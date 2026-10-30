Як зберегти силу після 50 років: експерти рекомендують одну просту вправу

З віком підтримувати м’язову силу, міцність кісток і рухливість стає особливо важливо. Експерти наголошують, що регулярні фізичні вправи допомагають довше залишатися активними та самостійними.

Відео дня

Лікарі та тренери назвали присідання однією з найкорисніших вправ для людей старше 50 років. Видання parade.com розповідає, чим вони корисні для здоров’я, як правильно їх виконувати та скільки разів на тиждень тренуватися.

Чому присідання особливо корисні після 50 років?

Регулярні фізичні навантаження допомагають довше зберігати здоров’я та самостійність. За словами лікаря Віни Чавли, вправи є одним із найефективніших способів підтримувати рухливість із віком і зменшувати ризик хронічних захворювань.

Геріатриня Фейт Д. Атай також наголошує, що починати тренуватися ніколи не пізно. Фізична активність у старшому віці може допомогти сповільнити погіршення стану здоров’я та позитивно вплинути на тривалість життя.

Особливу увагу фахівці радять приділяти силовим тренуванням. Як пояснює геріатриня та професорка медицини Стефані Роджерс, із віком організм поступово втрачає м’язову масу та щільність кісток. На цей процес впливають гормональні зміни, недостатня рухливість і брак білка в раціоні.

Присідання допомагають протидіяти цим змінам, оскільки залучають одразу кілька груп м’язів, зміцнюють нижню частину тіла та підтримують рухливість стегон, колін і гомілковостопних суглобів.

РЕКЛАМА

Дослідження також свідчать, що регулярне виконання присідань може поліпшувати силу ніг у літніх людей і полегшувати повсякденні справи – від вставання зі стільця до ходьби.

Як присідання можуть впливати на довголіття?

Користь цієї вправи не обмежується зміцненням м’язів. Силові тренування загалом пов’язують із нижчим ризиком передчасної смерті, зокрема від серцево-судинних захворювань і раку.

Лікар Сімран Малхотра зазначає, що навіть помірні силові навантаження можуть бути корисними для здоров’я. Вони допомагають підтримувати фізичну форму та знижувати ризик розвитку низки хронічних захворювань.

Головні історії дня

Присідання також сприяють збереженню фізичної незалежності. Персональна тренерка Еллісон Голдсміт пояснює, що міцні м’язи й кістки полегшують повсякденні рухи та допомагають знизити ризик травм унаслідок падінь.

Це особливо важливо для людей старше 65 років, адже падіння можуть призводити до серйозних травм і госпіталізації.

РЕКЛАМА

Як правильно виконувати присідання?

Щоб отримати користь від вправи та уникнути зайвого навантаження, важливо дотримуватися правильної техніки.

Персональна тренерка Мерилінн Ларкін рекомендує виконувати присідання так:

Займіть вихідне положення. Поставте ноги приблизно на ширині стегон, тримайте спину рівно, а погляд спрямовуйте вперед. За потреби станьте біля стіни або стійкої опори. Відведіть таз назад. Повільно згинайте коліна, ніби збираєтеся сісти на стілець. Опускайтеся контрольовано. Присідайте настільки глибоко, наскільки дозволяють ваші можливості, не втрачаючи рівноваги. Поверніться у вихідне положення. Відштовхніться стопами від підлоги та підніміться, напружуючи сідничні м’язи. Стежте за диханням. Вдихайте під час опускання та видихайте, коли встаєте.

РЕКЛАМА

Якщо ви раніше не займалися силовими тренуваннями, починайте з присідань без додаткової ваги. Коли рухи стануть звичними, можна поступово додавати гантелі або інші обтяження.

Тренерка Еллісон Голдсміт радить спробувати виконувати по 10-12 повторень у двох-чотирьох підходах, орієнтуючись на власну фізичну підготовку.

Як змінити вправу, якщо болять коліна або спина?

Людям, які відчувають біль у колінах або спині, варто спочатку проконсультуватися з лікарем чи фізіотерапевтом. Особливо важливо не ігнорувати новий або різкий біль, а також набряк.

РЕКЛАМА

Якщо фахівець дозволив виконувати вправу, можна почати з полегшеного варіанта – присідань із використанням стільця. Для цього сядьте на стілець, поставте обидві стопи на підлогу, а потім спробуйте підвестися без допомоги рук. Повертайтеся в положення сидячи повільно, контролюючи рух. Якщо без опори встати складно, можна допомагати собі руками.

Такі присідання дають змогу поступово зміцнювати м’язи ніг. Не потрібно одразу прагнути до глибокого присідання чи використовувати додаткову вагу.

Як часто потрібно присідати після 50 років?

Фахівці рекомендують включати силові вправи до тренувань щонайменше двічі на тиждень. За словами Стефані Роджерс, оптимальним варіантом для багатьох дорослих може бути три тренування на тиждень із перервами для відновлення.

РЕКЛАМА

Важливо тренувати не лише ноги, а й інші основні групи м’язів. Також силові навантаження варто поєднувати з аеробною активністю, наприклад ходьбою.

Не намагайтеся відразу виконувати складні варіанти присідань або працювати з великою вагою. Починайте з посильного навантаження та поступово збільшуйте його, зберігаючи правильну техніку.

Головне – регулярність. Навіть прості вправи, які відповідають вашому рівню підготовки, можуть допомогти зберегти м’язову силу, рухливість і здатність самостійно виконувати повсякденні справи в старшому віці.

Раніше OBOZ.UA розповідав, які вправи допоможуть позбутися жиру на животі після 50 років.

Підписуйтесь на канали OBOZ.UA в Telegram та Viber, щоб бути в курсі останніх подій.