Як підтягнути стегна: 5 ефективних силових вправ

Підтягнуті ноги та міцні стегна – результат регулярних тренувань і правильно підібраних вправ. Силові навантаження допомагають зміцнити м’язи, покращити їхній рельєф і розвинути витривалість.

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Фітнес-тренер Тім Лю рекомендує п’ять ефективних вправ, які варто включити до тренування нижньої частини тіла. Видання eatthis.com розповідає, як правильно їх виконувати та скільки повторень робити для найкращого результату.

"Для комплексного навантаження варто поєднувати вправи на квадрицепси, задню поверхню стегон і сідничні м’язи. Починати краще з присідань, потім переходити до односторонніх вправ і завершувати тренування рухами, спрямованими на окремі групи м’язів", – каже тренер.

Присідання зі штангою на спині

Ця вправа залучає м’язи стегон і сідниць та допомагає розвивати силу нижньої частини тіла.

Розмістіть штангу на верхній частині спини, зафіксуйте її руками та станьте рівно. Відведіть таз назад і повільно опустіться, доки стегна не стануть приблизно паралельними підлозі. Потім поверніться у вихідне положення, зберігаючи контроль над рухом. Зробіть 3 підходи по 6-8 повторень.

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Болгарські спліт-присідання

Вправа допомагає зміцнити ноги та сідниці, а також розвиває рівновагу й координацію.

Поставте одну ногу позаду на лаву, а іншою зробіть крок уперед. Повільно опускайтеся, згинаючи передню ногу, а потім відштовхніться п’ятою, щоб повернутися у вихідне положення. Виконайте всі повторення спочатку на одну, а потім на іншу ногу. Виконайте 3 підходи по 10 повторень на кожну ногу.

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Згинання ніг на фітболі

Цей рух спрямований на зміцнення задньої поверхні стегон і сідничних м’язів.

Ляжте на спину, покладіть п’яти на фітбол і підніміть таз. Згинаючи ноги, підкотіть м’яч до себе, а потім повільно поверніть його у вихідне положення. Намагайтеся не опускати таз протягом усього підходу. Зробіть 3 підходи по 15-20 повторень.

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Підйом таза з гантеллю на одній нозі

Вправа допомагає навантажити сідничні м’язи та покращити силу кожної ноги окремо.

Притисніть верхню частину спини до лави, зігніть одну ногу в коліні, а на стегно іншої покладіть гантель. Опускайте таз контрольовано, а потім піднімайте його, відштовхуючись опорною ногою. У верхній точці напружте сідничні м’язи й затримайтеся на дві секунди. Виконайте 3 підходи по 10-15 повторень на кожну ногу.

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Розгинання ніг у тренажері

Ця вправа ізольовано навантажує квадрицепси – м’язи передньої поверхні стегон.

Сядьте на тренажер і розмістіть гомілки під валиками. Розігніть ноги, піднімаючи обтяження, та напружте м’язи у верхній точці. Потім повільно опустіть вагу, не втрачаючи контролю над рухом. Зробіть 3 підходи по 10-15 повторень.

Як отримати кращий результат?

Регулярні силові тренування допомагають зміцнювати м’язи ніг і покращувати їхній рельєф. Водночас зовнішній вигляд стегон залежить не лише від фізичних навантажень, а й від особливостей будови тіла та кількості підшкірного жиру. Тому варто зосередитися на поступовому збільшенні сили, правильній техніці та регулярності занять.

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