Після 65 років підтримувати м'язову силу стає особливо важливо, адже вікові зміни можуть поступово знижувати витривалість і рухливість. Регулярні силові тренування допомагають зберігати фізичну активність і легше виконувати повсякденні справи.

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Для цього не обов'язково відвідувати спортзал або використовувати складне обладнання. Видання eatthis.com опублікувало п'ять простих ранкових вправ, які допоможуть чоловікам старшого віку зміцнити основні групи м'язів і підтримувати хорошу фізичну форму.

Зворотні випади з чергуванням ніг

Ця вправа допомагає зміцнити стегна та сідниці, а також розвиває силу кожної ноги окремо. Крок назад дає змогу краще контролювати рух. Якщо складно втримувати рівновагу, можна спиратися рукою на стійку поверхню.

Як виконувати:

Станьте рівно, поставивши ноги на ширині стегон. Відведіть праву ногу назад. Повільно зігніть обидва коліна, опускаючись у випад. Відштовхніться передньою ногою та поверніться у вихідне положення. Повторіть рух іншою ногою. Чергуйте сторони протягом усього підходу.

Зробіть 2-3 підходи по 6-10 повторень на кожну ногу. Відпочинок між підходами – 45-60 секунд.

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Присідання до стільця

Використання стільця допомагає контролювати глибину присідання та поступово розвивати силу нижньої частини тіла. Під час виконання активно працюють м'язи стегон і сідниць. Коли звичайні присідання стануть надто легкими, можна додати невелику гантель.

Як виконувати:

Станьте перед міцним стільцем. Поставте ноги приблизно на ширині плечей. Витягніть руки перед собою. Відведіть таз назад і повільно зігніть коліна. Опустіться до легкого торкання сидіння. Відштовхніться стопами та поверніться у вертикальне положення.

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Виконайте 2-3 підходи по 8-12 повторень. Відпочинок – 45-60 секунд.

Віджимання від підвищеної поверхні

Цей варіант віджимань допомагає зміцнити грудні м'язи, плечі та руки. Його перевага полягає в тому, що складність можна регулювати висотою опори. Що вища поверхня, то менше навантаження припадає на верхню частину тіла. У міру зміцнення м'язів можна поступово зменшувати висоту опори.

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Як виконувати:

Поставте долоні трохи ширше за плечі на стійку лаву або іншу підвищену поверхню. Відійдіть ногами назад, випрямивши тіло. Напружте м'язи живота. Зігніть лікті та наблизьте груди до опори. Опускайтеся, поки кут у ліктях не становитиме приблизно 90 градусів. Відштовхніться долонями та випряміть руки.

Зробіть 2-3 підходи по 8-12 повторень. Відпочинок – 30-45 секунд.

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Розведення еспандера перед собою

Вправа спрямована на зміцнення верхньої частини спини та м'язів плечового пояса. Вона особливо корисна тим, хто багато часу проводить сидячи або працює за комп'ютером. Важливо підібрати еспандер із таким опором, щоб можна було виконувати рухи без напруження шиї та відхилення корпусу назад.

Як виконувати:

Станьте рівно та візьміть еспандер обома руками. Розташуйте долоні на ширині плечей. Підніміть руки перед собою приблизно на рівень грудей. Повільно розводьте руки в різні боки, розтягуючи стрічку. Зупиніться, коли руки будуть достатньо широко розведені. Контрольовано поверніться у вихідне положення.

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Виконайте 2-3 підходи по 10-15 повторень. Відпочинок – близько 30 секунд.

Планка на передпліччях

Планка допомагає зміцнити м'язи живота та корпусу, які відповідають за стабільність тіла. Також під час вправи працюють плечі та м'язи спини. Головне – правильно тримати положення тіла й не намагатися простояти якомога довше ціною правильної техніки.

Як виконувати:

Опустіться на підлогу та поставте передпліччя на поверхню. Витягніть ноги назад. Розташуйте лікті безпосередньо під плечима. Напружте м'язи живота. Утримуйте тіло рівним від голови до п'ят. Дихайте рівномірно та зберігайте положення протягом заданого часу.

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Зробіть 2-3 підходи по 20-40 секунд. Відпочинок – 30-45 секунд.

Як отримати більше користі від ранкових тренувань?

Щоб зберігати м'язову силу після 65 років, важливо не лише регулярно тренуватися, а й поступово адаптувати навантаження. Цей комплекс можна виконувати кілька разів на тиждень, залишаючи організму достатньо часу для відновлення.

Ось кілька рекомендацій, які допоможуть підтримувати результат:

Поступово збільшуйте навантаження. Додавайте повторення, використовуйте еспандер із більшим опором або переходьте до складніших варіантів вправ.

Не відмовляйтеся від опори. Якщо важко зберігати рівновагу, використовуйте стілець або стійку поверхню.

Поєднуйте різні види навантаження. Гантелі та еспандери допоможуть урізноманітнити тренування й зміцнити м'язи.

Подбайте про харчування. Достатня кількість білка необхідна для підтримки та відновлення м'язової тканини.

Стежте за самопочуттям. Не ігноруйте біль і надмірну втому. За потреби зменште інтенсивність або зробіть перерву.

Оцінюйте прогрес. Звертайте увагу на те, чи стає легше виконувати вправи та чи можете ви поступово переходити до складніших варіантів.

Регулярні силові тренування допомагають чоловікам старшого віку підтримувати м'язи, фізичну самостійність і здатність без зайвих труднощів виконувати повсякденні справи.

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