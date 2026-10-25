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5 вправ у ліжку, які допоможуть зменшити біль у попереку після 60 років

Руслана СтрілецьРуслана Стрілець
Time to read4 хв
2,7 т.
5 вправ у ліжку, які допоможуть зменшити біль у попереку після 60 років
Як позбутися ранкової скутості спини після 60 років: 5 простих вправ. Джерело: magnific

Після 60 років багато людей стикаються зі скутістю та напруженням у попереку, особливо вранці після сну. Тривале перебування в одному положенні та недостатня рухливість можуть посилювати дискомфорт у спині.

Полегшити неприємні відчуття допоможуть прості вправи, для виконання яких навіть не потрібно вставати з ліжка. Видання eatthis.com опублікувало п’ять рухів, які допоможуть розім’яти поперек, розслабити м’язи та поліпшити рухливість.

Чому після сну болить і напружується поперек?

Багато людей старше 60 років відчувають скутість у спині після пробудження або тривалого сидіння. Дискомфорт також може виникати під час нахилів, стояння та виконання повсякденних справ. Часто ці відчуття супроводжуються напруженням у стегнах і задній поверхні ніг.

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Однією з причин може бути малорухливий спосіб життя. Через тривале сидіння м’язи-згиначі стегон можуть ставати менш гнучкими, а слабкі сідничні м’язи та м’язи живота не забезпечують достатньої підтримки тулуба. У результаті на поперек припадає додаткове навантаження.

Ранкова скутість також пов’язана з тривалим перебуванням у нерухомому положенні під час сну. Водночас постійне уникнення рухів через страх посилити біль може погіршувати ситуацію, зменшуючи рухливість і витривалість м’язів.

Важливо: перед виконанням вправ проконсультуйтеся з лікарем, якщо біль супроводжується онімінням, поколюванням або слабкістю в ногах, виник після падіння чи посилюється вночі. Раптові порушення контролю сечового міхура або кишківника, а також оніміння в ділянці паху потребують невідкладної медичної допомоги.

5 вправ для попереку, які можна виконувати в ліжку

Нахили таза

Ця вправа допомагає м’яко розім’яти поперек і активувати глибокі м’язи живота.

Як виконувати:

  • Ляжте на спину, зігніть коліна та поставте стопи на матрац на ширині стегон.
  • Напружте м’язи живота й обережно притисніть поперек до ліжка, трохи підкручуючи таз.
  • Затримайтеся на 3 секунди, потім розслабтеся та поверніться у вихідне положення.
  • Повторіть рух у повільному темпі.

Зробіть 10-12 повторень.

Ковзання п’ятою по матрацу

Вправа активує м’язи живота, які допомагають стабілізувати таз і поперек під час ходьби.

Як виконувати:

  • Ляжте на спину, зігніть коліна, залишивши стопи на матраці.
  • Злегка напружте м’язи живота.
  • Повільно ковзайте однією п’ятою вперед, випрямляючи ногу, але не відриваючи її від поверхні.
  • Поверніть ногу у вихідне положення та повторіть рух іншою ногою.

Виконайте 8-10 повторень на кожну ногу.

Сідничний місток

Ця вправа зміцнює сідничні м’язи, які допомагають підтримувати тіло та зменшувати навантаження на поперек.

Як виконувати:

  • Ляжте на спину, зігніть коліна та поставте стопи на матрац.
  • Напружте сідниці й повільно підніміть таз.
  • Намагайтеся утворити пряму лінію від плечей до колін.
  • Затримайтеся на 2–3 секунди, а потім плавно опустіть таз.

Зробіть 10 повторень. За можливості після короткого відпочинку виконайте ще один підхід.

Розтягнення згиначів стегна лежачи на боці

Тривале сидіння може зменшувати гнучкість м’язів передньої частини стегна. Їхнє обережне розтягнення допомагає зменшити напруження в ділянці таза.

Як виконувати:

  • Ляжте на бік біля краю ліжка, підкладіть подушку під голову.
  • Нижню ногу трохи зігніть для стійкості.
  • Зігніть верхню ногу в коліні та обережно візьміться за щиколотку. Якщо не можете дотягнутися, скористайтеся рушником.
  • Повільно відведіть ногу назад, поки не відчуєте легке розтягнення передньої частини стегна.
  • Не прогинайте поперек і дихайте рівномірно.

Повторіть вправу на іншому боці. Утримуйте положення 30 секунд, виконавши по 2 повторення на кожну сторону.

Поза дитини

Це м’яке розтягнення допомагає розслабити м’язи спини та стегон. Вправа також може стати завершальним етапом ранкової розминки.

Як виконувати:

  • Станьте на коліна на матраці, трохи розставивши їх.
  • Повільно відведіть таз назад у напрямку п’ят.
  • Витягніть руки вперед і опустіть лоб на матрац або подушку.
  • Розслабте спину та спокійно дихайте.
  • Щоб вийти з пози, поверніть руки назад і повільно підніміть тулуб.

Якщо колінам незручно, покладіть під них або між сідницями та п’ятами подушку. Не виконуйте рух через біль.

Утримуйте положення 30-45 секунд.

Як часто виконувати вправи?

Найзручніше робити цю коротку розминку вранці, коли скутість після сну може бути найбільш відчутною. На весь комплекс знадобиться приблизно 5-8 хвилин.

Після завершення не поспішайте вставати: спочатку поверніться на бік, допоможіть собі руками та повільно сядьте на ліжку.

За умови доброї переносимості вправи можна виконувати щодня. Якщо після тривалого сидіння поперек знову напружується, коротку розминку можна повторити ввечері.

Головне – рухатися повільно, не затримувати дихання та не ігнорувати біль. Якщо вправи посилюють дискомфорт або скутість не минає, варто звернутися до фахівця, щоб визначити причину симптомів і підібрати відповідне навантаження.

Раніше OBOZ.UA розповідав, які вправи допоможуть продовжити життя.

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