову настільки, наскільки це комфортно.
  • Зігніть руки в ліктях і розташуйте їх приблизно на рівні плечей.
  • Спробуйте притиснути до стіни тильні сторони долонь і передпліч.
  • Повільно піднімайте руки вгору, а потім опускайте.
  • Рухайтеся лише в межах комфортної амплітуди.

Не намагайтеся будь-якою ціною зберегти контакт зі стіною, якщо це спричиняє біль або сильний дискомфорт у плечах.

Віджимання від стіни на одній руці

Це складніший варіант звичайних віджимань. Оскільки основне навантаження припадає на одну руку, м’язам доводиться працювати інтенсивніше. Водночас вправа залучає м’язи корпусу, які допомагають утримувати рівновагу.

Як виконувати:

  • Станьте обличчям до стіни та поставте одну долоню на рівні грудей.
  • Іншу руку покладіть на стегно.
  • Тримайте корпус рівно, не повертаючи таз убік.
  • Повільно зігніть лікоть і наблизьтеся до стіни.
  • Відштовхніться долонею та поверніться у вихідне положення.
  • Повторіть рух іншою рукою.

Починайте з невеликого навантаження, стоячи близько до стіни. Не відводьте лікоть надто далеко вбік. Якщо важко зберігати рівновагу або правильну техніку, краще виконувати звичайні віджимання двома руками.

Як тренуватися безпечно після 70 років?

Починайте з простих варіантів і поступово збільшуйте навантаження. Не поспішайте під час виконання вправ, дихайте рівномірно та уникайте різких рухів. Якщо маєте проблеми із суглобами, порушення рівноваги або хронічні захворювання, узгодьте програму тренувань із лікарем.

Головне – регулярність і правильна техніка. Силові вправи допомагають підтримувати м’язову масу, силу рук і самостійність у повсякденному житті, а для тренування не завжди потрібні тренажери чи важкі гантелі.

Раніше OBOZ.UA зазначав, які вправи на підлозі допоможуть зміцнити м'язи після 60 років.

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