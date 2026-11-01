У світовому хокеї розгортається сюрреалістичний скандал. Збірна України, яка на льоду виборола історичне право зіграти в елітному дивізіоні чемпіонату світу-2027 (вперше за майже 20 років!), опинилася за крок від того, щоб втратити свою путівку в кабінетах. І найгірше те, кому саме віддають наше місце – збірній росії.

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Цього сезону збірна України фінішувала другою у Дивізіоні IA і офіційно піднялася до еліти світового хокею. У травні 2027 року в Німеччині наша команда мала зіграти в одній групі зі Швейцарією, Фінляндією, Швецією, Словаччиною, Латвією, Австрією та Словенією. Ми чекали на повернення до компанії найсильніших майже два десятиліття.

Але 30 жовтня Спортивний арбітражний суд (CAS) у Лозанні задовольнив апеляцію росіян і зобов'язав Міжнародну федерацію хокею (IIHF) негайно повернути збірні рф до всіх турнірів. Судді вирішили, що аргументи про загрозу безпеці нібито "не підкріплені достатніми доказами" (хоча паралельно той самий CAS залишив у силі бан для російських керлінгістів саме через ризики зриву змагань і проблеми з безпекою – подвійні стандарти у всій красі).

Це підтвердив член ради ІІХФ та очільник шведського хокею Андерс Ларссон. Справа у старому правилі, яке конгрес федерації ухвалив раніше: коли росія повертається, її зобов'язані одразу повернути на той самий рівень, де вона була до відсторонення – тобто в Елітний дивізіон.

Оскільки кількість учасників ЧС суворо обмежена (16 команд), телевізійні контракти підписані, а формат затверджений, для Росії потрібно "звільнити" слот. І за регламентом зайвою стає остання команда, яка зайшла знизу – тобто збірна України. Нас просто повертають назад у Дивізіон IA, а росіян ставлять на наше місце.

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Куди ще CAS наказав пустити росіян вже найближчим часом?

Рішення суду набуло чинності негайно і стосується одразу п'яти турнірів сезону 2026/27:

Молодіжний ЧС (U-20) у Канаді (26 грудня 2026 – 5 січня 2027);

Юніорський ЧС серед дівчат (U-18) у Чехії (8–16 січня 2027);

Юніорський ЧС серед юнаків (U-18) у США (22 квітня – 2 травня 2027);

Чоловічий ЧС в еліті у Німеччині (14–30 травня 2027);

Жіночий ЧС у Канаді (листопад 2027).

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